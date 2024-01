Kia chce změnit svět dodávek. Budou se přestavovat jako autíčka z lega

Během veletrhu CES v Las Vegas značka Kia překvapila novou rodinou modulárních modelů PBV, reprezentovanou hned několika koncepty plně elektrických užitkově zaměřených modelů. Korejci jedli vtipnou kaši a zdá se, že dotáhli myšlenku snadno přizpůsobitelných užitkově zaměřených aut do zdárného konce. Zkratka PBV skrývá anglická slova „Platform Beyond Vehicle“, čímž obrazně zdůrazňuje, že na představené platformě může vzniknout hned několik modelů.

Vše odstartuje model Kia PV5, k němu se později připojí větší PV7 a maličký PV1, určený do úzkých městských uliček. Větší modely budou vybaveny technologií výměny modulů Easy Swap. Na podvozku s kabinou bude možné podle momentálních potřeb střídat provedení zadní části.

Za pomoci soustavy elektromagnetických a mechanických zámků, které mají zajistit potřebnou tuhost, to má být otázkou jen několika málo minut. Konstrukce karoserie je bezsvarová, z vysokopevnostní trubkové oceli a s karosářskými panely z technických polymerů. Podle Kie se díky tomu sníží počet dílů o 55 %.

Přes týden budou tyto modely na široce konfigurovatelné skateboardové platformě moci sloužit jako taxi či dodávky, a na víkend je třeba půjde proměnit v MPV nebo pick-up. Při potřebě převozu rozměrných věcí půjde zvolit i verzi s vysokou nástavbou.

Vtipná korejská kaše

Jako první se v roce 2025 dostane na silnice středně velká elektrická dodávka, kterou na výstavě CES představoval koncept Kia PV5. Její produkční verze bude využívat software a datovou konektivitu, která umožní snadnou správu velkého vozového parku. PV5 se vyznačuje uhlazeným designem a rozměrnými dveřmi, které vytvářejí přístup k prostoru s rovnou podlahou. Nabízeno má být celkem pět verzí: základní, van, provedení s vysokou střechou, robotaxi a verze jen s podvozkem (chassis cab) pro další využití externími dodavateli.

Systém integrovaných kolejnic v podlaze, na střeše, ale také na bočních panelech umožní plynulý přesun zboží nebo předmětů mezi vozidly. Chybět nemají různé prvky, které umožní chytře rozdělit interiéry speciálními skříněmi, sedadly a rámy. Model PV5 bude disponovat pohonem předních kol, 400V architekturou, ale žádné další údaje zatím nebyly zveřejněny. Objevila se jen informace, že v USA by měla cena modelu PV5 začínat v přepočtu na 800 tisících Kč.

Každá varianta poslouží jedinečnému účelu. Basic se vyznačuje širokými dvojitými dveřmi a třemi řadami sedadel, přičemž sedadla lze složit, aby poskytla prostor pro invalidní vozíky či skútry. Kabinu lze navíc proměnit v mobilní kancelář. Van se zaměřuje na přepravu nákladu s dostatečným prostorem pro pohyb dospělého člověka v nástavbě. Verze se zvýšenou střechou nabídne ještě více prostoru.

Až čas ukáže, zda se všechny nápady dostanou do produkční verze. Například palubní desku řidiče lze u konceptu změnit na kancelářský stůl se stolní lampou vytvořenou z volantu, a v přední masce mají koncepty displej, kterým dokážou komunikovat s okolím.

Varianta Robotaxi má sloužit budoucí službě mobility provozované firmou Motional, což je společný podnik koncernu Hyundai a dodavatel automobilových technologií Aptiv. Tento model bude disponovat řadou senzorů na střeše. Provedení Chassis Cab by mělo zákazníkům umožnit nakonfigurovat PV5 pro specializovanější potřeby.

Zaplňování mezer

Větší model PV7 nabídne ještě větší přepravní prostor a zásluhou větší trakční baterie také větší dojezd. Prodávat by se měl v roce 2028 a na rozdíl od PV5 bude mít pohon předních nebo čtyř kol a 800V architekturu. Jako třetí v pořadí dorazí model PV1, který zajistí přepravu na krátké vzdálenosti. Jeho samostatně řízená kola poslouží k usnadnění pohybu i v křivolakých uličkách.

Výroba modelů PBV se má rozeběhnout v polovině roku 2025 v nové továrně v jihokorejském Hwaseongu. Zpočátku by tam mělo vznikat okolo 150 tisíc vozů. Výhledově se počítá i s technologií plně autonomního řízení, které by tyto modely přeměnily v robotická taxi a doručovací dodávky. V další fázi plánuje Kia využít generativní umělou inteligenci a poté tyto dodávky integrovat do budoucího ekosystému mobility.

Kia na výstavě CES dokonce podepsala předběžnou dohodu se společností Uber se záměrem spolupracovat na plánovaném vývoji modelu PV5 a jeho nasazení ve své flotile aut. Chystané modely budou nabízeny řidičům Uberu v Severní Americe prostřednictvím programu Kia Flex, který bude s novou dohodou rozšířen. Na řadu však má přijít i Evropa. Pro Uber by tato spolupráce měla vést k úspoře nákladů díky efektivnějšímu využití vozidel. Snížení nákladů zajistí i pronájmy baterií za fixní měsíční částku.