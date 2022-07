První jízda: Nová Kia Niro nabídne elektrifikaci podle potřeby

První generace se v Evropě od roku 2016 prodalo přes 350 tisíc kusů (54 % HEV, 31 % EV a 15 % PHEV), elektrická varianta se tu dlouhodobě drží mezi pěti nejprodávanějšími vozy s bateriovým pohonem.

Niro je teď celé nové, vývojáři Kie ovšem nevolili revoluci. Všude se vylepšovalo, přidávaly centimetry, kilowatty, ubírala kila, takže je propracovanější, vymakanější, fajnovější, hezčí, honosnější.

Nová generace je oproti trochu beztvarému předchůdci o dost emotivněji tvarovaná. Zadní sloupek kryje panel, který může dostat kontrastní zbarvení oproti zbytku karoserie, zajímavější je ale průduch, který skrývá, vylepšuje totiž obtékání karoserie vzduchem (cx=0,29). A to je dnes stěžejní disciplina automobilové konstrukce, právě tady se šetří litry a kilowatthodiny. V případě Nira obojí, a klidně obojí najednou.

Protože Niro je tu opět ve třech provedeních, které jsou různě elektrifikované. Kdo ho bude mít spíš na courání městem a okolím, může sáhnout po čistě bateriové verzi. Dálkoví jezdci sáhnou po benzinové hybridní variantě, a kdo chce šetřit vzduch a benzin při dojíždění do práce, sáhne po plug-in hybridu. Pravda, mezi jejich startovacími cenovkami je 400 tisíc rozptyl, což patří k žánru elektromobility.

Ale popořádku. Niro postavili na úplně nové platformě. Je větší než předchůdce, s délkou 4 420 mm je o 65 mm delší, šířka je 1 825 mm (+20 mm), výška 1 545 mm (+10 mm) a rozvor 2 720 mm (+20 mm).

Hrátky s barvami

Novinka byla inspirována dva roky starým konceptem Habaniro. Silueta je přikrčená, dokud Niro nepotkáte, nemůžete se rozhodnout, zda je to crossover nebo hatchback. Jako celek působí mnohem dospělejším a dražším dojmem než předchůdce.

Elektrická Kia Niro

Zadní světla jsou zasazena do kontrastně lakovaných zadních sloupků, které opticky přecházejí až do podběhu zadního kola a vytvářejí dojem jakýchsi bumerangů. větší smysl ten grafický prvek začne dávat až při pohledu na celek – další stejně zbarvený panel totiž člení bok od předního nárazníku po spodky dveří.

Pro nové kie je charakteristický široký úsměv uzoulinké masky chladiče a pod ním velké lampy světel, kterým dodává plastičnost vnitřní členění. Čistě elektrická verze má nabíjecí port uprostřed čumáku, což je možná nejlepší řešení z hlediska (ne)přístupnosti některých nabíječek s krátkými kabely. Vrazit do koncovky můžete i redukci pro využití funkce V2D (Vehicle-to-Device), která umožňuje z baterie vozu nabíjet elektrická zařízení výkonem až 3 kW.

Niro zaujme hlavně prostorem na zadních sedadlech - jak pro kolena, tak hlavu. A když zvolíte plně elektrickou verzi, je tam i zcela rovná podlaha. Variantám se spalovacím motorem zůstal středový tunel. Tedy, ne že by bylo niro k mání s pohonem všech kol. Ale balík baterií plně elektrické verze si prostě vynutil modifikace podlahy, kterou tvoří. Hybridy mají baterku pod zadními sedadly. Gregor Krumböck z KiIe ovšem zdůrazňuje, že základní technická platforma je pro všechna tři provedení nira stejná. Nová platforma je lehčí, a přitom tužší než u předchozí generace. Výroba probíhá opět v Koreji.

Starší ročníky se budou chvíli rozhodovat, zda se jim dvouramenný volant s mohutným panelem airbagu připomínající ten ve škodovkách osmdesátých let líbí. Všechny zaujmou přední sedadla, jejichž opěradlo je zezadu tvořeno jakýmsi krunýřem; a na nich jakoby letmo uchycené opěrky hlavy.

Strop z tapet, sedadla z eukalyptu

Digitální přístrojový štít je propojený s displejem multimediálního systému, grafika je přehledná, zorientujete se rychle, v tom jsou moderní kie na špici. Dobře po ruce jsou tlačítka rychlých voleb ovládání hlavních funkcí uprostřed přístrojovky. Jsou sice dotyková, ale hezky velká, takže je trefíte skoro poslepu. Stejně jako u ostatních moderních kií použili návrháři fígl s použitím dvou sad tlačítek - jedné pro řízení vzduchotechniky, druhé pro multimedia a ostatní, mezi kterými přepínáte; takže si stejným levým „točítkem“ nejprve nastavíte hlasitost rádia a pak teplotu. Fajn je možnost nabíjení telefonů a dalších přístrojů kabely s klasickým USB i mrňavým – Evropou nově povinně nařízeným – USB-C portem.

Elektrická Kia Niro

Zaujme tvarování dveřních výplní s hodně rychlou šikminou v níž je panel ovládání oken a zrcátek a pod ní madlo. Vypadá to dobře a řidič ho má líp po ruce než je běžné.

Čalounění stropu je prý vyrobeno z recyklovaných tapet a sedadla využívají organický polyuretan a tkaninu Tencel vyrobenou z vláken eukalyptových listů.

Objem kufru se liší podle verze pohonu, nejmíň naloží plugin hybrid (348 litrů), hybrid 425 a elektrická veze o 50 litrů víc. Protože je niro crossover, vzpíráte náklad o něco výš. Líbí se šířka kufru, kočárek tam šoupnete jako nic. U čisté elektrické verze můžete nabíjecí kabel schovat do schránky pod kapotou, kde nahradila spalovací motor.

Bez elektřiny ani ránu

Hybridní verze používá přepracovaný atmosferický čtyřválcový benziňák 1,6 litru s výkonem 77 kW a 144 Nm. Synchronní elektromotor s permanentními magnety přidává 32 kW a 170 Nm. Systémový výkon soustrojí je 104 kW a 265 Nm, s tím pracuje šestistupňová dvouspojková automatická převodovka. Kapacita akumulátoru je 1,32 kWh. Pracuje jako normální hybrid dobíjený jízdou. Takže na dlouhé čistě elektrické přesuny to není, rozjezdy, zrychlení, plachtění se odehrává na elektrony, v celkové bilanci se spotřebou kolem šesti litrů, s trochou cviku a bez spěchání se dá jet za pět.

Pluginhybridní verze má systémový výkon 135 kW a stejných 265 Nm, ovšem větší 11,1 kWh akumulátor, který tedy můžete dobíjet ze zásuvky. S ním už za ideálních podmínek jen na elektřinu do práce dojedete, pokud to máte do nějakých padesáti kilometrů (podle tabulek je bateriový dojezd 59 kilometrů).

Předchozí niro fungovalo dobře, ale jako hybridní toyoty úsporné nebylo, nejnovější generace to má změnit. Motoráři zapracovali na snížení vnitřních odporů agregátu. Nová dvouspojková šestistupňová automatická převodovka dostala lépe optimalizované převodové poměry a ušetřila kila za převod pro zpátečku, všechna nira teď totiž couvají na elektřinu.

Hybridní verze dostanou jízdní režim „Greenzone Drive Mode“, který je na základě dat z navigace po vjetí do nízkoemisních zón přepne do čistě elektrického režimu. Protože má koncern Hyundai-Kia se stavbou elektrických aut velké zkušenosti a aktuálně se chlubí jednou z nejvychytanějších platforem pro čistě bateriové vozy, hodily se zkušenosti i se stavbou nabíjecího Nira. Auto si tak umí natemperovat baterku na vysokorychlostní DC nabíjení před příjezdem k nabíječce, fajn sou i pádla pro volbu intenzity rekuperace, přičemž poslední stupeň přepne niro na ovládání jedním pedálem (úplně uvolněný plyn - auto zastaví).

Plně elektrická varianta nabídne 150 kW a 255 Nm. Akumulátor je 64,8kWh, ten má vystačit na 460 kilometrů couravého dojezdu podle norem a dokonce přes šest set při městském ježdění. My jeli při první ochutnávce v kombinovaném provozu za solidních čtrnáct a půl kilowatthodiny na sto.

Vpředu má niro klasické mcphersonovské zavěšení, vzadu je víceprvková náprava. Ladiči podvozků si vyhráli, niro, v čistě elektrickém provedení s balíkem těžkých baterií mezi nápravami měkce absorbuje nerovnosti. To stejné platí i pro lehčí, hybridizované verze. Nová elektrifikovaná kia se ovšem pevně drží i v zatáčkách, nehoupe se, nepovlává. Líbí se řízení, které je typicky kiácky citlivé, pevné. Niro je naladěno hlavně na klidnou plavnou jízdu, na palubě je ticho, zaujme neslyšné stahování oken.

Provozní hmotnost začíná u 1,5 tuny u hybridu, elektrická varianta je o čtvrt tuny těžší. Pneumatiky začínají na rozumném šestnáctipalcovém průměru 205/60 R16, v závislosti na stupni výbavy můžete k hybridům objednat osmnáctky 225/45 R18, elektromobil obouvá 215/55 R17.

Nové Niro má ještě pár týdnů do české premiéry, ovšem už dá objednávat, hybrid má ceny od 729 980 korun, Niro PHEV startuje na 1 029 980 korunách a plně elektrické Niro EV stojí 1 119 980 korun. Tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky jsou bez omezení kilometrů. Kupci plně elektrické varianty dostanouu bonus 1 000 Kč každý měsíc po dobu 12 měsíců na služby veřejného dobíjení.