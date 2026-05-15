O konci výroby modelu Kia Ceed už bylo napsáno mnohé. Na první pohled je to trochu podobný případ jako Fordů Focus nebo Mondeo. Automobilka se rozhodla ukončit výrobu modelu, který byl v její řadě nejprodávanější nebo minimálně jedním z nejprodávanějších. Ale zatímco Ford nástupce svých dvou bestsellerů nepředstavil, Kia – byť s několikaměsíční přestávkou – pokračovatele ceedu představila. Stal se jím model Kia K4, nejprve ve variantě hatchback a nyní nově i kombi. Ze starého Ceedu zůstal ve výrobě v žilinském závodě jen crossover XCeed. Karosářská verze shooting brake zvaná Pro Ceed odešla do věčných lovišť úplně.
A nástupce hatchbacku a kombíku se výrobně přestěhoval ze slovenské Žiliny až za oceán, konkrétně do Mexika, kde se hatchback vyrábí jako globální model, kombík pouze pro Evropu. Odtud se vozí do přístavu v Německu a podle zástupců českého importéra by cesta od zadání do výroby po doručení do Česka neměla trvat déle než dva měsíce, spíš méně.
Pro značku jde v Evropě včetně Česka o velmi důležitý model, protože počet prodaných elektromobilů nestoupá tak rychle, jak mnozí plánovači čekali. A třeba v Česku se v segmentu C, kam Kia K4 patří, prodá každé čtvrté nové auto, konkrétně zhruba 56 tisíc kusů ročně. A Kia předpokládá, že 3/4 prodejů modelové řady K4 připadne na kombík.
Přispěje k tomu i cenová politika, protože za kombi si proti hatchbacku připlatíte jen 20 000 Kč, u většiny konkurentů snad s výjimkou Opelu Astra je to víc. Základní cena tak je 529 980 Kč, každý zákazník ovšem dostane slevu 20 000 Kč a dalších 20 000 Kč může získat jako výkupní bonus za starý vůz, takže ceník startuje na částce 489 980 Kč. Jde o verzi s tříválcem 1.0 T-GDI 85 kW s manuální převodovkou. Tento motor jde kombinovat i se 7stupňovým automatem, se kterým je automaticky spojen mild-hybridní systém. Cena takového vozu pak začíná v akci na 554 980 Kč.
Další variantou je pak benzinový čtyřválec 1.6 T-GDI o výkonu 110 nebo 132 kW, na českém trhu vždy s automatem. Základní cena je pak v akci 594 980 Kč za slabší verzi. Výše zmíněné ceny jsou vždy spojeny se základní výbavou Comfort. Vrcholný motor se 132 kW dostanete pouze od čtvrtého stupně výbavy Top, a to od 724 980 Kč. U čtyřválce také není možné získat manuální převodovku, přestože technicky by to možné bylo.
Vzhled polarizuje
Vnější design budí rozporuplné reakce, proti zaoblenému Ceedu je tady design mnohem ostřejší a odvážnější. Mně osobně se líbí, ale setkal jsem se i s opačnými reakcemi. Čisté horizontální křivky zdůrazňující šířku, charakteristická světla v podobě hvězdné mapy a výrazná zadní LED světla ve tvaru obráceného písmene „L“ zkrátka působí na každého jinak. Celková délka 4 695 milimetrů je delší než předchůdce, který měřil 4600 mm.
Co ale nejspíš vzbudí větší kontroverze, je zavazadlový prostor. Poslední Ceed SW nabídl totiž 625 litrů, nástupce i přes prodlouženou délku auta o něco méně, 604 litrů. Na pohled je kufr nepříliš vysoký mezi podlahou a roletou a připomíná spíš už skoro zapomenutou v úvodu zmíněnou variantu Pro Ceed. Na vině je totiž fakt, že pod podlahou téměř navazující na horní hranu nárazníku je systém spousty úložných schránek v několika oddílech, které jsou k podlaze namontované napevno a nejdou vyndat, kdyby někdo chtěl převážet objemnější náklad. Kvůli tomu není také možné do auta objednat ani dojezdovou rezervu. Baterie mild-hybridní verze pak objem kufru ještě zmenšuje, a to na 482 litrů.
Interiér staví na už z jiných modelů známé kombinaci 12,3″ přístrojového štítu, 5,3″ displeje klimatizace a 12,3″ dotykové obrazovky palubního infotainmentu. Standardem pro všechny výbavy je podpora bezdrátového Apple CarPlay a Android Auto; ve vyšších výbavách je dostupné i bezdrátové nabíjení telefonů. Aplikace Digital Key 2.0 s technologií UWB (ultra-wideband) umožňuje používat kompatibilní chytrý telefon nebo chytré hodinky jako virtuální klíč od vozidla. Služby Kia Connect zároveň nabízejí řadu digitálních nástrojů, jako jsou aktualizace prostřednictvím vzdáleného přístupu (OTA), streamování hudby a Wi-Fi hotspot. V rámci palubní zábavy pak Kia Connect umožňuje přístup k řadě streamovacích služeb, jako jsou Netflix, Disney+ a YouTube, a to s možností personalizace.
Podvozek pro Evropu
Krátce jsme projeli nejsilnější variantu pohonu, která nabídne přijatelnou dynamiku při odhadované průměrné spotřebě kolem 7,5 l/100 km (papírová hodnota je 6,7 – 7,1 l/100 km). Protože jde o model určený jen pro Evropu, ladil se s ohledem na to i podvozek, který se během krátké jízdy ukázal komfortní a zároveň hodně jistý v zatáčkách díky sériově montované čtyřprvkové zadní nápravě.
Dobrá se jevila i spolupráce s automatickou převodovkou, která během jízdy necukala ani zbytečně dlouho nepřemýšlela, co má dělat. Možná jen trochu vlažnější byly rozjezdy, ale pár testovacích kilometrů bylo na nějaký lepší verdikt málo. Jako velmi solidní se jevilo také odhlučnění podvozku i motoru.
Kombi této velikosti přímo vybízí ke kombinaci firemního a rodinného auta a upřímně si moc nedovedu představit, jak bude vypadat jízda s plně naloženým autem a tříválcem o 85 kW pod kapotou.
Je ale pravdou, že i etalon českého kombíku, Škoda Octavia Combi, si v základu vystačí s 85kW motorem, byť jde o čtyřválec. A je minimálně o 100 tisíc dražší. Každopádně si Kia zaslouží velkou pochvalu za to, že to nevzdala s vozem s tradičním pohonem v karoserii, která je u Čechů velmi oblíbená, a nabídla ho za zajímavou cenu.