Trendy almara plná cukrové třtiny, kukuřice a pilin dorazila i k našim nabíječkám

Když Kia před 30 lety začínala na českém trhu, musela se cenově podbízet. To již dávno neplatí, nová vlajková loď EV9 je autem za dva miliony korun a ještě než vozy dorazily do ČR, se jich prodalo deset.

Šéf české Kie Arnošt Barna při tuzemské premiéře EV9 zmínil obrovský skok kvality, designu a technologií během uplynulých třech dekád. Před rokem 2000 tyto vozy ještě doháněly konkurenci. Dnes se karta obrátila a díky know-how koncernu Hyundai zavádí technologické novinky, které konkurence ještě nenabízí.

Kia EV9 je v podstatě MPV, obalené do vizáže SUV.

Kia totiž v očích těch, kdo fandí elektromobilitě, ukradla show tradičním značkám jako jsou Volvo, Land Rover či Porsche, a dokonce předběhla i mateřskou společnost Hyundai, jejíž Ioniq 7 dorazí až v příštím roce.

Model EV9 má radikálně odlišný designový přístup od svého technicky příbuzného sourozence EV6, který dále rozvinou menší elektrocrossovery EV4 a EV5. Se svým kubistickým pojetím vypadá přesně jako Concept EV9, který v roce 2019 přilákal velkou pozornost v Los Angeles.

Šéfdesignér značky Kia Karim Habib o sériové novince mluví jako o „post-SUV“. A skutečně je to v podstatě MPV, obalené do vizáže SUV. Klíčovou roli hrála aerodynamická účinnost. Kia ukázala i verzi s digitálními zpětnými zrcátky s velkými displeji, ale toto řešení působí dosti násilně a jeho efekt je sporný.

Evropská vlajková loď značky Kia je pořádný kus auta. Na délku má přes 5 metrů (5 015 mm), rozvor měří sáhodlouhých 3,1 metru, a na výšku má 178 cm.

Se čtečkou otisku prstů

Podobně jako u ostatních elektromobilů koncernu Hyundai-Kia lze intenzitu rekuperačního brzdění měnit pádly na volantu.

Přivítají vás masivní kliky dveří, které z nich vyjedou po odemknutí vozu. Kromě bezklíčového odemykání tak můžete poprvé u kie v Evropě učinit i prostřednictvím mobilu. Ano, Kia EV9 je autem pro technofily, kteří rádi zkoušejí něco nového (v autě nechybí čtečka na otisk prstů pro personální nastavení vozu).

Kia EV9 využívá globální modulární platformu (E-GMP) pro elektromobily skupiny Hyundai a sdílí mnoho hardwaru, včetně zcela nezávislého víceprvkového zavěšení a mnoho součástí hnacího ústrojí s EV6 GT. Vpředu jsou podobně jako u něj vzpěry McPherson s dvojicí spodních ramen, vzadu pak víceprvkový závěs. Zadokolka a čtyřkolka se liší naladěním podvozku, mají odlišné tlumiče, pružiny a stabilizátory. Pro Evropu má auto jinak nastavený podvozek než pro zbytek světa.

Stejně jako menší model EV6 má i novinka jako jeden z mála aut na trhu 800voltovou technologii, která zajišťuje rychlé nabíjení. S 350kW nabíjecí stanicí tak dokáže načerpat dostatek výkonu na dojezd 249 kilometrů za patnáct minut a během 24 minut dovede baterii doplnit z 10 na 80 procent. Celkově má baterie využitelnou kapacitu 99,8 kWh, zadokolce to podle homologace v ideálních podmínkách stačí na 563 km, čtyřkolka GT line pak ujede o 58 km méně. Průměrná spotřeba je podle provedení 20,2 až 22,8 kWh na 100 km/h. O nijak ekologický vůz se tedy v souvislosti se zdejším energetickým mixem nejedná.

Není divu, Kia EV9 je opravdový pořízek, podle verze má hmotnost 2,5 až 2,6 tuny. Trakční akumulátor vyniká velkou energetickou hustotou, o třetinu lepší, než je dnes obvyklé. V litru objemu tak pojme až 670 Wh energie, a na 1 kg její hmotnosti připadá 295 Wh.

Čtyřkolka se dvěma elektromotory s celkovým výkonem 283 kW (384 k) potřebuje na sprint na stovku 5,3 s a jede dvoustovkou, zatímco jednomotorová zadokolka s výkonem 150 kW (204 k) potřebuje 9,4 s a maximum má ve 185 km/h.

Kukuřice, cukrová třtina a piliny

Řada prvků v interiéru vznikla s využitím přírodních materiálů.

Po usazení za volant si připadáte jako v Range Roveru, stejně jako u něj totiž vidíte na plochou kapotu. Před sebou máte rovnou palubní desku, poměrně plochý volant a celkem tři propojené displeje (krajní mají 12,3“, prostřední pak 5,3“). Elektromobily mají plochou podlahu a nepotřebují středový tunel, což umožňuje zcela nový přístup k uspořádání interiéru. Kia EV9 si navíc ve svých útrobách veze 34 kilogramů recyklovaných materiálů. Řada plastů vznikla s využitím přírodních materiálů, mezi nimž nechybí kukuřičný extrakt, piliny, ale i cukrová třtina či rostlinné oleje.

Pro nastavení teploty a úrovně zvuku audiosystému můžete použít pro kiu charakteristická velká tlačítka na středové konzole. Novinkou jsou tlačítka přímé volby navigačního systému, rádia a dalších položek pod dotykovým displejem. Jsou ukryty v ozdobném pruhu pod ním a jsou viditelné pouze při zapnutém zapalování. Podobně jako u ostatních elektromobilů koncernu Hyundai-Kia lze intenzitu rekuperačního brzdění měnit pádly na volantu.

Model EV9 je standardně dodáván s třímístnou lavicí ve druhé řadě a dvěma sedadly úplně vzadu, na přání můžete mít také šestimístné uspořádání se dvěma sedadly uprostřed, která lze posouvat a dokonce i otáčet. Směrem ke dveřím pro snadnější nastupování starších osob či pro snadné umístění dítěte do dětské sedačky. Můžete je také otočit o 180 stupňů do konferenčního uspořádání, kdy lze využít možnosti středové konzoly s výsuvnou zásuvkou a stolečkem. Alternativně lze mít ve druhé řadě dvě relaxační sedadla, která se neotáčejí, ale zato mají sklopnou podložku pro nohy. Křesla jsou dost těžká, ale manipulace s nimi je poměrně snadná.

Třetí řada sedadel je vhodná spíše pro menší lidi a lze ji zaklopit do podlahy. Poměrně skromný objem 308 litrů při plném obsazení auta tak lze při dvou využitých předních řadách zvětšit na 823 litrů. Po sklopení sedaček ve druhé řadě je k dispozici dodávkových 2 393 litrů. EV9 má vpředu také „frunk“ pro uložení nabíjecích kabelů, které se tak nemusí válet v zavazadelníku. U zadokolky má objem 90 litrů a zatížení 40 kg, u čtyřkolky je to 52 litrů a 20 kg. Zajímavostí je nouzové otevírání kapoty z boku frunku, které je chráněné krytkou. Reálné využití je sporné, legislativa v USA je ale, jak je vidět, neúprosná… Také evropská legislativa (nové nárazové testy, varování překročení rychlosti, černá skříňka, kyberbezpečnost, možnost instalace alkozámku) si přišla na své.

230voltová zásuvka na kolečkách

Kia EV9 může sloužit i jako jakási powerbanka.

Kia EV9 je tichým, komfortní autem pro dlouhé cesty. Sedadla neposkytují nějak příliš velkou boční oporu a řízení je poněkud umělé. Ne, toto rozhodně není auto pro zážitek ze svezení (i když akcelerace na padesátku je dechberoucí), ale především o rychlou a místě bezemisní přepravu z místa A do B.

Při první ochutnávce EV9 jsme jeli se čtyřkolkou ve verzi GT-Line za 24 až 15 kWh na sto, což to je na takovou almaru slušný výkon. To znamená dojezd nějakých 400 kilometrů. Však má taky vyšlechtěnou aerodynamiku. Na dálnici je hezky stabilní, v zatáčkách už to taková radost není, ani zadní pohon těžkému vozu na obratnosti nepřidá. Když ovšem řidič dupne na plyn, předvede tento „autobus“ slušnou forsáž. Na okresce spíš půjdete častěji na brzdu. Míjet autobus nebo náklaďák na úzké silničce mezi příkopy je i přes výborný výhled trochu o nervy. Má totiž americké parametry, a zvláště dlouhý rozvor bude ve městě trochu problém.

Kia se chlubí, že předjela ostatní připraveností na to, aby mohl majitel EV9 používat v energetickém hospodářství svého domu. Protože je v akumulátoru kapacita pro deset domácností, může ji živit proudem. Auto se nabije ve chvíli, kdy je v síti přebytek energie a je levná. A naopak ji zase do sítě vracet, když je po elektřině poptávka a výkupní cena aktuálně stoupne. EV9 v roli mamataxi, které většinu času parkuje doma, tak může svou baterii teoreticky poskytnout v roli powerbanky pro domácnost se soláry na střeše.

EV9 se dá od začátku prodeje proměnit pomocí adaptéru na 230voltovou zásuvku na kolečkách. V pozdější fázi bude možné také nabíjení Vehicle-2-Grid nebo možnost dodávat energii zpět do sítě a v případě potřeby tak sloužit jako úložiště energie.

Nová vlajková loď značky Kia je konkurentem aut, jako je Tesla Model X, BMW iX či Mercedes-Benz EQS SUV. A tomu odpovídá i cena, která začíná lehce pod dvoumilionovou hranicí. Zadokolková verze Earth začíná na 1,945 milionu Kč, a je tak s ohledem na cenovou hladinu o zanedbatelných 150 000 Kč levnější než čtyřkolka GT-Line. Na straně levnější varianty je tak jen o trochu nižší spotřeba. Všechny trumfy tak drží mnohem rychlejší top verze, která utáhne 2,5t přívěs, zatímco jednomotorová zvládne jen 950 kg.