Na rozdíl od jiných automobilek, které zůstávají k elektřině rezervované, vtrhla Kia na pole elektromobility s plným nasazením. Dnes má svého bateriového zástupce ve všech segmentech SUV s výjimkou toho nejmenšího, v němž se příští rok představí model EV2.
Nejnovější přírůstek představuje Kia EV4, která má společně s benzinovým modelem K4 v nabídce nahradit populární Ceed. Stojí za zmínku, že z celé elektrické modelové řady nabídne nejdelší dojezd.
|
Kia ukončila v Žilině výrobu Ceedu. Žádaný model nahradí elektromobil
Na trh přichází ve dvou variantách – fastback a hatchback – lišících se kromě designu třeba i objemem kufru nebo výbavou; a taky světadílem výroby. Kia EV4 Fastback – tak zní oficiální označení – s klasickým sedanovým víkem kufru vznikl pro globální trh a vyrábí se v Koreji, zatímco pro Evropu vyvinutý hatchback nazvaný zkrátka Kia EV4 zaplnil prázdné místo po Ceedu na výrobních linkách ve slovenské Žilině. Stojí za povšimnutí, že v ceníku je mezi mezi karosářskými verzemi rozdíl čtyřicet tisíc, to je obvyklý příplatek za delší karoserii oproti hatchbacku. Jenže – jak už jsme řekli – fastback se vyrábí doslova na druhém konci světa, už jen doprava lodí není zrovna levná. Na doplnění ještě prozraďme, že zmíněná spalovací Kia K4 se zase dováží z Mexika. Ale to jsme odbočili…
Futurismus
Zástupci automobilky odhadují, že hatchback se v evropských podmínkách dočká větší popularity, a proto se ho bude týkat i náš test.
Pokud jde o design, projevuje Kia obdivuhodnou odvahu napříč celou modelovou řadou a nová EV4 není výjimkou. Futuristické tvary (byť v případě hatchbacku o dost usedlejší než u fastbacku) podtržené světelným podpisem v podobě hvězdné mapy na sebe v provozu strhávají pozornost, a kdo se v současné nabídce alespoň trochu orientuje, hned ví, do jaké stáje auto zařadit.
Zaujme i fakt, že se nejedná o dnes tak oblíbenou karoserii SUV. Stavba je sice oproti tradičním hatchbackům přece jen vyšší, světlá výška však činí jen 140 mm. Naproti tomu dlouhý rozvor – 2 820 mm – většinu existujících hatchbacků přesahuje a protažená zadní část dodává celkové siluetě EV4 potřebnou dávku elegance. Vybrat si můžete z osmi barev lakování, mezi nimiž najdete kromě konzervativních odstínů bílé, šedé a černé i zajímavější modrou Blue Flame či temně červenou Magma.
Prostorná a praktická
Už od pohledu slibuje rozvor náprav velkorysý vnitřní prostor a realitou nebudete zklamáni. Na zadní sedačky se bez jakýchkoliv kompromisů usadí i dospělý s nadprůměrnou výškou a jedinou stinnou stránku představuje úzká mezera pod přední sedačkou, do níž se obutá chodidla vejdou jen tak tak. Jako u většiny elektromobilů, i zde musela podlaha udělat místo baterii.
Přední část udělá radost řidičům, kteří mají rádi nízký posez za volantem, ti vyšší se však musí smířit s tím, že se budou hlavou téměř dotýkat stropu. Nastavitelnost volantu v podélném směru taky nepatří k nejširším a najít si tu správnou řidičskou pozici tak možná chvilku potrvá.
Materiálům v kabině není co vytknout. Nepřetékají luxusem, ale působí příjemně, kvalitně i trvanlivě, na dílenském zpracování navíc budete těžko hledat chyby. V souladu s aktuálními trendy převažují udržitelné a recyklované plasty, získané například z oceánského odpadu či PET lahví, z ekologické napodobeniny kůže je vyrobeno také čalounění sedadel.
Pokud se v autě rádi „zabydlíte“ jako doma, nadchne vás množství úložných prostor, které zde máte k dispozici. Do dvoupatrové středové konzole umístíte nejen mobil, pití a drobnosti, ale i menší příruční zavazadlo. Kufr o objemu 435 litrů se řadí k běžnému standardu.
Novinky v infotainmentu
Pro komunikaci s vozem slouží trojice displejů – digitální přístrojový štít, head-up displej a 12,3palcová obrazovka infotainmentu, jejíž součástí je i samostatný panel pro ovládání klimatizace. Je příjemné, že se pro její nastavení člověk nemusí nořit do hlubin systému, umístění panelu se však ergonomicky úplně nepovedlo. Z pozice řidiče totiž brání ve výhledu na něj volant a pro trefení správné funkce je nutné se vyklonit. Naštěstí se na středovém panelu nacházejí i fyzické ovladače pro teplotu a intenzitu foukání, základ si tedy pohodlně nastavíte jimi.
Konektivita infotainmentu se osvědčila na jedničku a mezi jeho funkcemi najdeme i pár novinek. Integrovaná online navigace Google s rozhraním Google Places nabízí kromě aktuální dopravní situace i údaje o dostupnosti parkovacích míst či provozní doby provozoven, včetně uživatelských recenzí.
Hlasový asistent s integrovanou umělou inteligencí dokáže reagovat na pokyny udělené normální „lidskou řečí“, nikoli jen předdefinovanými hesly. A radarový snímač pro detekci „zapomenutých“ dětí či zvířat v kabině vás nejprve napomene v aplikaci, po delším čase pak spustí alarm pro upozornění kolemjdoucích.
Pokud jde o jízdní asistenty, je EV4 typickým Korejcem. Pípání se ozývá častěji, než by bylo milé, a deaktivace také není právě uživatelsky přívětivá. Na domácím trhu se s porušováním nařízení nepočítá, i kdyby bylo dáno chybným čtením dopravních značek.
Jediný elektromotor a pohon na předek
Kia EV4 se aktuálně prodává s jedinou motorizací – elektromotorem o výkonu 150 kW (204 k) a točivém momentu 283 Nm, který pohání přední kola. Zvolit si však můžete velikost akumulátoru a s ní související dojezdovou vzdálenost. Menší baterie s kapacitou 58,3 kWh slibuje hatchbacku dojezd 440 kilometrů, větší akumulátor s kapacitou 81,4 kWh – který dostal testovaný kus – až 625 kilometrů.
Jako u všech elektromobilů platí nepřímá úměra mezi rychlostí a dojezdem. Po běžných okreskách není problém jezdit se spotřebou kolem 15 kWh na sto a ve městě ještě méně, to pak tabulkových hodnot máte šanci dosáhnout. Na dálnici při spotřebě kolem 20 kWh je nutné počítat s odpovídajícími limity. Použitá 400V architektura umožňuje u většího akumulátoru rychlodobíjení maximálním výkonem 128 kW, doma můžete nabíjet střídavým proudem a výkonem 11 kW.
Výkon 204 koní je i pro téměř dvoutunové auto dostatečný a pro rozjezdy z nižších rychlostí je typická mrštnost, jakou dokáže nabídnout pouze elektřina. Zároveň má EV4 dobře naladěnou kontrolu prokluzu, takže se vám – alespoň za standardních podmínek – nestane, že by se při rozjíždění protáčela přední kola. Toho si všimnete až v režimu Sport a při prudším šlápnutí na pedál. Trochu zvykat si nejspíš budete na brzdy, jejichž nástup je vlivem rekuperace vlažnější a pro pořádný záběr je třeba stlačit pedál silou.
V zatáčkách Kia dobře drží stopu a předvídatelná lehká nedotáčivost se objeví až ve chvíli, kdy přeženete nájezdovou rychlost. Celkový dojem z jízdy je pak velmi pohodový. S nerovnostmi, jaké na silnicích běžně čekají, se podvozek vypořádá efektivním tlumením, prostor pro posádku je dobře chráněn před drncáním i nadměrným hlukem
Za milion
Kia EV4 má startovní cenovku 939 980 Kč, za kterou dostanete menší akumulátor a výbavu Air. Základní výbava obsahuje třeba bezklíčkové odemykání a startování, sedmnáctipalcová hliníková kola, dvouzónovou automatickou klimatizaci, navigaci, parkovací kameru a 11 kW palubní nabíječku. Za auto s větší baterií a základní výbavou dáte 1 074 980 Kč.
K nejvyšší výbavě GT Line, kterou mělo testované vozidlo, už si menší baterii zvolit nelze a cenovka v tomto případě začíná na částce 1 289 980 Kč. Připlatit si dále můžete kromě laku za paket Tech (45 000) s asistentem pro zabránění kolizím při parkování, head-up displejem, parkovacím asistentem s dálkovým ovládáním, 360° monitorovacím systémem a kontrolou slepých úhlů. Dalších 15 tisíc bude stát volitelný paket V2L pro napájení externích přístrojů. Jak je u Kii zvykem, dostanete standardní 7letou záruku, garance na akumulátor činí 8 let nebo 160 000 km.