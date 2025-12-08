Elektrická Kia EV4 má ulítlý vzhled, ale nadchne solidností. Nahrazuje ceed

Autor:
Kromě nezvyklé karoserie hatchback nabízí Kia EV4 přesně to, co byste od moderního elektromobilu očekávali - dostatek místa, solidní dojezd a k tomu klidnou, vyrovnanou jízdu. V každodenním životě funguje tak dobře, že jí odpustíte i pár ergonomických přešlapů.

Na rozdíl od jiných automobilek, které zůstávají k elektřině rezervované, vtrhla Kia na pole elektromobility s plným nasazením. Dnes má svého bateriového zástupce ve všech segmentech SUV s výjimkou toho nejmenšího, v němž se příští rok představí model EV2.

Kia EV4
Kia EV4
Kia EV4
Kia EV4
Kia EV4
61 fotografií

Nejnovější přírůstek představuje Kia EV4, která má společně s benzinovým modelem K4 v nabídce nahradit populární Ceed. Stojí za zmínku, že z celé elektrické modelové řady nabídne nejdelší dojezd.

Kia ukončila v Žilině výrobu Ceedu. Žádaný model nahradí elektromobil

Na trh přichází ve dvou variantách – fastback a hatchback – lišících se kromě designu třeba i objemem kufru nebo výbavou; a taky světadílem výroby. Kia EV4 Fastback – tak zní oficiální označení – s klasickým sedanovým víkem kufru vznikl pro globální trh a vyrábí se v Koreji, zatímco pro Evropu vyvinutý hatchback nazvaný zkrátka Kia EV4 zaplnil prázdné místo po Ceedu na výrobních linkách ve slovenské Žilině. Stojí za povšimnutí, že v ceníku je mezi mezi karosářskými verzemi rozdíl čtyřicet tisíc, to je obvyklý příplatek za delší karoserii oproti hatchbacku. Jenže – jak už jsme řekli – fastback se vyrábí doslova na druhém konci světa, už jen doprava lodí není zrovna levná. Na doplnění ještě prozraďme, že zmíněná spalovací Kia K4 se zase dováží z Mexika. Ale to jsme odbočili…

Futurismus

Zástupci automobilky odhadují, že hatchback se v evropských podmínkách dočká větší popularity, a proto se ho bude týkat i náš test.

Pokud jde o design, projevuje Kia obdivuhodnou odvahu napříč celou modelovou řadou a nová EV4 není výjimkou. Futuristické tvary (byť v případě hatchbacku o dost usedlejší než u fastbacku) podtržené světelným podpisem v podobě hvězdné mapy na sebe v provozu strhávají pozornost, a kdo se v současné nabídce alespoň trochu orientuje, hned ví, do jaké stáje auto zařadit.

Zaujme i fakt, že se nejedná o dnes tak oblíbenou karoserii SUV. Stavba je sice oproti tradičním hatchbackům přece jen vyšší, světlá výška však činí jen 140 mm. Naproti tomu dlouhý rozvor – 2 820 mm – většinu existujících hatchbacků přesahuje a protažená zadní část dodává celkové siluetě EV4 potřebnou dávku elegance. Vybrat si můžete z osmi barev lakování, mezi nimiž najdete kromě konzervativních odstínů bílé, šedé a černé i zajímavější modrou Blue Flame či temně červenou Magma.

Prostorná a praktická

Už od pohledu slibuje rozvor náprav velkorysý vnitřní prostor a realitou nebudete zklamáni. Na zadní sedačky se bez jakýchkoliv kompromisů usadí i dospělý s nadprůměrnou výškou a jedinou stinnou stránku představuje úzká mezera pod přední sedačkou, do níž se obutá chodidla vejdou jen tak tak. Jako u většiny elektromobilů, i zde musela podlaha udělat místo baterii.

Přední část udělá radost řidičům, kteří mají rádi nízký posez za volantem, ti vyšší se však musí smířit s tím, že se budou hlavou téměř dotýkat stropu. Nastavitelnost volantu v podélném směru taky nepatří k nejširším a najít si tu správnou řidičskou pozici tak možná chvilku potrvá.

Materiálům v kabině není co vytknout. Nepřetékají luxusem, ale působí příjemně, kvalitně i trvanlivě, na dílenském zpracování navíc budete těžko hledat chyby. V souladu s aktuálními trendy převažují udržitelné a recyklované plasty, získané například z oceánského odpadu či PET lahví, z ekologické napodobeniny kůže je vyrobeno také čalounění sedadel.

Pokud se v autě rádi „zabydlíte“ jako doma, nadchne vás množství úložných prostor, které zde máte k dispozici. Do dvoupatrové středové konzole umístíte nejen mobil, pití a drobnosti, ale i menší příruční zavazadlo. Kufr o objemu 435 litrů se řadí k běžnému standardu.

Novinky v infotainmentu

Pro komunikaci s vozem slouží trojice displejů – digitální přístrojový štít, head-up displej a 12,3palcová obrazovka infotainmentu, jejíž součástí je i samostatný panel pro ovládání klimatizace. Je příjemné, že se pro její nastavení člověk nemusí nořit do hlubin systému, umístění panelu se však ergonomicky úplně nepovedlo. Z pozice řidiče totiž brání ve výhledu na něj volant a pro trefení správné funkce je nutné se vyklonit. Naštěstí se na středovém panelu nacházejí i fyzické ovladače pro teplotu a intenzitu foukání, základ si tedy pohodlně nastavíte jimi.

Konektivita infotainmentu se osvědčila na jedničku a mezi jeho funkcemi najdeme i pár novinek. Integrovaná online navigace Google s rozhraním Google Places nabízí kromě aktuální dopravní situace i údaje o dostupnosti parkovacích míst či provozní doby provozoven, včetně uživatelských recenzí.

Hlasový asistent s integrovanou umělou inteligencí dokáže reagovat na pokyny udělené normální „lidskou řečí“, nikoli jen předdefinovanými hesly. A radarový snímač pro detekci „zapomenutých“ dětí či zvířat v kabině vás nejprve napomene v aplikaci, po delším čase pak spustí alarm pro upozornění kolemjdoucích.

Pokud jde o jízdní asistenty, je EV4 typickým Korejcem. Pípání se ozývá častěji, než by bylo milé, a deaktivace také není právě uživatelsky přívětivá. Na domácím trhu se s porušováním nařízení nepočítá, i kdyby bylo dáno chybným čtením dopravních značek.

Jediný elektromotor a pohon na předek

Kia EV4 se aktuálně prodává s jedinou motorizací – elektromotorem o výkonu 150 kW (204 k) a točivém momentu 283 Nm, který pohání přední kola. Zvolit si však můžete velikost akumulátoru a s ní související dojezdovou vzdálenost. Menší baterie s kapacitou 58,3 kWh slibuje hatchbacku dojezd 440 kilometrů, větší akumulátor s kapacitou 81,4 kWh – který dostal testovaný kus – až 625 kilometrů.

Jako u všech elektromobilů platí nepřímá úměra mezi rychlostí a dojezdem. Po běžných okreskách není problém jezdit se spotřebou kolem 15 kWh na sto a ve městě ještě méně, to pak tabulkových hodnot máte šanci dosáhnout. Na dálnici při spotřebě kolem 20 kWh je nutné počítat s odpovídajícími limity. Použitá 400V architektura umožňuje u většího akumulátoru rychlodobíjení maximálním výkonem 128 kW, doma můžete nabíjet střídavým proudem a výkonem 11 kW.

Výkon 204 koní je i pro téměř dvoutunové auto dostatečný a pro rozjezdy z nižších rychlostí je typická mrštnost, jakou dokáže nabídnout pouze elektřina. Zároveň má EV4 dobře naladěnou kontrolu prokluzu, takže se vám – alespoň za standardních podmínek – nestane, že by se při rozjíždění protáčela přední kola. Toho si všimnete až v režimu Sport a při prudším šlápnutí na pedál. Trochu zvykat si nejspíš budete na brzdy, jejichž nástup je vlivem rekuperace vlažnější a pro pořádný záběr je třeba stlačit pedál silou.

V zatáčkách Kia dobře drží stopu a předvídatelná lehká nedotáčivost se objeví až ve chvíli, kdy přeženete nájezdovou rychlost. Celkový dojem z jízdy je pak velmi pohodový. S nerovnostmi, jaké na silnicích běžně čekají, se podvozek vypořádá efektivním tlumením, prostor pro posádku je dobře chráněn před drncáním i nadměrným hlukem

Za milion

Kia EV4 má startovní cenovku 939 980 Kč, za kterou dostanete menší akumulátor a výbavu Air. Základní výbava obsahuje třeba bezklíčkové odemykání a startování, sedmnáctipalcová hliníková kola, dvouzónovou automatickou klimatizaci, navigaci, parkovací kameru a 11 kW palubní nabíječku. Za auto s větší baterií a základní výbavou dáte 1 074 980 Kč.

K nejvyšší výbavě GT Line, kterou mělo testované vozidlo, už si menší baterii zvolit nelze a cenovka v tomto případě začíná na částce 1 289 980 Kč. Připlatit si dále můžete kromě laku za paket Tech (45 000) s asistentem pro zabránění kolizím při parkování, head-up displejem, parkovacím asistentem s dálkovým ovládáním, 360° monitorovacím systémem a kontrolou slepých úhlů. Dalších 15 tisíc bude stát volitelný paket V2L pro napájení externích přístrojů. Jak je u Kii zvykem, dostanete standardní 7letou záruku, garance na akumulátor činí 8 let nebo 160 000 km.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Elektromobilů má být příští rok ve světě už 116 milionů, tahounem je Čína

Faceliftovaná Škoda Enyaq

Počet elektromobilů na silnicích po celém světě by se měl v příštím roce zvýšit o 30 procent na...

Levné čínské automobilové součástky zaplavují německý trh, zvýšily kvalitu

Rozložení komponentů u platformy E-GMP.

Levné čínské autodíly zaplavují německý trh a stupňují tlak na místní výrobce, kteří už se na...

Z Prahy do Piešťan a zpět je to 720 kilometrů. Jak to zvládne elektromobil za dva miliony?

Elegantní a sofistikovaný zcela nový Ioniq 9 se odlišuje od davu svou uhlazenou...

Hyundai Ioniq 9 je chytře postavený, extrémně prostorný a nečekaně krásný mastodont. Ale i on má...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Žádný přebytečný luxus. Městský elektromobil sází na promyšlenou koncepci

Urban Electric Frame Car zepředu

„Auto, které je možné opravit, přestavět a pochopit. Nenabízí přebytečný luxus, ale moderní...

Elektrické Ferrari je oficiálně venku, vzhled je tajný. Má čtyři motory a tisíc koní

Komponenty prvního elektrického ferrari

VIDEO Ferrari představilo první elektrický model, crossover Elettrica. Vlastně, kultovní italská značka...

Nejčtenější

Velký úklid v depozitářích Renaultu. Část unikátních sbírek jde do aukce

Koncept šestikolového pick-upu Renault Clio II z roku 2001 postavili dělníci v...

Ikonická auta od Renaultu a další kuriozity z jejích sbírek zamíří v neděli 7. prosince pod kladívko aukčního domu Artcurial Motorcars. Bude to pro sběratele unikátní příležitost, jak se dostat k...

Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského

Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...

Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?

Jeep Sidequest

Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže...

Dálniční známky zdražují. Do konce roku můžete ušetřit, fígl je v odložení

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu.

Škodovky budoucnosti. Retro v designsoutěži frčí

Škoda 200 R (Jan Hrodek)

Návrhů, u kterých by jejich autoři rádi viděli realizaci v podání Škody, se do naší autodesignérské soutěže sešlo více. Potvrzují, že retro – ač ho designéři nemají moc v lásce – frčí.

Elektrická Kia EV4 má ulítlý vzhled, ale nadchne solidností. Nahrazuje ceed

Kia EV4

Kromě nezvyklé karoserie hatchback nabízí Kia EV4 přesně to, co byste od moderního elektromobilu očekávali - dostatek místa, solidní dojezd a k tomu klidnou, vyrovnanou jízdu. V každodenním životě...

8. prosince 2025

Malíř Theodor Pištěk miloval vozy Porsche. Po silnici jel rychlostí 293 km/h

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost...

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a...

8. prosince 2025

Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW

Premium
Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion

Vypadá to jako schizofrenie, ale je to realita v rámci koncernu Volkswagen. Škoda frčí na plný plyn, zatímco hlavní značka Volkswagen – tedy spíš celý německý koncern, se zmítá v problémech a moc...

8. prosince 2025

Českým Autem roku chce být i naprosto neznámý teréňák. Jaké byste vybrali vy?

Citroën C3 Aircross

Tradiční manažerské Audi A6, nebo exotický offroad ICH-X K3? Malý Fiat Grande Panda, nebo luxusní elektrický obývák na kolech Hyundai Ioniq 9? Nebo potřetí za sebou vyhraje Mercedes? V Česku se...

7. prosince 2025

Pět aut najednou. Designsoutěž iDNES.cz zahrnul autor sporťáky budoucnosti

Nocturne7

Velká autodesignérská soutěž iDNES.cz má velký ohlas u čtenářů i odborné veřejnosti. Ve čtvrtek 11. prosince odstartuje hlasování ve čtenářské anketě. Bude v ní i pět futuristických aut Ondřeje...

7. prosince 2025

Muzeum karosářství se stěhuje po Vysokém Mýtě. Veteránské perly vozili výtahem

Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do...

Muzejníci ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku přestěhovali historické automobily a kočáry z končícího Muzea českého karosářství do nového Technického muzea. Přesun devíti automobilů a čtyř kočárů jim...

6. prosince 2025

Velký úklid v depozitářích Renaultu. Část unikátních sbírek jde do aukce

Koncept šestikolového pick-upu Renault Clio II z roku 2001 postavili dělníci v...

Ikonická auta od Renaultu a další kuriozity z jejích sbírek zamíří v neděli 7. prosince pod kladívko aukčního domu Artcurial Motorcars. Bude to pro sběratele unikátní příležitost, jak se dostat k...

6. prosince 2025

Organický hypersport má propracovanou aerodynamiku, inspiruje se drony

Hypercar Xera - bočný pohľad

Student designu na západočeské univerzitě v Plzni Matúš Hanuliak nahlédl do budoucnosti hypersportovních aut. Svůj futuristický koncept pojmenoval Xera a přihlásil se s ním do naší soutěže „Navrhněte...

6. prosince 2025

Škodovky budoucnosti. Retro v designsoutěži frčí

Škoda 200 R (Jan Hrodek)

Návrhů, u kterých by jejich autoři rádi viděli realizaci v podání Škody, se do naší autodesignérské soutěže sešlo více. Potvrzují, že retro – ač ho designéři nemají moc v lásce – frčí.

5. prosince 2025  15:14,  aktualizováno  15:17

Touareg je král mezi Volkswageny. Bazaru se nebojte, lidovka to však nebude

Premium
Volkswagen Touareg

Velká luxusní SUV postupně střídají na evropském trhu luxusní sedany jakožto chloubu řidiče. Kdo dřív jezdil Mercedesem třídy S, ten spíše přesedne právě do alternativního SUV. Touareg je po konci...

5. prosince 2025

Nová honda jezdí ráda a rychle. Prohnali jsme ji jako první, i po zadním

Honda CB1000 GT udělá z každého dne zábavu.

Je to jen pár týdnů, kdy Honda odhalila na italské výstavě EICMA nový model pod označením CB1000 GT, a my jsme už teď měli možnost tuto novinku prohnat po silničkách v okolí španělského Alicante. A...

5. prosince 2025

Dálniční známky zdražují. Do konce roku můžete ušetřit, fígl je v odložení

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu.

5. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.