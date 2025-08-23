Slovenský závod Kia v příštím roce plánuje zahájit výrobu dalšího elektromobilu EV2. Od loňska naopak postupně ukončil výrobu některých verzí modelu Ceed.
Automobilový průmysl je motorem ekonomiky Slovenska, které si v přepočtu na obyvatele udržuje pozici největšího výrobce aut na světě. V zemi montují vozidla čtyři automobilky, další automobilka v zemi staví nový závod.
Pětidveřová verze elektromobilu EV4 se bude vyrábět pouze ve slovenském závodě Kia nedaleko Žiliny, který je jedinou evropskou továrnou korejské automobilky. Nový model je určen zejména pro zákazníky v Evropě. Přípravy na zahájení jeho produkce začaly loni. Projekt byl součástí investic za 108 milionů eur (2,6 miliardy Kč), které společnost použila kromě jiného na modernizaci výrobních linek – od lisovny, svařovny a lakovny až po montážní halu – a zahrnovaly i instalaci nového dopravníku pro montáž akumulátorů.
Slovenská vláda tyto investice loni podpořila schválením daňové úlevy 29,95 milionu eur (732 milionů Kč) pro slovenskou divizi Kia.
Kia ukončila v Žilině výrobu Ceedu. Žádaný model nahradí elektromobil
„Začátek výroby modelu EV4 je pro nás obrovským milníkem. Rozšířením výrobních možností můžeme efektivněji podporovat naší pestrou zákaznickou základnu v Evropě,“ uvedl prezident Kia Europe Marc Hedrich.
První model Kia EV4, který sjel z linky výrobního závodu u slovenské Žiliny, pokřtila ikona českého sportu a dlouholetý ambasador značky Kia Jaromír Jágr.
Model EV4 bude sjíždět z montážních linek, na kterých závod v současnosti vyrábí modely Sportage a XCeed včetně hybridních a plugin hybridních variant, které v roce 2024 představovaly 25 procent celkové produkce. „Produkce je zaměřena výhradně na karosářskou verzi hatchback určenou především evropským zákazníkům, kteří hledají spojení progresivního designu, praktičnosti a moderních technologií,“ uvádí automobilka.
EV4 je postaven na dedikované platformě Electric Global Modular Platform (E-GMP) a bude k dispozici se dvěma verzemi baterií – standardní o kapacitě 58,3 kWh a s dlouhým dojezdem o kapacitě 81,4 kWh, maximální dojezd vozidla činí podle automobilky 625 kilometrů. Novinka nabídne funkci Vehicle-to-Load (V2L) pro napájení externích zařízení i technologii Vehicle-to-Grid (V2G), která umožňuje vracet energii zpět do elektrické sítě. Základní model přijde zhruba na 40 tisíc eur (978 400 Kč).
EU již dříve schválila plány na faktické zastavení prodeje nových automobilů se spalovacím motorem od roku 2035.
Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková v proslovu při představení vozu EV4 řekla, že vláda bude podporovat inovativní technologie v automobilovém průmyslu. Podle ní se tento sektor podílí desetinou na výkonu ekonomiky Slovenska.
Kia loni smontovala na Slovensku 351 270 vozidel modelů Sportage a Ceed. Byl to rekordní výrobní výsledek slovenské továrny Kia od zahájení produkce v roce 2006.
Kromě automobilky Kia mají své továrny na Slovensku ještě Jaguar Land Rover, Stellantis a Volkswagen. Nový závod na výrobu elektromobilů staví na východním Slovensku automobilka Volvo Cars. Hromadnou výrobu tam hodlá Volvo podle dřívějších informací zahájit na začátku roku 2027 místo původně plánovaného roku 2026.