Novinka vznikla v Evropě, konkrétně v centrále Kia Europe ve Frankfurtu nad Mohanem, a vyrábí se na Slovensku po boku většího hatchbacku EV4.
Ačkoli se EV2 stává nejlevnějším elektromobilem Kia, už první naše jízdy ukázaly, že rozhodně nejde o žádné „ořezané minimum“, ale o plnohodnotný vůz s technikou převzatou z větších modelů. EV2 stojí na moderní platformě E-GMP, ovšem v jednodušším, 400V provedení (průkopnické 800V nabíjení zatím nabízí jen největší typy EV6 a EV9).
V praxi to znamená kompromis mezi cenou a funkčností, nikoli však zásadní omezení. Nabídka zahrnuje dva typy akumulátoru: základní LFP s kapacitou 42,2 kWh a větší NMC o kapacitě 61,0 kWh. Tomu odpovídá i dojezd – přibližně 312 až 317 km, resp. až 453 km podle WLTP.
Rychlodobíjení stejnosměrným proudem z 10 na 80 % trvá zhruba půl hodiny (to je dnes standard u většiny elektromobilů), avšak zajímavější je možnost připlatit si za palubní nabíječku 22 kW pro střídavý proud (standardně 11 kW). A proč že je to zajímavé? V této třídě to není zdaleka běžné, a navíc EV2 se tím stává historicky prvním elektromobilem Kia s 22 kW nabíječkou. Ano, dokonce i obrovská EV9 „umí“ nabíjet střídavým proudem jen 11 kW!
Pohon žilinské novinky obstarává synchronní elektromotor uložený vpředu. Základní verze Standard Range nabízí výkon 108 kW, což na papíře znamená zrychlení na 100 km/h kolem 8,5 s. Větší baterka Long Range bude také těžší, takže z nuly na 100 km/h to dá za o sekundu delší čas, nejvyšší rychlost obou verzí bude shodných 161 km/h.
Městský čipera
Nejde tedy o sportovní náčiní, ale o svižný městský a příměstský vůz, který zvládne i dálniční tempo bez pocitu většího trápení. O spotřebě elektrické energie zatím výrobce neinformoval, ovšem například při klidné jízdě po pobřeží Lisabonu jsme se (i se zapnutou klimatizací) blížili hranici 10 kWh/100 km.
Rozměrově se pohybujeme na délce kolem 4 060 mm, takže EV2 zůstává kompaktním vozem. Přesto překvapí využitím prostoru. Zadní sedadla patří k nejštědřejším v segmentu a v čtyřmístném uspořádání lze jejich polohu i sklon měnit. Zavazadlový prostor začíná na 362 litrech a při posunutí sedadel vpřed naroste na 403 l, a doplněný je ještě 15litrovým „frunkem“ vpředu. To už jsou hodnoty, které se blíží o třídu větším vozům.
Jak jsme se v Portugalsku přesvědčili, při vývoji typu EV2 byla věnována mimořádná pozornost potlačení hluku a vibrací, což je u elektromobilu zásadní disciplínou. Konstrukce zahrnuje laminované čelní sklo, rozsáhlé izolační prvky v karoserii i podvozku a optimalizované pneumatiky, u vrcholné verze GT-Line doplněné pěnovými výplněmi schopnými utlumit až pětinu hluku od odvalování (GT-Line má i laminovaná boční skla v předních dveřích).
Důležitou roli hrají i masivní, v této cenové a rozměrové třídě nevídané plastové obklady podběhů s dalšími tlumicími vrstvami a speciálně řešené detaily, například spodní část schránky pod přední kapotou opatřená silnou tlumicí hmotou, omezující přenos hluku do kabiny.
Ladění probíhalo v akustické laboratoři a doplňuje je i nově definovaná zvuková kulisa vozu. Výsledkem je interiér, který zůstává perfektně a v tomto segmentu nedostižně odhlučněný nejen ve městě, ale i při dálničních rychlostech, kde se daří účinně potlačit aerodynamický i valivý hluk. V praxi to znamená velmi příjemné „plutí“ městem i mimo ně.
Podvozek velmi dobře absorbuje ostré nerovnosti i rolety, ovšem když vezmete propadlý kanál, ozve se rána jako z děla. Boční náklony karoserie jsou minimální, ovšem řízení má protivnou charakteristiku: při prudším točením volantem máte pocit, jako byste přemáhali roztáčející se setrvačník, s nímž se při pokusu o otočení na druhou stranu zase perete.
Interiér přebírá koncepci větších typů Kia. Trojice displejů zahrnuje 12,3" přístrojový štít, 12,3" centrální obrazovku a samostatný panel ventilace. Systém ccNC (nebo jednodušší ccNC Lite) doplňují online služby Kia Connect, OTA aktualizace (vzduchem) a široké možnosti propojení.
Nechybí ani funkce V2L či příprava na V2X, tedy schopnost využít vůz jako zdroj energie pro externí spotřebiče.
Výbava typu EV2 je strukturována do čtyř stupňů Light, Air, Earth a GT-Line. Už základ zahrnuje panoramatický displej, LED světlomety, samočinnou klimatizaci, bezklíčkové zamykání a startování, akustické senzory vpředu i vzadu a kompletní sadu asistenčních systémů včetně adaptivního tempomatu, autonomního brzdění nebo asistenta jízdy v pruzích. Vyšší verze přidávají prvky jako odvětrávaná sedadla, prémiový audiosystém, tepelné čerpadlo nebo 19" kola u GT-Line.
Konkurent pro chystanou škodovku
A teď to podstatné: cena. Český dovozce startuje na 659 980 Kč za verzi Light se základním akumulátorem. To je částka, jež posouvá EV2 přesně na hranici, kde se elektromobil přestává určitým zákazníkům jevit jako drahá alternativa a začíná dávat smysl jako běžné rodinné auto. Připomeňme, že v průběhu letošního roku očekáváme boom dostupných elektromobilů, připomeňme Škoda Epiq nebo Renault Twingo.
Dodávky typu Kia EV2 začnou postupně. Nejprve dorazí varianty Air a Earth s menším akumulátorem, následně i verze s větší kapacitou a vrcholná GT-Line. Velkou zajímavostí zůstává čtyřmístná konfigurace základní verze, která ukazuje, že Kia zkouší nové přístupy k využití prostoru.
Celkově EV2 nepůsobí jako kompromisní „vstupenka“ do elektromobility, ale jako zmenšený, technicky plnohodnotný model. Kombinuje kompaktní rozměry, slušný dojezd, vysokou úroveň výbavy a překvapivě tichý provoz. Pokud měl segment malých, cenově dostupných elektrických SUV čekat na model, jenž jej opravdu rozhýbe, EV2 má k tomu velmi blízko.
