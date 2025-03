Elektrické kie vyrobí na Slovensku. Čekající koncept má interiér z papíru

Část 1/3

Aktuální elektrické tažení značky Kia odstartovalo v roce 2021 premiérou sportovního pětidveřového liftbacku EV6. Jeho průlomová 800V platforma E-GMP se zadním pohonem dodnes patří k etalonům v dojezdu a rychlosti nabíjení a záhy na ní vyjelo též impozantní SUV EV9.

Kia EV6 se pro své kvality stala evropským Vozem roku 2022 (Car of the Year) jako první jihokorejský vůz za celých šedesát let trvání této renomované odborné ankety. Do finále COTY ročníku 2025 pronikla menší EV3, jež na EV6 a EV9 navazuje, ovšem má 400V architekturu (vycházející z platformy typu Niro) a pohon (primárně) předních kol.