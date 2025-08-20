Kia Ceed v době po svém uvedení na trh úplně změnila vnímání značky nejen v Česku, ale v celé Evropě. Kromě ve Frankfurtu navrženého designu šlo hlavně o unikátní 7letou záruku na prvních 150 000 kilometrů, která pomohla udělat ze značky Kia automobilku, která nekonkuruje ostatním jen nízkou cenou.
Stejnou záruku nabídly později i další modely Kia, ale v prodejích se Ceedu nemůže nic rovnat. Ještě loni se v Česku registrovalo skoro 5 000 kusů, šlo tak o desáté nejprodávanější auto vůbec, a to do tohoto čísla není započítaná karosářská varianta ProCeed a SUV XCeed.
Produkce XCeedu sice běží dál, ale už loni skončila výroba ProCeedu a letos v létě i samotného Ceedu ve variantách hatchback a kombi. Model měl ke střední Evropě blízko i tím, že se vyráběl v závodě ve slovenské Žilině, kde teď musí uvolnit místo dalším novým modelům. Na výrobní lince ho nahradí elektrický hatchback Kia EV4.
|
Elektrické kie vyrobí na Slovensku. Čekající koncept má interiér z papíru
Ceed je možné ještě v Česku stále objednávat, a to ze skladových zásob, které mají jak dealeři, tak importér. Zásoba by měla být dostatečná, aby vydržela až do konce roku.
Je přirozené, že názory na strategii značky Kia se mohou lišit – někteří ji vnímají jako vizionářskou, protože včas a systematicky sází na elektromobilitu, jiní mohou považovat rychlý odklon od spalovacích motorů za příliš odvážný krok. Z neoficiálních zdrojů se nicméně objevují informace, že Kia v roce 2026 plánuje představit také nové modely se spalovacími motory.
Každopádně, jak už bylo řečeno, loni šlo v Česku o 10. nejprodávanější model vůbec a od roku 2006 se v tuzemsku registrovalo zhruba 64 tisíc kusů modelu Ceed, počítaje v to i variantu ProCeed, ale nikoli SUV XCeed. Druhým nejprodávanějším modelem značky je Sportage, která má ale registrace poloviční – 29 000 kusů.
„Je pravdou, že model Ceed novou generaci nebo přímého nástupce nedostane,“ potvrdila iDNES.cz mluvčí českého importu Kateřina Vaňková Jouglíčková. „Ale v příštím roce přijde na trh jeden zcela nový model, sice jiné automobilové třídy, který bude zajímavou alternativou nejen pro stávající zákazníky ceedu.“