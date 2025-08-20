Kia ukončila v Žilině výrobu Ceedu. Žádaný model nahradí elektromobil

Martin Šidlák
Model Ceed je symbolem úspěchu značky Kia v Česku. V roce 2006 šlo o první model, který nabídl na tehdejší dobu vysoce nadstandardní záruku 7 let. Nyní jeho výroba v továrně v Žilině končí, přímého nástupce v další generaci už nedostane.

Kia Ceed v době po svém uvedení na trh úplně změnila vnímání značky nejen v Česku, ale v celé Evropě. Kromě ve Frankfurtu navrženého designu šlo hlavně o unikátní 7letou záruku na prvních 150 000 kilometrů, která pomohla udělat ze značky Kia automobilku, která nekonkuruje ostatním jen nízkou cenou.

Faceliftovaná Kia ceed
Faceliftovaná Kia ceed
Faceliftovaná Kia ceed
Kie Ceed
Kie Ceed
33 fotografií

Stejnou záruku nabídly později i další modely Kia, ale v prodejích se Ceedu nemůže nic rovnat. Ještě loni se v Česku registrovalo skoro 5 000 kusů, šlo tak o desáté nejprodávanější auto vůbec, a to do tohoto čísla není započítaná karosářská varianta ProCeed a SUV XCeed.

Produkce XCeedu sice běží dál, ale už loni skončila výroba ProCeedu a letos v létě i samotného Ceedu ve variantách hatchback a kombi. Model měl ke střední Evropě blízko i tím, že se vyráběl v závodě ve slovenské Žilině, kde teď musí uvolnit místo dalším novým modelům. Na výrobní lince ho nahradí elektrický hatchback Kia EV4.

Elektrické kie vyrobí na Slovensku. Čekající koncept má interiér z papíru

Ceed je možné ještě v Česku stále objednávat, a to ze skladových zásob, které mají jak dealeři, tak importér. Zásoba by měla být dostatečná, aby vydržela až do konce roku.

Je přirozené, že názory na strategii značky Kia se mohou lišit – někteří ji vnímají jako vizionářskou, protože včas a systematicky sází na elektromobilitu, jiní mohou považovat rychlý odklon od spalovacích motorů za příliš odvážný krok. Z neoficiálních zdrojů se nicméně objevují informace, že Kia v roce 2026 plánuje představit také nové modely se spalovacími motory.

Každopádně, jak už bylo řečeno, loni šlo v Česku o 10. nejprodávanější model vůbec a od roku 2006 se v tuzemsku registrovalo zhruba 64 tisíc kusů modelu Ceed, počítaje v to i variantu ProCeed, ale nikoli SUV XCeed. Druhým nejprodávanějším modelem značky je Sportage, která má ale registrace poloviční – 29 000 kusů.

„Je pravdou, že model Ceed novou generaci nebo přímého nástupce nedostane,“ potvrdila iDNES.cz mluvčí českého importu Kateřina Vaňková Jouglíčková. „Ale v příštím roce přijde na trh jeden zcela nový model, sice jiné automobilové třídy, který bude zajímavou alternativou nejen pro stávající zákazníky ceedu.“

Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Neodbytná paní Jechová se ve slavné komedii ptá na sklep nebo půdu, Češi teď k bytům chtějí dobíječky

V Česku lze tankovat elektřinu do baterií elektrovozidel na více než sedmi...

Technologický pokrok nasadil tempo, kterému rychlost českého stavebního řízení ani zdaleka nestačí....

Americká poptávka po elekroautech je na maximu. Bez dotací mají 7 procent trhu

Tesla Model Y Juniper

Jaký je přirozený podíl elektromobilů na celkových prodejích? Americká studie říká, že je to kolem...

Kolik elektřiny se ztratí při nabíjení elektromobilu? Změřili jsme to

Nabíjení na 300kW stanici E.ON

Když z wallboxu nebo nabíječky projde 20 kWh elektrické energie, kolik se jí skutečně dostane do...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Škoda Elroq napříč Československem: při nabíjení ceny lítají, pozor na roaming

Na parkovišti pod Chopkom

VIDEO Škoda Elroq byla květnu druhým nejregistrovanějším elektromobilem v Evropě. Vypravili jsme se ní do...

Trump obrátil v postoji vůči Muskovi. Chci, aby jeho firmy vzkvétaly, tvrdí

Elon Musk a Donald Trump na základně SpaceX v Boca Chica v Texasu (19....

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podpořil podnikatele Elona Muska. V příspěvku na své...

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie

Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....

Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...

19. srpna 2025

Nehoda v zahraničí: nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

Každoročně vyráží na dovolenou do zahraničí tisíce Čechů po vlastní ose. Není dobré zapomínat, že i v zahraničí může dojít k dopravní nehodě. Poradíme, co v takovém případě dělat a na co...

19. srpna 2025

Americká poptávka po elekroautech je na maximu. Bez dotací mají 7 procent trhu

Jaký je přirozený podíl elektromobilů na celkových prodejích? Americká studie říká, že je to kolem 7 procent. Analýza přináší zajímavá čísla vysvětlující chování zákazníků.

19. srpna 2025

Nový český hyundai trénuje v maskáčích. Hranatější tucson dorazí v roce 2027

Tucson je evropským bestsellerem Hyundaie. Korejská značka vyrábí svůj nejprodávanější model starého kontinentu ve slezských Nošovicích. Automobilový paparazzi Stefan Baldauf nachytal prototyp...

19. srpna 2025

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

18. srpna 2025,  aktualizováno  15:27

Z tankování malý rituál. Věrnostní program, co vás odmění za každou zastávku

Tankujete pravidelně? Pak by byla škoda nečerpat i výhody navíc. Moderní věrnostní program vás odmění za každou zastávku. Získáte slevy, bonusy, dárky i body na dobrou věc. Stačí krátká registrace,...

18. srpna 2025

Kolik elektřiny se ztratí při nabíjení elektromobilu? Změřili jsme to

Když z wallboxu nebo nabíječky projde 20 kWh elektrické energie, kolik se jí skutečně dostane do akumulátoru? Za pomoci Škody Elroq jsme to změřili. Výsledky možná překvapí.

18. srpna 2025

V autě: Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje, zpomaluje a nechce pracovat

Prvním hostem podcastu V autě je Josef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o expedici veteránů do Japonska, českém autoprůmyslu a budoucnosti Autodromu Most, který vlastní. Nový...

18. srpna 2025

Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie

Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....

17. srpna 2025

