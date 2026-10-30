Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

První hybrid se KGM povedl. Frajerský Torres skvěle padne do ruky

František Dvořák
Má přísný pohled komiksového hrdiny, ale je to velký sympaťák. KGM Torres je přívětivé SUV, do chytlavého designu balí povedeného společníka pro každodenní automobilová dobrodružství. Nově sází na full-hybridní pohon, který řeší žravost, která je vlastní asijským benzinovým crossoverům.

Nepoučený motorista ho na první pohled dost možná zařadí do nepřehledného shluku čínských značek s třípísmenkovým jménem. Omyl. KGM není nikdo jiný než tradiční korejský SsangYong, který po převzetí korporací KG Group vystupuje pod novým jménem. A právě pro model Torres si přichystal zásadní novinku: historicky první full-hybridní pohon, se kterým má čtvrtý největší korejský výrobce aut velké plány.

KGM Torres Hybrid
KGM Torres Hybrid
KGM Torres Hybrid
KGM Torres Hybrid
KGM Torres Hybrid
50 fotografií

Torres je povedený crossover. Sází na moderní, lehce hračkovitý a mladistvý design, díky kterému působí jako se svěží tváří hrdiny ze sci-fi komiksů. Šmrnc mu dodávají ozdoby a frajerské detaily, byť plastové úchyty na kapotě popravdě vypadají, že upadnou, když u nich jen kýchnete. Na pohled se to nezdá, ale je to kus auta, na délku měří 4 705 mm, na šířku 1 890 mm a na výšku 1 720 mm. Rozvor náprav činí 2 680 mm.

Hybridní technika

Loni nová hybridní verze doplňuje stávající nabídku, kterou dosud tvořil výhradně zážehový čtyřválec 1.5 GDI Turbo (130 kW) a plně elektrické provedení EVX.

Základem nového hybridu je sice opět přeplňovaný zážehový přímovstřikový čtyřválec o objemu 1,5 litru, ale jde o zcela jiný agregát s výkonem 110 kW. Oproti výchozí čistě spalovací verzi má menší vrtání, větší zdvih a vysoký kompresní poměr 14:1. Změny ukazují na jasné zaměření pro práci v hybridním soustrojí – spalovací motor má plnit specifické úkoly a pracovat v omezeném, co nejefektivnějším spektru otáček, zatímco dynamické disciplíny přebírá elektřina.

Ve skříni bezstupňové převodovky e-DHT se nacházejí hned dva elektromotory. První (90 kW) pracuje jako generátor při rekuperativním brzdění a stará se o nabíjení trakčního LFP akumulátoru s kapacitou 1,83 kWh, který je uložený nad zadní nápravou. Druhý elektromotor o výkonu 130 kW (177 k) s točivým momentem 300 Nm má na starost samotný pohon předních kol.

Systémový výkon celého ústrojí dělá velmi slušných 150 kW (204 k). Na rozdíl od spalovací verze si však u hybridu nemůžete připlatit za pohon všech kol. Maximální rychlost vozu je omezena na 180 km/h.

Hladce, tiše a razantně

Pohon pracuje celkem v devíti provozních režimech – od plně elektrického přes sériový, paralelní až po sériově-paralelní a všech možných „mezistupních“. Práce spalovacího a elektrického motoru se neustále plynule přelévají, propojují a překrývají. O dění pod kapotou informuje jednoduchá grafika na přístrojové desce jen velmi schematicky, takže se musíte spoléhat spíše na sluch a vnímání zapojení spalovacího motoru. Že se v útrobách cosi děje nezávisle na vůli a konání řidiče, je hybridům vlastní, na to žehrat nebudeme.

Spolupráce obou druhů pohonu je totiž příkladná a jízda je příjemná. Hybridní Torres umí jezdit plně nenuceně a hladce plachtit (klidně i na dálnici ve 100–110 km/h dokáže vypnout spalovací motor), ale umí být i patřičně svižný.

Dietářskou spotřebu Toyoty (která je tak nějak etalonem hybridní technologie) vykouzlit neumí, ale jízdní projev je oproti jízdě „na gumě“ s modely japonské značky v Torresu mnohem snesitelnější a příjemnější. Pohon se hezky opírá do převodů a dokáže výkon efektivně přenést na kola.

Auto má navíc parádní odhlučnění. Jízda je hezky tichá a to, že máte pod kapotou spalovák, zjistíte v podstatě až při razantním zrychlování nebo předjíždění na dálnici, kdy se motor hlasitěji probudí.

Podvozek se nese velmi jistě, suverénně a na pneumatikách s vyšším esúvéčkovým profilem hezky tlumí nerovnosti. Kladné body sbírá i za padesátilitrovou palivovou nádrž.

Řidiči jsou k dispozici tři jízdní režimy: Comfort, Eco a Sport. Vůz vždy startuje do režimu Comfort, ve kterém automaticky volí druhý stupeň rekuperace. Torres totiž nabízí jako jeden z mála full-hybridů hned třístupňovou rekuperaci nastavitelnou pádly pod volantem, což nemají ani mnohé čisté elektromobily. Kdo se s ní naučí pracovat, může jezdit téměř bez brzd. Má to ale jeden háček: odezva pádel má poměrně velké zpoždění, takže řidič musí číst provoz a myslet dostatečně dopředu. Na dálnici se navíc rychle naučíte rekuperaci úplně vypínat, protože auto parádně plachtí.

Co už tak parádní není, je spotřeba. Dietní hodnoty od Toyoty nebo Renaultu nečekejte. Průměrně budete jezdit mezi 6 a 6,5 litry benzinu na 100 km, po dálnici si Torres řekne spíš o 8 litrů, což je v podstatě odběr srovnatelný s benzinovým autem bez hybridizace. Pod 5 litrů se dostanete snad jen s extrémně lehkou nohou při okreskovém klouzání.

Ano, jsou to o něco horší čísla, než která umí evropští konkurenti, na druhou stranu je to oproti čistě benzinovým KGM, která se hlavně na dálnici neupejpají přihnout si pořádně z nádrže, výrazný pokrok.

Jen displeje, bohužel

Prostorově je na tom Torres skvěle. Na zadních sedadlech je spousta místa a kufr je velký a skladný (jen krycí roletka je trochu rozpočtová). Samotné zpracování interiéru potěší svou kvalitou. Pozor si ale dejte na výběr čalounění. Vyhnuli bychom se „kosmickému“ šedému materiálu, ze kterého se extrémně špatně čistí fleky – nevzhledné mapy na něm zbudou, i když si na sedadlo jen odložíte mokrou bundu.

Největší slabinou auta je bohužel palubní technika. Přístrojovou desku tvoří dvojice 12,3" displejů a najdete tu (s výjimkou tlačítek na volantu) jediné fyzické tlačítko – trojúhelník výstražných blinkrů. Plně digitální přístrojový štít se moc nepovedl – řidič musí mžourat na nečitelnou grafiku, která v případě palivoměru a dalších ukazatelů absurdně kombinuje hnědou barvu na černém podkladu.

Druhý displej slouží pro infotainment a ovládání klimatizace. Chybějící fyzická tlačítka znamenají, že i tak banální úkon, jako je ofuk čelního skla, vyžaduje minimálně dva dotyky na obrazovce. Odezva displeje je navíc náladová (někdy rychlá, jindy se jí nechce) a celkově rozhraní působí nedotaženě, nelogicky a postrádá péči ergonomů.

Nervy drásající je i neustálá snaha auta s vámi komunikovat. Torres vás hlídá, upozorňuje a neustále při tom pípá. Zvláště superaktivní a úzkostlivý asistent překročení rychlosti vás donutí se naučit, jak ho po každém startu poslepu v menu vypnout.

KGM Torres Hybrid není bez chyb – trápí ho hloupý infotainment, věčné pípání a ne úplně hybridní dálniční spotřeba. Jako celek je to ale neuvěřitelně příjemné, prostorné a komfortní auto, které se designově opravdu povedlo.

Navíc je k dispozici za skvělé peníze – nyní je zlevněný na základních 670 tisíc korun. Za hybridní verzi si oproti základnímu čistě spalovacímu provedení připlatíte sto tisíc. Ve výsledku vždycky získáte stylové, prostorné a příjemné SUV, které umí být paradoxně levnější než kdejaký čínský konkurent.

A douška na závěr: První věc, kterou uděláte poté, co si auto přivezete domů, by mělo být přezutí. Tovární celoroční pneumatiky Nexen Roadian GTX jsou na mokru naprosto marné. V rejdu auto neustále hrabe odlehčeným vnitřním kolem a nájezdy do zatáček jsou velmi nejisté, protože auto nepříjemně klouže po tečně ven z oblouku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velké ambice, rychlý konec. Automobilky, co neuspěly, jedna ani nenastartovala

Packard 2226 Custom Eight, rok výroby 1948, objem 5 833 cm, výkon 118 kW,...

Vybudovat luxusní automobilovou značku je možná ještě těžší než postavit samotné luxusní auto. Nestačí výkon, drahé materiály ani slavné jméno – zákazník musí uvěřit, že značka bude mít hodnotu i za...

Korejský kanibal loví v chalupářských vodách. Seltos vzdává hold ruční práci

Kia Seltos

Kia Seltos přijíždí zamíchat kartami v českém SUV rybníku. Vypadá jako malý land rover, pod kapotou má poctivých 180 koní bez elektrických berliček a oproti zvyklostem nabízí i manuál. Konkurent...

Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Podzimní hra pokračuje

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Velká podzimní soutěž na iDNES.cz má za sebou první týden a stále se do ní lze zapojit. Čtenáři, kteří v článcích do konce listopadu nasbírají dostatečný počet herních bodů, mohou v závěrečném...

Reportáž z offroad dráhy: Postavit si lávku je lepší, než couvat 40 kilometrů

VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026

Už podruhé si milovníci cestování v expedičních vozech dali dostaveníčko ve středočeských Milovicích. Na akci VejnyWood Offroad Experience Weekend se sjely náklaďáky, dodávky nejen s pohonem všech...

Americký svalovec Dodge Charger nezná kompromis, jen hrubou sílu

Dodge Charger Sixpack Scat Pack

Ikonický Dodge Charger dorazil v novém balení i do Evropy a s hrdostí ukazuje, že auta pro radost stále nevymřela. Dvakrát přeplňovaný šestiválec plnohodnotně nahrazuje legendární V8 Hemi. Je to...

Chytré hodinky za volantem odvádějí pozornost stejně jako mobil. Hrozí pokuta

ilustrační snímek

Chytré hodinky má dnes skoro každý. Dobré jsou jak pro monitoring některých zdravotních funkci a sport, tak také pro vyřizování zpráv, nebo dokonce hovorů. Ale právě to může být za volantem velký...

30. října 2026

První hybrid se KGM povedl. Frajerský Torres skvěle padne do ruky

KGM Torres Hybrid

Má přísný pohled komiksového hrdiny, ale je to velký sympaťák. KGM Torres je přívětivé SUV, do chytlavého designu balí povedeného společníka pro každodenní automobilová dobrodružství. Nově sází na...

30. října 2026

Nebezpečná romantika. Listí klouže jako led, zimní gumy nepomůžou

BYD Sealion 5 DM-i

Pohled na pestrobarevnou podzimní krajinu a silnice lemované stromy připomíná malebnou pohlednici, jenže pod touto romantickou slupkou se skrývá jedno z nejzrádnějších nebezpečí celé sezóny. Jakmile...

29. října 2026  12:43

Převaha čínských značek už bude příští rok výrazná, říká šéf jedné z nich

Chery Tiggo 7 PHEV

Na český trh vstoupilo Chery před rokem, v říjnu 2025 otevřelo první showroom v Průhonicích na okraji Prahy. Za osm měsíců letoška prodala v tuzemsku přes tisíc aut. Za rok chce značka prodávat...

29. října 2026

Velké ambice, rychlý konec. Automobilky, co neuspěly, jedna ani nenastartovala

Packard 2226 Custom Eight, rok výroby 1948, objem 5 833 cm, výkon 118 kW,...

Vybudovat luxusní automobilovou značku je možná ještě těžší než postavit samotné luxusní auto. Nestačí výkon, drahé materiály ani slavné jméno – zákazník musí uvěřit, že značka bude mít hodnotu i za...

28. října 2026

Volkswagen zvažuje čínský software pro evropské modely, včetně Škody

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Nasazení softwaru, který nyní používá ve svých autech pro čínský trh, zvažuje automobilový koncern Volkswagen také v Evropě, kde by se mohl používat v budoucích vozech značek Volkswagen, Škoda a...

28. října 2026

Nový číňan místo ojetiny? Dobíjecí hybridy rostou na úkor tradičních značek

MG HS 1.5 TGI DCT

Prodej mladých spalovacích a hybridních ojetin u německých značkových dealerů letos klesá, zatímco čínské automobilky rychle posilují, ukázala databáze online tržiště ojetých aut Carvago. Data...

27. října 2026  11:30

Z obyčejné fabie postavili rallyové monstrum. Svezli jsme se

Marek Štekl

Toto auto klame tělem. Navenek vypadá jako závodní speciál, uvnitř je to klasický pětimístný hatchback, který potkáváte na každém kroku.

27. října 2026

Rakouský ekoaktivista navrhuje maximálku v Evropě na 100 km/h, pro elektro 130

Nultý kilometr D1.

Internetem se prohnala vlna vzrušených debat o tom, že by na evropských dálnicích měla platit nová jednotná rychlost sto kilometrů v hodině. V některých verzích se dokonce hovoří o zvýhodnění...

27. října 2026

Čínská auta jsou stejně dobrá jako ta evropská, přiznávají manažeři Peugeotu

Premium
Peugeot E-T16 Concept

Hodně spoléháme na partnerství, zejména v Číně. Tamní produkty dnes nabízejí stejnou úroveň technologie a zážitku z jízdy jako ty evropské, přičemž využíváme místní nákladové výhody, říkají...

26. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Podzimní hra pokračuje

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Velká podzimní soutěž na iDNES.cz má za sebou první týden a stále se do ní lze zapojit. Čtenáři, kteří v článcích do konce listopadu nasbírají dostatečný počet herních bodů, mohou v závěrečném...

19. října 2026,  aktualizováno  26. 10.

Korejský kanibal loví v chalupářských vodách. Seltos vzdává hold ruční práci

Kia Seltos

Kia Seltos přijíždí zamíchat kartami v českém SUV rybníku. Vypadá jako malý land rover, pod kapotou má poctivých 180 koní bez elektrických berliček a oproti zvyklostem nabízí i manuál. Konkurent...

26. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.