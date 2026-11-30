Korando je totiž učebnicovým příkladem skvělého auta za výborné peníze, kterému sráží body povinná elektronická výbava.
Hned na úvod je třeba si ujasnit jednu věc: za onen pípající teror nemůžou Korejci, ale nařízení Evropské unie.
I když KGM zní jako další z mnoha třípísmenkových čínských startupů, nenechte se mýlit. Jde o tradiční korejskou značku, kterou čeští řidiči dobře znají pod původním názvem SsangYong. Ta si v posledních letech na našem trhu vybudovala velké renomé a model Korando je z pohledu prodejů její vlajkovou lodí.
Důvod úspěchu je prostý: je to zkrátka prima auto za super peníze. Aktuálně v akci startuje na fantastické ceně 470 000 korun. Za tuto částku dostanete velmi slušně vypadající, skvěle smontované a rozumně vybavené SUV, kterému nechybí ani možnost pohonu všech kol.
Designový „popík“
Čtvrtá generace Koranda (označení C300) se vyrábí od roku 2019, prodělala dosud jeden lehký facelift pro modelový rok 2024/2025; hlavně ale změnila příjmení, z původního SsangYongu je dnes KGM.
Čtyřapůlmetrové SUV skvěle padne do ruky, což je mimochodem sympatická vlastnost všech moderních ssangyongů. Vsadilo na jednoduchý, přímočarý a možná trochu méně sofistikovaný design, který se ale lidem prostě líbí. Je to takový líbivý automobilový popík. A přesně takhle i jezdí.
Do auta se velmi dobře nastupuje, je z něj parádní výhled a interiér potěší praktičností i velkým kufrem. Protože jde o služebně starší model z portfolia značky, zachovalo si Korando obrovskou výhodu v podobě klasického ovládacího panelu klimatizace a vzduchotechniky. Žádné lovení v menu displeje – jsou tu klasická tlačítka a točítka, která nahmatáte úplně intuitivně, jednoduše a funkčně.
Za pozitivum se dá označit i přítomnost staršího, velkého USB-A konektoru. Kabely v něm drží pevně a neviklají se tak, jak se to občas stává u moderních malých USB-C zdířek.
Abychom ale jen nechválili, interiér má i svá slabá místa. Základní čalounění sedadel působí na omak trochu podezřele a ukáže až čas, jak dlouho vydrží v dobré kondici. Samotný infotainment sice funguje normálně a jeho logiku si po chvíli osaháte, ale odezva systému by mohla být rychlejší, v našem případě chvílemi podivně zamrzal. Co však zamrzí víc, je dost kostrbatý překlad palubního menu do češtiny – občas máte pocit, jako by na vás auto mluvilo svahilsky. Vyloženým zklamáním je pak audio systém; reproduktory mají špatný zvuk a hrají trochu jako stará krystalka. Do kolonky mínusů musíme přidat i poměrně mizerný výkon dálkových světel.
Vyšší apetit
Pod kapotou pracuje přeplňovaná benzinová patnáctistovka (1.5 GDI-T) s velmi slušným výkonem 120 kW (163 koní) a točivým momentem 280 Nm. K dispozici je buď manuál, nebo automat (příplatek 45 tisíc). Je to klasický šestistupňový planetový automat Aisin s měničem. Funguje v podstatě perfektně, jen při pomalém popojíždění a parkování umí být občas trošku cukavý.
Značka je známá tím, že její motory jsou lehce žravější. Když Korando po dálnici trochu honíte a jedete svižně (byť ne extrémně rychle), palubní počítač klidně ukáže spotřebu 10 až 11 litrů. S lehkou nohou se ale dá jezdit i za 7 nebo 8 litrů. Je však nutné vzít v potaz, že náš testovaný kousek byl úplně syrový a při převzetí měl najeto pouhých 250 kilometrů. Až se motor trochu zajede a vnitřnosti si „sednou“, spotřeba snad o něco klesne.
Pípající peklo
A teď k tomu hlavnímu problému, ze kterého dříve či později dostanete tik. Nařízení EU donutila výrobce nainstalovat na volant kameru, která vás neustále sleduje. Problém je, že v Korandu je tento asistent příšerně úzkostlivý. Koukáte se upřeně na cestu a auto se vzteká, že nesledujete provoz. Na vteřinu se podíváte na infotainment a už vám vyhrožuje, že nejste soustředění.
Do toho se přidává povinný hlídač překročení rychlosti. Nejhorší scénář nastává, když nepatrně překročíte rychlost a do toho se podle auta nesoustředíte. Každý z asistentů totiž pípá jiným tónem, dohadují se a křičí jeden přes druhého. Pokud hlídač rychlosti nevypnete, musíte jezdit buď hluboko pod limitem, nebo se smířit s tím, že nad limitem vás auto pokaždé „odmění“ pěti pípnutími, než dá pokoj.
Vypnout celou tuto kakofonii je zdlouhavý proces schovaný hluboko v palubním systému. V českém menu to navíc budete chvíli hledat. Upozornění na rychlost vyžaduje proklikání zhruba na pět kroků a naštěstí se dá deaktivovat i za jízdy. Ale hlídač pozornosti (a spánku) je ukrytý pod zhruba osmi kliknutími a jde vypnout výhradně ve chvíli, kdy auto stojí. Za jízdy to nelze. A samozřejmě, po každém novém nastartování se vše znovu aktivuje.
Než tohle menu plné špatné češtiny pochopíte a postup si nacvičíte, chvíli to trvá. Vzpomínáte na staré časy, kdy si lidé na palubní desku lepili lísteček „Rozsviť světla“? V KGM Korando si na přístrojovku velmi rychle nalepíte cedulku s nápisem „Vypni otrapy“. Protože pokud si z toho neuděláte předletovou rutinu s nastartovaným motorem na parkovišti, budete mít za jízdy chuť vraždit.
Kdyby nemělo Korando tyto neskutečně otravné palubní asistenty, bylo by to fakt dobré auto. Za současných 470 tisíc korun se mu totiž spousta věcí dá s úsměvem odpustit.