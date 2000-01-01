Korejská značka KGM vypouští do českých lesů a na stavby nového nosorožce. Další generace modelu Musso s přídomkem Grand se vzhledově blíží americkým pick-upům. Pod kapotou si ale tento jihokorejský pracant nadále hýčká turbodiesel.
Autor: KGM
Musso nové generace staví na více než 70leté tradici užitkových vozidel a zavedeném úspěchu svého oceňovaného předchůdce a pokračuje v názvu Musso – korejském slově pro nosorožce – který se stal synonymem pro odolnost a užitečnost v reálném světě.
Na první pohled zaujme nová přední část vozu s dominantní maskou chladiče, modernější světelnou technikou a výraznějším designem, který dodává modelu sebevědomější a prémiovější vzhled.
Novinka přináší propracovanější interiér, modernější technologie a lepší konektivitu. Musso Grand nově nabízí bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto.
Pick-up dokáže utáhnout až 3,5 tuny a na korbě uvézt náklad o hmotnosti přes jednu tunu.
Pod kapotou nové generace pracuje osvědčený dieselový motor 2.2 e-XDi s výkonem 202 koní a točivým momentem až 441 Nm (400 Nm u manuální verze).
K dispozici je manuální i automatická převodovka od Aisinu a samozřejmostí je přiřaditelný pohon 4×4 již v základní verzi.
Digitální přístrojový panel doplňuje 12,3“ multimediální systém Smart Audio s navigací.
Nová generace KGM Musso Grand disponuje ložnou plochou o délce 1 610 mm a šířce 1 570 mm.
Propracovanější interiér nabídne i na druhé řadě sedadel více komfortu.
Nové Musso Grand si zachovává robustní konstrukci postavenou na pevném žebřinovém rámu.
Značka KGM, dříve známá jako SsangYong, patří mezi tradiční korejské výrobce automobilů se zaměřením na SUV a pickupy. V Česku jsou auta k dispozici díky síti 14 autorizovaných dealerů a servisních center po celé republice
Nové Musso Grand bude na českém trhu dostupné ve dvou výbavových stupních – Style 4WD a Premium 4WD. Ceny startují na částce 669 000 Kč bez DPH (809 490 Kč s DPH). Vrcholná verze Premium 4WD se bude prodávat od 799 000 Kč bez DPH (966 790 Kč s DPH).
Ve vyšších výbavách nechybí například vyhřívaná a ventilovaná sedadla, 360° kamera, adaptivní tempomat nebo elektricky nastavitelné sedadlo řidiče.
