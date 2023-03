Frajeřina, či šílenost? Tříletý kluk prohání ferrari za 50 milionů po okruhu

Kenan Sofuoglu za svou hvězdnou závodní kariéru (poprvé se stal mistrem Turecka v roce 2000, kariéru ukončil před pěti lety, pětkrát byl mistrem světa ve třídě supersportů do 750 ccm, což je světový rekord) vydělal spoustu peněz, které investoval do superdrahých supersporťáků. Jeden takový, Ferrari F90 Stradale, teď na okruhu v Istanbulu svěřil do rukou svému synovi Zaynovi.

To by nebylo nic tak zvláštního, nebýt toho, že Zayn se narodil 4. listopadu roku 2019 a jsou mu tedy tři roky a čtyři měsíce. I v tomhle věku už má bohaté zkušenosti se závoděním, třeba na miniaturních čtyřkolkách nebo motokárách, ale i na minimotorkách. Že mu ale táta „svěří“ jedno z nejdražších aut světa, je přece jen trochu jiná liga.

Samotné show musela předcházet docela pečlivá příprava – nejenže kluk má na míru upravenou dětskou sedačku, ale auto má také přizpůsobené ovládání brzdy a plynu rukou, na standardní pedály by totiž prcek nedosáhl; řadí pak pádly pod volantem. To, že mu taťka nechal vyrobit na míru závodní kombinézu a helmu, už překvapí nejmíň…

Zayn evidentně zdědil po otci talent k ovládání vozů, začínat v tomto věku je však poněkud předčasné. Vždyť tříleté dítě (byť fyzicky vyspělé, jak je vidět na videu) nemá mentální ani fyziologické schopnosti (postrádá například periferní vidění) ke zvládání tak náročného úkonu, jako je řízení auta, natož závodního. Agentury už taky neuvádějí, co na to všechno říká jeho matka Julia Loomanová, pocházející z Nizozemska.

Kenan Sofuoglu skončil s profesionálním závoděním v roce 2018, kdy byl také zvolen poslancem tureckého parlamentu za vládní stranu AKP prezidenta Erdogana. „Proslavil“ se hned na první schůzi, když přijel svým Lamborghini Aventador (v ceně zhruba dvacet milionů korun) a zaparkoval na místě vyhrazeném opozičním stranám. Následnou kritiku médií odpálkoval s tím, že na všechna luxusní auta (kromě aventadoru má několik meredesů a výše zmíněné ferrari) si vydělal během své kariéry a že celý svůj poslanecký plat posílá na charitu. Je také „víře oddaným muslimem“, který pečlivě dodržuje všechna ustanovení své víry. Skromnost mezi ně, zdá se, nepatří…