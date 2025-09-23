V zemi, kde se každý čtvereční metr vyvažuje zlatem, není na rozdíl od velké části světa ideálním dopravním prostředkem masivní SUV, ale chytrá krabička na kolech. Řeč je o kategorii aut Kei Cars, zkráceně z keijidosha (lehký automobil). Tato speciální kategorie, která v Japonsku tvoří téměř 40 % trhu, je geniálním příkladem, jak podpořit masovou mobilitu a zároveň neucpat japonská města. Kei Cars proto mají striktně omezené rozměry a výkon motoru.
Výměnou za to jejich majitelé získají štědré benefity: nižší daně, levnější pojištění, nižší sazby silniční daně i pojištění, levnější mýto na dálnicích a často i osvobození od drahého poplatku za parkovací místo. Pouze, kdo bydlí v centru Tokia, stále takové parkovací oprávnění potřebuje. Zadání pro tuto kategorii je striktní – délka do 3,4 m, šířka do 1,48 m, motor do 660 cm³ a 64 koní).
|
Von der Leyenová volá po malých a cenově dostupných evropských autech
Přesto se japonské automobilky v tomto segmentu předhání v kreativitě. Existuje snad vše, co si lze představit. Od krabicových minivanů, jako je Honda N-Box (nejprodávanější auto v Japonsku), přes stylové crossovery, až po sportovní modely s dravým designem, či elektromobily, jako je Nissan Sakura či nově Honda N-One e. Na malém půdorysu dokážou vynalézaví Asiaté postavit téměř cokoliv.
Nejen malé, ale i zábavné
Zatímco původně byly Kei Cars zamýšleny hlavně jen jako levný dopravní prostředek, postupně začaly být i zábavné. Příkladem mohou být roadstery jako Honda Beat a S660, Suzuki Cappuccino, Daihatsu Copen či portovní kupé Autozam AZ-1 (s výklopnými dveřmi!). Některé modely se objevily i v Evropě, byť s většími motory, jako například Daihatsu Cuore a Move, ale také Suzuki Alto a Jimny. V minulosti se tu nabízelo i Suzuki Wagon R+ i jakožto Opel Agila, ale bez většího úspěchu.
|
Airbus evropských automobilek jako poslední šance čelit čínské invazi
I v poslední době se objevily nápady na dovoz japonských Kei Cars do Evropy v jejich původní podobě. Jejich cena je totiž v průměru jen 12 000 eur (cca 292 000 Kč). Nesplňují ale evropské bezpečnostní normy a jejich konstrukce pro japonský trh, kde jsou lidé obecně menší, je odlišná, a to i vzhledem k pravostrannému řízení. V Evropě by tedy musela vzniknout vlastní verze inspirovaná jejich filozofií.
Paradoxně filozofie raných vozů kei je podobná filozofii evropských malých aut v poválečném období. Také evropské automobilky tehdy vyráběly levná dostupná miniauta. Původní Fiat 500 z roku 1957 byl 2,97 metru dlouhý, dokonce o dva centimetry kratší než japonské Subaru 360 (1968). Představu o Kei Caru naplňovaly i legendární Isetta a legendární britské Mini. Potom se však evropská malá auta začala bobtnat, zatímco jejich japonské alternativy zůstaly malé (a jednoduché). V Japonsku totiž byla masová motorizace kvůli prostorovým důvodům doprovázena legislativním rámcem, který pomohl jejich charakteristiku zachovat.
Drahé sardinky v plechovce
Evropské automobilky mají problém. Přísné bezpečnostní a emisní normy zvedly výrobní náklady natolik, že se jim prostě nevyplácí vyrábět malá a levná auta. Ty musí dnes mít stejné bezpečnostní asistenty jako luxusní limuzína, i když s nimi majitelé jezdí jen „okolo komína“.
To v rozhovoru pro německý deník Münchner Merkur během mnichovského autosalonu kritizoval i generální ředitel Opelu Florian Huettl, který zdůraznil, že ještě před několika lety bylo možné nabízet malé modely v cenové hladině kolem 15 tisíc eur (cca 365 000 Kč), zatímco dnes je to již kvůli povinným asistenčním a bezpečnostním systémům (udržování v jízdním pruhu, monitorování únavy řidiče či senzory tlaku v pneumatikách) nemožné. „Každá corsa musí mít monitoring jízdních pruhů, což je skvělý prvek pro jízdu po dálnici, ale opravdu něco takového potřebuje auto, se kterým jen dojíždíte 20 či 30 kilometrů do práce?“ ptá se Huettl. Výsledkem je, že segment malých městských vozů (tzv. segment A) v Evropě vymírá.
Koupili byste si automobil inspirovaný japonskými Kei Cars?
Také proto volají zástupci značek Renault a Stellantis po změně, zatímco automobilky z Německa jsou k návrhu rezervovaní nebo ho rovnou odmítli (Mercedes-Benz). Konkrétně po vytvoření nové kategorie vozidel s pracovním názvem M0. Jean-Philippe Imparato, šéf Stellantisu v Evropě, věří, že auto s cenou do 15 000 eur by se v Evropě mohlo prodat v milionech kusů ročně: „Naší vizí jsou automobily s benzínovým motorem a mild-hybridním systémem s maximální rychlostí nepřesahující 120 km/h .“ Iniciativu podpořila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, ale zatím jen obecnými proklamacemi. Pokud by mělo vše klapnout, tak ale bude potřeba sladění mnohdy protichůdných názorů a velmi podrobná strategie.
Aby se šetřily náklady, muselo by se jednat ideálně o jednotkou konstrukci, kterou by v upravené podobě vyrábělo více automobilek. Jako jeden z prvních přišel s myšlenkou inspirace japonskými Kei Cars někdejší šéf Renaultu Luca de Meo, který navrhoval i vytvoření aliance podobné spojení, kterým vznikl evropský výrobce letadel Airbus, konkurent společnosti Boeing. Firma byla vytvořena spojením aktivit v Německu, Francii, ve Španělsku a v Británii.
|
Zemětřesení v Daihatsu. Japonci přes 30 let podváděli s testy
De Meo argumentoval, že takzvaný automobilový Airbus by pomohl sdílet obrovské náklady na výrobu levných elektromobilů a zároveň by umožnil získat výhody z většího rozsahu výroby. Směřováním autobyznysu frustrovaný de Meo ale nakonec letos odešel z autobranže do světa luxusních značek Gucci a Yves Saint Laurent.
Dlouhá cesta k evropským Kei Cars?
Záměr aut s pracovním názvem M0 je jistě chvályhodný, ale cesta k němu nebude jednoduchá. V zavádění regulací je EU opravdu dobrá. Horší je to ale již se strategiemi a jejich naplňováním.
Největší výzvou je najít kompromis. A přesně v tom je ten háček. Bezpečnostní organizace, jako je Euro NCAP, už teď varují, že nechtějí snižovat standardy. Podle nich musí být bezpečnost dostupná pro všechny, bez ohledu na velikost a cenu vozu. Na druhou stranu, aby se cena udržela nízko, bez drahých asistenčních systémů a složité elektroniky to nepůjde.
|
Renault a Stellantis: zachraňte malá auta, předpisy je zbytečně zdražují
Klíčovou roli hrají také baterie. Pokud by se nová auta kategorie M0 měla vyrábět jako elektromobily, klíčem k jejich nízké ceně by byly baterie typu LFP (lithium-železo-fosfátové). Evropa ale v jejich výrobě výrazně zaostává za Čínou a náprava bude trvat roky. I proto někteří odborníci jsou toho názoru, že prvotní evropské Kei Cars by měly být spíše mild-hybridy. Zejména v Itálii, zemi, která malým autům historicky holduje, se o tom mluví nejvíce. To se ale zase nesjpíš nebude líbit evropské komisi, která tlačí plně elektrická auta na sílu.
Inspiraci z Dálného východu by bylo určitě škoda nevyužít. Podaří se ale Evropě překonat byrokratické překážky a vytvořit funkční a bezpečnou kategorii miniaut? To ukáže až čas. Pochybností je ale momentálně více, než důvěry, že vše zdárně dopadne.
Jak šel čas s Kei Cars?
V roce 1949 japonská vláda vytvořila kategorii pro nejmenší automobily, částečně proto, aby podpořila vlastnictví automobilů mezi nepříliš bohatou populací a poskytla průmyslu podporu.
Kei car původně nesměl být delší než 2,8 a širší než 1 metr. Maximální výška byla dva metry. Standard pro výšku zůstal dodnes stejný, ale zbytek proměnných se změnil. Již v roce 1950 japonská vláda stanovila, že Kei Cars mohou být maximálně tři metry dlouhá a 1,3 metru široká. Tato norma platila do roku 1976. Od roku 1976 do roku 1990 byla délka a šířka zvětšena na 3,2 a 1,4 metru. Od roku 1990 přibylo dalších deset centimetrů na délku. V roce 1998 Kei Cars naposledy zažily prudký růst na délku 3,4 metru a šířku 1,48 metru.
Kei Cars postupně dostaly více prostoru také z hlediska objemu motoru. V prvním roce byl maximální objem válců pro čtyřdobý motor 150 ccm a pro dvoudobý 100 ccm. V roce 1950 byla tato norma zvýšena na 300 ccm a 200 ccm, o rok později šla na 360 ccm a 240 ccm. Od roku 1955 japonská vláda srovnala objem válců obou typů motorů. V roce 1955 to bylo 360 ccm, od roku 1976 do roku 1990 byl zdvihový objem 550 ccm. Poslední změna byla provedena v roce 1990: dodnes mohou mít Kei Cars maximální objem motoru 660 ccm.
Rok 1990 znamenal začátek moderní éry Kei Carů zavedením motorů o objemu 660 ccm, které se používají dodnes, s výkonem omezeným na 64 koní a rychlostí omezenou na 140 km/h. Délka se také zvětšila o centimetr.
Japonští výrobci dávají uzdu své kreativitě s různými výrazně sportovními modely. K novým generacím úspěšných modelů se tak přidávají dodávky, minivany, ale také pick-upy.
Maximální rychlost pro Kei Cars byla zpočátku 40 km/h. Od 60. let to bylo 60 km/h a v 80. letech se přidalo dalších 20 km/h. Od 90. let je maximální povolená rychlost pro tento druh aut 140 km/h. Japonští zákonodárci nekladou žádné požadavky na zvolený pohon a převodovku. Auta této kategorie lze v Japonsku poznat podle žlutých poznávacích značek s černými písmeny. U služebních aut jsou ale tyto barvy obrácené.