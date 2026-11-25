Simon Robinson vyrůstal v Německu a vystudoval techniku na Brunel University v Londýně. V roce 1996 nastoupil k Roveru a od roku 2004 pracuje v britském Fordu. Od roku 2014 vedl vývoj speciálních užitkových vozů a od loňska je šéfkonstruktérem elektrifikovaných užitkových vozidel Ford.
Jak jste se k autům dostal?
Auta byla mojí vášní od malička. Chtěl jsem je řídit, chtěl jsem je vyrábět. Roku 1992 se mi podařilo vetřít k Fordu a během letní brigády jsem stavěl prototypy první generace Mondea.
Ale začínal jste pak jinde, že?
Ano, nejprve jsem nastoupil do Roveru. Mým prvním samostatným úkolem bylo vyvinout vysouvací držáky nápojů pro připravovaný sedan Rover 75. To bylo šílené zařízení! Aby se při vysouvání ty držáky vyhnuly řadicí páce, musel to být velice složitý mechanizmus.
Ale zpět do současnosti. Nový Transit City je prvním automobilem, jehož vývoj vedete. Ale on to není úplně tak evropský Ford…
To není žádné tajemství. S čínskou firmou JMC (Jiangling Motors, pozn. red.) spolupracujeme dlouhé roky, pro tamní trh nám vyrábí užitková auta. Když Jim Farley (prezident Ford Motor Company, pozn. red.) viděl plány vozu JMC E-Fushun, řekl, že přesně něco takového potřebujeme v Evropě. Rozhodnutí padlo někdy před třemi lety.
Jaké jste na voze provedli změny?
Rozsáhlé. Přestavěli jsme to auto ze zadního na přední pohon, aby bylo lehčí a aby byla podlaha pro náklad nižší. Máme jiný akumulátor, navíc s kapalinovým chlazením. Pracoviště řidiče jsme předělali a na střed palubní desky doplnili dotykový monitor, ten tam vůbec nebyl. A kvůli náročnějším evropským požadavkům na ochranu chodců jsme přepracovali celou příď, ta je zároveň o něco delší.
Nač jste na tomto voze nejpyšnější?
Asi na to, jak jezdí. Příkladné chování na silnici je pro nás ve Fordu tradicí a myslím, že se to opravdu povedlo. Výzvou bylo, aby Transit City dobře fungoval prázdný i vytížený, uveze až 1,6 tuny, a to už je rozdíl. Dva roky jsem trávil vždy deset dní z měsíce v Číně, kde jsem dohlížel na vývoj. Konečné ladění však probíhalo v Evropě.