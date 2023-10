Toskánská vila na kolech je chytře vymyšlená. Ale pozor na přebytečná kila

Němci jsou tabulkoví, akurátní a ultimátní psi na kvalitu. Italové trochu rozevlátí, ale za to s citem pro design. Takto na vlastní kůži zažívá dvě evropské karavanistické mocnosti Vladimír Záhorec z Karavan Centra Morava, který v tuzemsku zastupuje několik značek z Německa a trojlístek italských výrobců.

Laica Ecovip 3110 v číslech délka / šířka / výška (cm): 699 / 225 / 296

výška interiéru (cm): 205

motorizace: 2,2 MJet

výkon (k): 140

typ podvozku: Fiat

pohotovostní hmotnost (kg): 3 167

doložnost (kg): 333

max. hmotnost (kg): 3 500

počet míst na jízdu: 4

počet míst na spaní: 4

vytápění: Truma Combi, plynové 6 kW

cena testovaného vozu: 2 719 999 Kč

Když mluví o Italech, tak se mu rozsvítí oči. „Mám rád Toskánsko a jejich styl mi sedí,“ přiznává. Obytný integrovaný automobil Laica Ecovip 3110 se vyrábí jen pár kilometrů jižně od Florencie v městečku San Casciano in Val di Pesa.

Za volantem bílé krabice

Šofér, který sedá za volant velkého obytňáku poprvé, si nejprve musí zvyknout na rozlehlost svého pracoviště. Protože integrované mají nad předními sedadly i sedací soupravou zavěšené spouštěcí lůžko (v tomto případě široké 190 × 145 cm), je prostor kolem přístrojové desky víc než velkorysý.

V útrobách modelu Ecovip 3110 se skrývá podvozek Fiat v poslední generaci. Na rozdíl od dodávky předcházející sedmé série, kterou máme osahanou, je tak volant osazen elegantními tlačítky. Klíčová je však automatická devítistupňová převodovka. Fiat dříve nabízel robotizovanou převodovku, ale toto zařízení bylo diplomaticky řečeno velmi svéhlavé a vyznačovalo se schopností zařadit rychlejší převod v táhlém kopci, kdy motoru očividně docházel dech a pak tento omyl napravovalo zmatečným podřazením.

Nový automat naopak sází „kvalty“ precizně, předvídatelně a snímá tak z řidiče část jeho úkolů. Na delších cestách ve složitějším terénu, třeba v podhůří španělské Sierra Nevady, jej budete zbožňovat. Fiat obecně v osmé generaci svého modelu Ducato dělal změny hlavně pod kapotou a s důrazem na digitalizaci kokpitu.

Laica Ecovip 3110, cena testovaného vozu přesáhla dva a půl milionu korun

Pod kapotou testovaného Ecovipu pracoval dieselový čtyřválec opět z dílny turínské automobilky: MJet o objemu 2,2 litrů a s výkonem nastaveným na 140 koní. Na první pohled a v rovinaté krajině jeho výkon stačí, ale v horách a s plnou zátěží by vozu slušelo pár koníků navíc. Motor nese systém AdBlue, takže šofér u plnícího hrdla nádrže na naftu najde i menší nalévací otvor pro močovinu.

Slovníček důležitých pojmů 1/ Celková hmotnost: Maximální přípustná hmotnost vozidla v provozu, včetně posádky, výbavy či zavazadel. Toto je limit, který nesmíte v provozu nikdy překročit. 2/ Pohotovostní hmotnost: Prázdné vozidlo se všemi kapalinami v motoru (olej a další náplně), řidič (dle normy 75 kg), palivová nádrž naplněná z 90 %, plná plynová láhev (11 kg), naplněný bojler na teplou vodu, plná splachovací nádrž toalety (pokud máte), plná nádrž na čistou vodu (buď plná, nebo např. 20 litrů – toto je uvedeno v dokladu CoC, který se dává k vozidlu – může si určit výrobce) + další výbava vozu (náhradní kolo, zvedák, základní nářadí apod.) Povolená odchylka = 5 % 3/ Doložnost aneb Užitečná hmotnost: Rozdíl mezi celkovou hmotností a pohotovostní hmotností. Do doložnosti musíte počítat naprosto vše, tedy posádku, zavazadla, ale i veškerou doplňkovou výbavu nebo příplatkové pakety výrobce (např. TV, nosič kol, markýza, satelit). ZDROJ: Camperlife

Rytíři kulatého stolu

Ještě před pár lety neměli obyvatelé obytných aut příliš na výběr. Klasické rozvržení míst k sezení v takzvaném salonu představovaly dvě kapitánské otočné sedačky řidiče a spolujezdce a k tomu příčná lavice pro další dva cestující. Jenže kdeže loňské sněhy jsou.

Tvůrci interiéru si v posledních letech oblíbili sezení, které většina ne-karavanistů zná ze svého obývacího pokoje a Laica Ecovip 3110 se drží tohoto trendu. „Gauč“ vlevo má tvar písmene L, za křeslem spolujezdce je pak menší sezení „přiražené“ k pravé straně vozu. Uprostřed toho všeho je kulatý stůl, jehož deska se dá posunovat.

Kdo má rád styl nábytku z 30. let minulého století, tak se tady bude cítit jako doma. Designéři totiž použili oblé tvary a tmavý dekor. Obojí subjektivně působí velmi robustně, až měšťansky solidně. Mimochodem, otočné sedačky pro řidiče a spolujezdce mají příjemné boční vedení. To je pozoruhodný posun od naší dva roky staré dodávky, kde o této vlastnosti předních ani zadních sedadel nemůže být ani řeči.

Laica Ecovip 3110, toaleta působí díky zrcadlům větší, než ve skutečnosti je. Laica Ecovip 3110, úložný prostor pod postelí, který je přístupný z interiéru vozu.

Do ložnice po schodech

Ač je i na palubách obytných aut trendem oddělovat WC od sprchy, u Laiky Ecovip 3110 jdou Italové proti proudu: tady je řešení „vše v jednom“. Koupelna je však bohatě dotována podlahovou plochou, zrcadly a nasvícením, což vytváří příjemnou iluzi většího prostoru. Dalším bonusem tohoto řešení půdorysu je, že zbylo místo na velkou lednici přes uličku.

Zadní spaní je situováno příčně. Dvoulůžko našlo místo na vysoké platformě a je přístupné z menšího schůdku. Výška platformy naznačuje, jak rozměrná bude zadní garáž, navíc je v ní ještě skříňka přístupná přímo z interiéru. Ale schůdek ukousl část lůžka, přesněji řečeno pravý dolní roh.

Výrazný bonus se skrývá pod podlahou. „Všechny půdorysy z modelové řady Ecovip mají dvojitou podlahu, přičemž meziprostor je vytápěný,“ upozorňuje Záhorec. To přináší lepší tepelný komfort při zimním kempování, neboť vzduch je nejlepší izolant. V „mezipatře“ našla místo i nádrž na odpadní vodu, takže nehrozí její zamrznutí. Tradičně řešená obytná auta mají odpadní nádrž zavěšenou zespodu na podvozku, a tedy při zimní provozu zvlášť ohroženou ledem. Výrobci to pak řeší dodatečnou izolací a také ohřevem uvnitř nádrže v rámci takzvaných zimních paketů. Za ty si však zákazník musí připlatit.

Laica Ecovip 3110 umožní pohodlný až luxusní život na palubě čtyřčlenné rodině. Ani posádka s malými dětmi nebude strádat nedostatkem úložných prostor. Na co si ale cestovatelé budou muset dát pozor, je užitečná hmotnost vozu, jejíž tabulková hodnota je 333 kilogramů (viz box). U sedmimetrového integrované vozu to není špatné číslo, ale při nakládání na dovolenou se bude počítat každý kilogram.

Automatická převodovka od fiatu je příjemná, ale autu by slušel silnější motor. Po stránce designu není toskánskému výrobci co vytýkat, naopak. Plnohodnotnému celoročnímu využívání vozu vychází vstříc dvojitá podlaha.

Laica Ecovip 3110 má díky dvojité podlaze řadu úložných prostor přístupných dvířky.