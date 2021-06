Založila tým, poráží muže. Ženy mají pro řízení cit, říká Katarína Kývalová

Jak máme chápat to, že mluvíš slovensky a na závoďáku máš německou vlaječku?

Ha, no to je tak. Narodila jsem se v Bratislavě, přičemž otec byl Čech a máma Slovenka, takže jsem skutečně československé motoristické dítě. Po studiích ve Vídni jsem kvůli práci odešla do Hamburku a tam jsem následně vývojem událostí zůstala. A když jsem před několika lety žádala o závodní licenci v Německu, tak jsem musela mít německou vlajku, i když bych moc ráda měla českou nebo slovenskou.

Důležité je správně řadit a mít cit. Myslím, že ženy se svým soft touchem mají pro tento druh práce cit a jde jim to dobře. Katarína Kývalová