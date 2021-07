Karmann oblékal ikonická auta, dnes slavná neznámá karosárna spí

Vše to začalo už v roce 1901. Do světa rodícího se automobilismu, když byla obrovská poptávka po karosářích, se k zástupu italských manufaktur přidala německá firma, která zahrála v koncertě různých designů a karoserií důležitý part. Pod novou karosárnu se podepsal Wilhelm Karmann, jeho jméno bylo i oficiálním názvem společnosti.

Zkráceně je však používáno pouze Karmann. Protože firma nevyrostla tak úplně na zelené louce a Wilhelm postavil svůj podnik na zbytcích odkoupené firmy Klases, velice rychle vyprodukoval první automobilová díla. Na začátku 20. století to však byly pochopitelně více kočáry než auta, ale jak jistě víte, pro automobilový svět to byl začátek.

Nejlepší pro nejlepší

Jednoznačná hegemonie italských kreslířů a konstruktérů je patrná v každé automobilové encyklopedii. Když se na to však díváme dnes, tak se Němci a Francouzi mohou spokojeně usmívat. Karmann se dlouhé roky usmíval též. Měl skvělý business plán. Dělal karoserie, designy a kompletoval dokonce i celá auta pro velké hráče od Chrysleru přes Porsche až po megalomanský Volkswagen a podepsal se pod jejich nezapomenutelné modely.

V závodě postaveném v německém Osnabrücku vyráběli nebo kompletně navrhovali auta i pro Audi, BMW, Ford, Land Rover, Mercedes nebo Renault. Produkce jednotlivých modelů se počítá v tisících, desetitisících, ba dokonce ve statisících, čímž se Karmann mezi nezávislými karosárnami vyšplhal na úplný vrchol produktivity. Že nevíte, jaká auta dělali? Budete překvapeni!

Tušili jste, že…

Ve třicátých letech v Karmannu pracovali pro tehdejší automobilovou ikonu Adler. Němci stojí například za modely Primus Convertible, Trumpf Cabrio či Diplomat Cabriolet. Na přelomu 30. a 40. let se Wilhelm postaral o Ford Eifel, koncem 40. let zase o otevřenou verzi legendárního Brouka.

V té době představil jednotvárnému Volkswagenu koncept Karmann, jehož design vznikl ve spolupráci s karosárnou Ghia. Ano, slavný Karmann-Ghia. V Osnabrücku ji představili v roce 1953 a chvíli trvalo, než se nechali ve Volkswagenu přemluvit k přestavbě lidového Brouka na tohoto záletníka.

Nakonec se to podařilo a auto bylo vyráběno do roku 1976 (včetně produkce v Jižní Americe). Byl to skutečně vydařený a vizuálně přitažlivý Volkswagen, ale vzhledem k jeho původu se mu říkalo nejpomalejší kupé světa. Věru, vizáž slibovala hodně, boxer z Brouka to však nedokázal splnit. V roce 1961 Karmann vyráběl povedené Porsche 356 B, o pět let později dostal zakázku na BMW 2000 C/CS a v tom samém roce i na Opel Diplomat Coupé.

V továrně Karmannu v roce 1966 začala i produkce Porsche 912, o tři roky později se pustili do prototypu Audi 100 LS Cabriolet a o další rok později přišel na řadu jejich vlastní model Karmann Cheetah – ten byl postaven na základu VW Brouk a vzhled navrhl světoznámý Giorgetto Giugiaro.

V 70. letech Karmann pokračoval ve šlechtění svého – pod jménem Karmann vyráběného – nejslavnějšího modelu. Karmann-Ghia Coupé byl lehce modernizován a v roce 1974 spatřila světlo světa i jeho krásná verze kabriolet. O rok později se Karmann postaral o neúspěšný VW-Porsche 914, který nejenže nevypadal dobře, ale měl i bídné motory a verze s dvoulitrem „žrala“ 13 litrů na 100 km.

Skvělý koktejl na úspěch

Svých modelů měl Karmann málo, ale vyráběl auta, která se dostala do celého světa. A mnohá z nich se stala legendami. V roce 1976 to byl VW Golf Cabriolet, VW Scirocco, krásné a nezapomenutelné BMW 635 CSi, Ford Escort Cabrio, ale i Jaguar XJS Cabrio, Renault 19 Cabrio a Volkswagen si nechal v Osnabrücku vyrábět i Corrado.

Pro velké fandy automobilových soutěží a pamětníků rallye z 90. let bude zřejmě překvapující zjištění, že za dost možná nejikoničtějším Fordem všech dob – Escortem RS Cosworth – stál rovněž Karmann.

Výčet aut, na kterých firma Wilhelma Karmanna spolupracovala nebo která přímo vyráběla, je obrovský. Němci se nevyhýbali sportovním, luxusním ani navoněným pozérským autům. V portfoliu měli plážové buginy i rozmazlující americké křižníky. Navzdory tomu je společnost od roku 2010 samostatně nečinná a spadla do náručí skupiny Webasto.