Když auta řádí na Karlově mostě. Formule, felicie a místa, která neexistují

Propagační snímek pro čínský trh: Škoda Octavia II s tou správnou kulisou, ale na imaginárním místě, které ve skutečnosti neexistuje, ale hezky to vypadá... | foto: Škoda Auto

Monopost formule 1 letící mezi barokními sochami na Karlově mostě? Natáčení reklamního spotu nápojového gigantu vyvolalo nadšení i negativní reakce. Nejstarší pražský most přitahuje reklamní tvůrce více než sto let. Známá památka je oblíbenou kulisou pro nová auta, ale i tvůrce počítačových her.