Nejen pandemie mění způsob, jakým auta navrhujeme, říká šéfdesignér Kie

Karim Habib, někdejší šéfdesignér BMW a pak šéf designu Infiniti, se rozhodl v závěru loňského roku přejít ke koncernu Hyundai-Kia, který v posledních letech loví (nejen) špičkové designéry po celém světě. Viceprezidenta značky Kia úder pandemie koronaviru přiměl k zamyšlení.

„Pandemie v uplynulých měsících změnila způsob, jakým žijeme, ovlivní ho však i do budoucna,“ nastínil svůj názor. Podle Habiba se během krize stal normou společenský odstup a ten se nejspíš promítne jak do pracovních procesů, tak například i do toho, jak budou designéři navrhovat auta a další dopravní prostředky.

„V uplynulých letech se velkým tématem stala sdílená ekonomika, sdílená mobilita a hromadná doprava. Budeme muset počkat, jak se tyto obory teď vyvinou, společenský odstup je teď normou a z dlouhodobého hlediska ovlivní naše chování,“ domnívá se Habib. Podle něj tak budou muset automobilky například pochopit, jak navrhovat vozy pro různé sdílené služby, bude potřeba nově pochopit psychologii zákazníků těchto služeb.

„Obecně můžeme přemýšlet o usnadnění dezinfekce interiérů. Můžeme použít antivirový povrch? Můžeme interiér dezinfikovat teplem? UV zářením? Budeme o tom muset přemýšlet a ovlivní to způsob, jakým navrhujeme auta,“ dodává Karim Habib.

Kariéra Karima Habiba Karim Habib, viceprezident a vedoucí designu Kia 2019–současnost: Viceprezident a vedoucí designu Kia Motors 2017–2019: Výkonný ředitel INFINITI pro design, Nissan Motor Company 2012–2017: Šéfdesignér BMW Automobiles, BMW Group 2011–2012: Vedoucí designu exteriérů, BMW Automobiles, BMW Group 2009–2011: Manažer odpovědný za design, Daimler, Německo, 2007–2009: Šéfdesignér pro pokrokový design, BMW Group 2004–2007: Šéfdesignér (produktový design exteriérů), BMW Group 2002–2003: Návrhář exteriérů/interiérů - pokrokový design, BMW Group 1998–2001: Produktový návrhář exteriérů/interiérů, BMW Group

I bez toho ovšem auta, nebo spíš osobní dopravní prostředky, čekají podle Habiba velké změny. Aktuální doba je podle něj pro designéry vzrušující i proto, že je vlastně obtížné vidět do budoucnosti. „Budoucnost mobility leží před námi. Řešíme, jak bude mobilita v budoucnu vypadat. Naším úkolem je dívat se i za hranice automobilů, řešíme třeba i létající vozidla a nepracujeme s jedním druhem dopravního prostředku,“ popisuje vize více či méně vzdálené budoucnosti s tím, že dívat se i do daleké budoucnosti je jedním z úkolů designéra.

Rychlá Kia

Automobilka Kia má podle Karima Habiba v tomto ohledu tu výhodu, že pracuje velmi rychlým tempem a je schopná poměrně radikálních změn v krátkém čase. „Zatím se v Koreji rozkoukávám, ale je pozoruhodné, jak rychle se dovedla relativně malá země v uplynulých desetiletích změnit. Lidé tu často mají mezinárodní vzdělání, jsou světaznalí a to ovlivňuje korejskou identitu,“ naznačuje důvod, díky kterému se může automobilka měnit pružně. Na tradicích se v Koreji podle něj nelpí za každou cenu zrovna tak, jako nejsou moderní řešení zaváděna jen proto, že jsou prostě nová. „Ta rychlost změn je promyšlená, dospělá,“ říká Habib. To vše se podle něj promítá do filozofie značky Kia.

Zároveň přiznává, že k automobilce přišel v době, kdy už si zvládla definovat většinu svých hodnot, a tak se teď může věnovat jejich konkrétnímu přenesení do praxe. Kia má například podle Habiba velké plány ohledně elektrifikace, která se má stát hlavní hybnou silou značky. Přesto mají všechna auta Kie, elektrická i ta se spalovacími motory, podle šéfdesignéra komunikovat stejné základní hodnoty.

„Budou tu odlišnosti, ale nedomnívám se, že je důležité vytvářet jakési dvě Kie. Potřebujeme jednu identitu značky orientovanou na budoucnost. Určitě to není tak, že by některé auta měla mít oldschool design a některá moderní,“ říká. I auta se spalovacími motory budou dostávat špičkovou techniku a mají se hrdě hlásit k hodnotám Kie. „Odlišná technologie pohonu u nich ale bude nejspíš jasně rozpoznatelná. Elektromobily nám z hlediska uspořádání vozu dávají zcela nové možnosti. Jejich interiér může být více obytným prostorem než prostorem přepravním, takže tu budou odlišnosti dané koncepcí,“ vysvětluje.

A jaká by měla Kia budoucnosti podle něj být? Rozhodně prý dynamická a moderní, to má být vždy základ značky. „Chceme dát také najevo rodinný charakter našich vozů,“ říká Habib. Podle něj budou vozy Kia vždy snadno identifikovatelné jako auta této značky, k tomu však nutně nemusí mít všechny stejnou masku chladiče nebo konfiguraci světlometů.

Různorodá auta

Auta tak podle něj budou v budoucnosti různorodější. Podle Habiba dnes lidé i v pohybu neustále komunikují a tomu se budou muset vozidla budoucnosti přizpůsobit. Nebude to ovšem tak, že všechna auta se stanou jakýmsi pojízdným digitálním domovem. Někdy bude komunikace ve voze pokračovat a auto (hlavně to samořiditelné) ji vlastně ještě podpoří, v jiných případech se ale mohou stát automobily jakýmsi úkrytem před světem tohoto neustálého spojení. „Zavřou se za vámi dveře a komunikace skončí, vy budete jen řídit,“ nastiňuje. Zdá se však, že převládajícím trendem bude ten nový směr, ve kterém auta čím dál méně počítají s rolí samotného řidiče.

Z toho důvodu podle šéfdesignéra korejské značky zůstanou velmi populární různé crossovery a vozy SUV. „Mají vlastnosti, kterých se nebudeme chtít jen tak vzdát,“ vysvětluje. Vyšší pozice sedadel, snadné nastupování a vystupování a pocit bezpečí, který s tím souvisí, jsou něco, co zákazníky neomrzí. Elektromobily s bateriemi v podlaze tento trend vlastně jen umocní. Ploché podlahové plošiny podle Karima Habiba v následujících letech nastartují ohromnou proměnu interiérů aut.

Zároveň ale tvrdí, že nepřijde konec sportovních a individualistických aut, jako je současný model Stinger. Ten mimochodem právě čeká na příchod faceliftu. „Bude tu brzy. Chceme posílit pár detailů, například oblast světlometů. Chceme u nich nabídnout tu nejlepší technologii a ještě zdůraznit sportovní a efektní charakter toho auta,“ popisuje Habib práci, kterou tým, jemuž teď šéfuje, odvedl ještě před jeho příchodem.

Auto typu Stinger pak podle něj bude mít místo v nabídce značky Kia vždy. „Koncept auta se možná vyvine s tím, jak se bude měnit chuť zákazníků po elektromobilech, ale princip dostupného sportovního a stylového auta, které bude tak trochu sochou na kolech, musí být u značky zachován,“ naznačuje Habib budoucnost nejvýraznějšího modelu automobilek z Korejského poloostrova.