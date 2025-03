Ministerstvo hasí průšvih s řidičáky pro kardiaky. Byla to chyba v překladu

Jak to nakonec bude s kardiaky a řidičáky? Kardiaci opravdu budou muset na kontrolu, ale obvodní lékař postačí. Řešit to budou muset i autoškoláci, důchodci či profesionálové.

Chvíli to vypadalo, že je se střídáním letního a zimního času konec. V rámci Evropské unie se ale jednotlivé státy nebyly schopny dohodnout na tom, který čas by měl platit. Jarní střídání je tedy...

V Číně pracují ve vývojových odděleních automobilek modelem 996 – od devíti do devíti, šest dní v týdnu, zazní v novém podcastu iDNES.cz, věnovanému autům, autoprůmyslu a všemu, co s tím souvisí,...

Co spojuje italské Miláno a tamní motocykly s čínským Čchung-čchingem, ředitelem kvality od BMW a designérem Toyoty Yaris? Odpovědí jsou prostorné modely čínsko-italské značky SWM s jednoduchou a...

Loučení se čtyřlístkovým stelviem. Alfasaurus s dotykem ferrari se řítí do cíle

Alfa Romeo v případě modelu Stelvio naučila mohutné SUV mravům nízkých kupé, a zejména u verze Quadrifoglio je to vstupenka do světa velkých zážitků. Nyní ovšem tato alfa dojíždí do cíle a její nové...