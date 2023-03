Na pražský veletrh karavanů dorazí tatrovka Jitka a hogo fogo premiéry

Hymer Venture S

Když se v roce 2019 objevil koncept offroad obytňáku na podvozku Mercedes-Benz od německé firmy Hymer, trochu to připomínalo UFO mezi obytňáky. Němci ukázali neotřelé nápady v interiéru včetně terasy a „nafukovacího“ střešního spaní. Designerské cvičení, řeklo by se. Ale omyl, Hymer toto auto dotáhl v roce 2022 do sériové výroby. A v Česku se poprvé na veřejné výstavě představí právě na veletrhu v Praze.

Hymer Venture S je určený pro dva cestovatele. Na straně řidiče najdete úložné prostory „schované“ ve schodišti vedoucím k hornímu spaní, a také ke kuchyni. Za sedadlem spolujezdce lemuje stěnu koupelna s otočnou sprchou a s rozšířením do prostoru v případě použití sprchy. V zadní části je pak „obývák“ s posezením s panoramatickým výhledem.

Hymer Venture S přináší spaní na střeše, které je technicky neobvykle řešené. Oficiálně se jmenuje Instant Loft a je to pneumaticky otevíratelná střecha. Po otevření, které má být dokončené do tří minut, vznikne jakési podkroví s postelí a oknem, to vše plně izolované. Boční stěny Instant Loftu jsou nafukovací, na rozdíl od tradičně využívané plachtoviny. Výrobce tvrdí, že celou konstrukci týral v klimatické komoře. Vůz si prošel deseti 24hodinovými cykly s teplotami od -30 do +80 stupňů Celsia. Zkoušela se také odolnost proti 1,5 metru vysoké sněhové pokrývce a v aerodynamickém tunelu „stan“ ofukovali rychlostí až 120 km/h.

Hymer Venture S nabízí zadní terasu a výhled skrze velká okna.

Hymer Venture S je postavený na podvozku Mercedes-Benz Sprinter poslední generace. Vozidlo má pohon všech čtyř kol. Pro jeho řízení budete potřebovat papíry na náklaďák, neboť vůz váží více než 3,5 tuny. Cena přesahuje šest milionů korun. „Všechny vozy, která nám přislíbil výrobce v nejbližší době dodat, máme už rezervované,“ sdělil Petr Nikodém ze společnosti Caravan Metropol.