Autofotka týdne: Kapesní karavany jsou hit. Vyrábí je na Ukrajině

Z dodávky na karavan jen na víkend Příležitost jak nocovat v přírodě pohodlně ve svém, a přitom nekupovat karavan za statisíce nabízejí takzvané kempingové boxy nebo kempingové vestavby. Zařízení, která promění jakékoliv auto od velikosti combi po dodávku v pojízdné obydlí s postelí a kuchyňkou vyrábí například společnost Egoe z Bílovic u Uherského Hradiště. Většinu součástek přitom odebírá od českých výrobců vzdálených do 50 kilometrů od centrály. "Naše portfolio zahrnuje sedm modelů, naše nestboxy lze použít v autech od rozměru combi do běžných dodávek. Jejich výhodou je, že neomezují počet míst k sezení. Pokud kempingový box, který se promění na dvoulůžko, doplníte střešním stanem, může takto vybaveným autem cestovat až pět lidí, ideálně ale čtyři," popisuje zástupce firmy Martin Pavelec. Vestavba je dočasná, jednotlivé díly váží maximálně 35 kilogramů, takže namontovat je do auta zvládnou dva lidé za čtvrt hodiny. Po výletě pak lze vestavbu zase vyjmout a používat auto k původnímu účelu. Výrobce Egoe nabízí vestavby šest let, jejich cena se podle vybavení pohybuje od 66 000 až po 200 000 za největší a nejlépe vybavený model. Kuchyňka obytné vestavby obsahuje vařič, kanystr s pitnou vodou a skládací dřez a může mít i lednici. Skládací dřezy jsou jediným komponentem, který firma dováží z Asie, domácího dodavatele zatím nenašla. "Záleží nám na kvalitě materiálů. Naše matrace jsou sice tenké, ale velmi pohodlné s mají na spodní straně protiskluzovou úpravu. Vestavba má kovovou konstrukci a průmyslové pojezdy s nosností až 150 kilo," řekl Pavelec. Firma ze Zlínského kraje se svým nestboxem rychle expanduje, prodává v evropských i asijských zemích a rozšiřuje se i do USA a Kanady. "Takováto vestavba je řešením pro kohokoliv, kdo nechce mít někde zaparkovaný drahý karavan, a přitom rád spí v přírodě ve vlastním a v pohodlí," dodal.