Pokutu za přespání v karavanu dohnal Němec až k soudu

Řidič obytného auta chtěl několik dní své dovolené strávit v severoněmeckém městě St. Peter-Ording, ale všechny dostupné kempy určené pro karavany byly obsazené. Vyřešil tedy situaci po svém a zaparkoval karavan na veřejném parkovišti určeném pouze pro osobní auta a přespal v něm jednu noc. Ta ho však vyšla velmi draho – společnost AG Husum mu dala pokutu ve výši sto eur. Řidič si však myslel, že dostal pokutu za špatné parkování, a pokutu rozporoval.



Celá situace se tak dostala až k soudu a podle rozsudku ze dne 15. června 2020 se řidič karavanu dopustil správního deliktu v rámci zákona na ochranu přírody, jelikož postavil svůj obytný vůz na veřejné parkoviště a přespal v něm.



Řízení připomíná náklaďák, přespání plánujte Rychlokurz karavaningu Na cestování s obytným autem se lidem líbí zejména pocit svobody a to, že i cesta je cíl. Jenže myslet si, že člověk přespí, kdekoliv ho napadne, je velký omyl. Stejně tak je dobré znát alespoň hlavní specifika jízdy s takto velkým autem. Poradíme, jak na to. Čtěte dále

Tímto krokem totiž využil parkoviště k neoprávněnému stání s účelem bydlení v obytném autě. Kdyby si totiž jen na chvilku schrupnul a pak dále pokračoval v cestě do dalšího cíle, tak by pokutu nedostal, jelikož se to v Německu podle silničního zákona kvalifikuje jako obnovení způsobilosti řidiče.

„V Německu platí při parkování pravidlo: to, co není výslovně zakázáno, je povoleno,“ uvádí web pro karavanisty All4Camper. „Tato možnost samozřejmě padá v momentě, kdy na vybraném místě sice lze parkovat, ale je na něm zároveň umístěna zákazová značka stání a parkování karavanů a obytných vozů.“



U soukromých pozemků, jako jsou parkoviště u hotelů, penzionů či různých pamětihodností, je lepší se domluvit s majitelem či provozovatelem.

„Pokud potřebujete přenocovat a pohybujete se kupříkladu ve městě, kde není mnoho parkovišť a automobily parkují podél silnice (a není tam zákazová značka), přenocovat v obytném voze můžete. Avšak pouze na jednu noc! Více není povoleno. Toto pravidlo platí i pro klasická parkoviště. Nezůstávejte tedy déle, než na jednu noc,“ upozorňuje All4Camper a připomíná, že v Německu existují společenství, která vydala statut zákazu parkování mimo silnice, cesty a parkoviště. „To platí zejména pro místa kolem jezer či rezervací.“