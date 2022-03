Škola karavaningu: Přibalte metličku a přepuštěné máslo, místo knihy čtečku

Na zbytné věci už nezůstává příliš prostoru a časem člověk vychytá ty, které si místo na palubě obytného vozu vždy zaslouží. Na víkend i na dlouhé měsíce. Tady jsou ty naše.

Čtečka knih: Kdo je – tak jako my s manželem – z rodu knihomolů, tento problém zná. Už na klasické charterové dovolené je vzhledem k omezené hmotnosti zavazadel nutné promyslet, co za četbu s sebou, a ideálně ji pro partnery sjednotit. Do auta na dobu delší, než měsíc je to v klasickém 3D provedení už zhola nemožné. Čtečka je tak cestovatelsko-čtenářským darem z nebes.

Přenosný minireproduktor: Hudba do sluchátek nebo za jízdy v autě má zvuk celkem slušný. Ale pustit si ji někde během kempování? Jako jedinec vybavený obstojným hudebním sluchem u plechového zvuku nahlas hrajícího telefonu trpím. Bezdrátový reproduktor je tak vážně skvělá věc nejen pro cool teenagery!

Sluchátka: Poslech hudby, audioknih, podcastů… ale hlavně – zdroj vlastní bubliny, na malém prostoru tak vzácné.

Powerbanky: Když jedeme, dobíjíme za jízdy. Když svítí slunce, dobíjíme ze solárního panelu. A když pár zatažených dní někde kempujeme, máme díky powerbankám stále zdroj pro elektroniku na palubě.

Mlýnek na pepř: Obzvláště v zemích kolem Středozemního moře jsou zelenina nebo ryby a mořské plody tak skvělé, že stačí jen osolit a opepřit a duše gurmána je nadmíru spokojena. Balení naprosto fantastického pepře a vločkové soli byla skvělá investice!

Moka konvička: Vzpomínáte, jak jsme byli na počátku milénia ochotni pít rozpustnou kávu (již doma něžně nazýváme myší trus), neřkuli sáčky 2v1 či 3v1? Noční můra každého baristy. Ale stroj na espresso do auta nenaložíte, skleněný french-press nesplňuje požadavek nerozbitnosti. Moka konvička je malá, lehká, odolná. Káva z ní rychlá, silná, skvělá. Co chtít více?

Přepuštěné máslo: Aneb máslo, které má delší trvanlivost, dá se na něm smažit a jídlo ovoní tak krásně, že ani ten nejlepší olej nemá šanci konkurovat. V posledních letech zažilo pod názvem ghí obrovský boom, který mu tak trochu nespravedlivě udělal image předražené potraviny z bioobchůdků. Ale nabídka se postupně rozšířila, navíc vyrobit si ho doma je opravdu jednoduché.

Metlička: Možná to zní jako zbytečnost, ale věřte mi, míchat kaši, pudink nebo těsto na palačinky vidličkou, není prima ani jednou, natož stokrát. Kuchyňskou spirálovou metličku ocení každý rodič.

Smetáček a lopatka: Pláž, pískoviště, lesy, louky. Prostředí, kde se při cestách většinou pohybujeme, by moje babička nazvala jako „čistou špínu“. Naprosto souhlasím, nicméně ve voze podestýlku netřeba, že.

Odpuzovací spreje proti hmyzu: Hodí se všude, v některých oblastech jsou naprostou nutností. Vyplatí se známá rada: kupovat je až po cestě, od výrobce té dané země. Bývají zacílené na místní hmyz, a tudíž účinnější. Může potvrdit Aneta Málková.

Dekorace? Leda na instáč!

Člověk může lehce nabýt dojmu, že zcela nezbytná součást vybavení obytňáku je kytka v květináči. Živá, v hlíně, na stole. A vedle ní svíčka, lépe několik. Obojí super praktické. Kytku na jízdu přesouváte třeba do dřezu nebo umyvadla, svíčky – pokud máte rozum – v autě nikdy nezapálíte. Ale fotky na Instagram budete mít jako ze žurnálu.

