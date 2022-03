Škola karavaningu: toto téma nevoní, ale na křoví zapomeňte!

Jedna část cestovatelů v nouzi sahá do skříně po malé chemické toaletě, druhá spoléhá na zátiší přírody a vojenskou lopatku. Vždyť po Evropě jezdí několik milionů obytných aut, a to je množství, které už vyžaduje od celé komunity ohleduplný přístup nejen ke krajině, ale i ostatním lidem.

Portugalsko zarazilo volné táboření přesně před rokem a celou kempařskou komunitu spoutalo striktními pravidly a vysokými pokutami. Island před třemi lety až na výjimky zcela zakázal nejen volné kempování, ale obecně přespávání v autech kdekoli mimo vyhrazená tábořiště.

Vylévání toaletní kazety patří mezi nejméně oblíbené, ale také nejčastější činnosti kolem obytného vozu. Nacvičte si tuto rutinu ještě doma. Najděte si postoj a úchop, ve kterém se nezacákáte, důkladně vyplachujte a dávejte pozor, abyste nekontaminovali hadice a rozvody pitné vody. Nenechte kazetu zmrznout a nikdy ji nevylévejte do přírody!

Hlavními důvody byly dvě věci, které produkuje každý, i nejvoňavější vanlife influencerka: odpadky a výkaly. Místním lidem ani úřadům nevadilo, že je na některých místech více turistů, než jim je příjemné. Štvalo je, že se skrze lidské exkrementy nedostanou ani na pláž. Život v dodávkách má totiž jednu stinnou stránku, kterou se jejich obyvatelé příliš nechlubí. A tou je hygiena.

Beze stopy

Na Islandu to probíhalo podobně. Mnoho gejzírů, vodopádů a dalších přírodních památek tam leží na soukromých pozemcích, ale jejich majitelé neměli po celá staletí důvod přístup k nim omezovat. Když ovšem na romantickém parkovišti u nástupu na značenou stezku parkuje každý den několik aut z půjčoven, ve kterých budgetoví cestovatelé přespávají s tím, že veškerá hygiena se ráno i večer provádí „v přírodě“, netrvá obvykle dlouho, než si majitel pozemku řekne: „Mám já toto zapotřebí?“, a postaví plot nebo ceduli. Nenechávat po sobě nic by přitom mělo patřit k těm nejsvatějším zásadám každého, kdo vyrazí do nedotčené přírody.

Kouzelné sáčky a speciální papír Pohled online půjčovny „V námi pronajímaných vozech používáme do toalet výhradně sáčky Thetford Aqua Kem Blue Sachets. Jejich nespornou výhodou je, že jsou skladné a chemie se nemůže nedopatřením vylít z nádoby ve které je skladována. Existuje samozřejmě také eko varianta Green Sachets, ale ta není prozatím ve výsledku v rozkládání zdaleka tak účinná,“ říká Lukáš Dohodil, ředitel fleetových vozů online půjčovny Campiri. „Rovněž doporučujeme používat speciální Thetford toaletní papír, který se rozkládá v chemii několikrát rychleji než ten klasický. Vyprazdňování a čištění WC kazety je tak o mnohem snazší. Bohužel, ještě to všude není standardem, a proto by si měl zákazník půjčující si karavan, ověřit i tuto výbavu,“ doplňuje Lukáš Dohodil z Campiri.

Všežravá chemie

Celosvětově nejrozšířenější kazetové toalety v obytných autech využívají k rozkladu lidských exkrementů chemický roztok. Když je kazeta plná, vylije se do speciální výlevky nebo běžné toalety. Odpadní infrastruktura si s tím bez problémů poradí. Pro přírodu to však není žádná mňamka, takže záchod nikdy nevylévejte do lesa nebo příkopu. Pokud chcete mít čistší svědomí, můžete zvolit i ekologickou chemii, která je šetrnější. Přenosné verze toalety stojí kolem dvou tisíc korun.

Hoří

Vyšším stupněm likvidace odpadu, čím dál oblíbenějším i v karavanech, je spalovací toaleta. Po vykonání potřeby WC automaticky pomocí plynového hořáku zahájí spalovací proceduru. Výsledkem je hromádka popela v kazetě, která se vyklepe jednou za pár týdnů. Nevýhodou je cena přes sto tisíc korun a složitější instalace.

Jakostní hnojivo

Pokud máte doma zahrádku, a naopak ve voze není plynové topení ani rozvody vody, můžete využít hvězdu posledních let, hygienické a skvěle fungující kompostovací záchody. Těm stačí trocha elektřiny pro odvětrání. Tekutý odpad se hromadí v jedné nádrži, která se vylévá, pevný se kompostuje v druhé. Dobrý záchod snese v jednom cyklu několik desítek použití, pak z něj vyndáte kyblík vysoce kvalitního humusu. Zvenčí na toaletě nic nepoznáte a trápit vás nebude ani zápach. Cena se pohybuje kolem třiceti tisíc korun.

Jan Bordovský O AUTOROVI vydavatel cestovatelského webu CamperLIFE.cz a propagátor obytných aut. Zajímá se o technické aspekty karavanů. Je majitelem krásného historického kousku Volkswagen T2 (prohlédněte si ho zde).

Partnerem rubriky je online půjčovna obytných aut Campiri.