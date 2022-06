Lék na nudu a rutinu: chata na kolech, kterou každý víkend postavíte jinde

Na ty dva týdny v roce to nemá smysl, když jinak auto pořád stojí, stárne a jezdit není čas! Tak zní častý argument, proč si nepořídit obytňák. My jsme ovšem od počátku nastavení jinak. A taky už víme, že karavaning není o té jedné nebo dvou dovolených ročně, které si dokonce často dáme i letecky, aniž bychom měli výčitku, že jsme našemu obytňáku nevěrní. Trávíme v něm totiž každý rok desítky víkendů nebo i jednodenních výletů. Vidíme v tom smysl a v takovém pojetí také vychází nejlépe mít obytné auto svoje.

Druhá domácnost

Člověk se kolem toho dost naběhá, protože obytňák téměř stále připravený k odjezdu není jen tak a „druhá domácnost“ se tomu neříká zbytečně. Po každém návratu kompletní úklid, dokoupení spotřebovaných zásob a vybavení, doplnění nádrží a další úkony spolknou klidně celé odpoledne. Pak už se ovšem můžeme těšit na konec týdne a po večerech s dětmi vymýšlet, kam vyrazíme příště.

Kuna i kroupy „U víkendového karavaningu, kdy je auto prakticky neustále v provozu, se vyplatí uzavřít havarijní pojištění na celý rok. Kryje vás totiž nejen při havárii a odcizení auta (nebo vybavení auta), ale i při živelních pohromách. Vztahuje na celou řadu situací – povodeň, vichřici, krupobití, úder blesku, sesuv půdy, zřícení skal, požár, výbuch, pád stromu nebo stožáru a další. A kryje i vandalismus nebo poškození zaparkovaného auta zvířetem (např. překousané kabely),“ radí karavanistům Lukáš Slavík, zakladatel platformy Vansafe , která se věnuje pojištění obytných aut. „Mnoho našich klientů si kromě základní asistence, která je zdarma k havarijnímu pojištění, přidává i nadstandardní asistenci PLUS, kde se mohou spolehnout na mnohem vyšší limity i šíři služeb. Zejména při cestování s dětmi je možnost využít odtah až domů (nejen do nejbližšího servisu) nebo náhradní ubytování hodně praktická,“ doplňuje Slavík z Vansafe .

Ať už máte rádi kola, lodě, pěší výlety nebo jakýkoli jiný sport, možnost vyrážet do přírody z pohodlí vlastní pojízdné základny pokaždé na jiném místě, je k nezaplacení. Celé se to násobí ve chvíli, kdy se z toho stane aktivita pro celou rodinu. Děti milují, když se kolem nich něco děje.

A karavan je pro nás zatím nejlepším prostředkem na vytržení ze stereotypu, jaký jsme dosud poznali. Je přitom v podstatě jedno, jestli jedete na měsíc přes půl Evropy, nebo to v úterý večer zapíchnete u dětského hřiště ve vedlejší vesnici, odkud ráno vyrazíte do školky a do práce. Každodenní rutinu to dokáže neuvěřitelně zpestřit a z týdne se tak nestane jednolitá šedivá masa pracovního kolotoče.

Pro každého něco

Při víkendových, ale často i kratších cestách, vyrážíme v ideálním případě už odpoledne nebo večer předchozího dne, stihneme se tak lépe přepnout do výletního režimu. Hlavní výhodou však je, že se už ráno obvykle probudíme přímo v cíli, díky čemuž si uděláme klidně půldenní náskok.

Na prodloužené nebo klasické víkendy volíme nejčastěji destinace vzdálené přibližně do dvou hodin jízdy, což pokryje velkou část Česka, ale v našem případě také Polska nebo Slovenska. Lokalit díky tomu máme v zásobě spoustu, a to na každé roční období. Aby to bylo fér, snažíme se výlety tematicky střídat tak, aby si na své přišli všichni členové posádky.

Víkendový karavaning. Kempovat můžete i ve vedlejší vesnici.

Přestože děti dávají vnitřnímu vybavení obytného auta zabrat, zdá se, že vozu pravidelné využívání vyhovuje více než dlouhé stání na zahradě. A jako jeho majitelé se můžeme utěšovat myšlenkou, že jsme automobil nepořizovali zbytečně.

AUTO STÁLE V POZORU Po návratu z cesty neodkládejte úklid auta, vyprázdněte odpadní nádrže, důkladně vyvětrejte interiér a lůžkoviny. Vyperte ručníky, utěrky a další prádlo a uložte zpět do auta. Několik kusů základního oblečení či bot mějte ve voze trvale. Napusťte nádrž čisté vody do plna a ošetřete přípravkem pro konzervaci vody (používáme prášek s ionty stříbra). Díky tomu se voda nekazí a v rozvodech se netvoří sliz ani choroboplodné zárodky. Dotankujte plyn na topení a připojením k síti dobijte nástavbovou baterii. Dokupte spotřebované potraviny a drogerii – v autě trvale vozíme věci jako čaj, koření, těstoviny, hotové omáčky, luštěniny apod. Cestou na výlet jen dokoupíme čerstvé jídlo či kávu.

