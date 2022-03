Škola karavaningu: Mýty o snech od zlodějů s bombičkami na šlehačku

Pravda. Jestli je lepší omotat na noc dodávku kolem dokola lepicí páskou, nebo držet hlídky, si prozradíme někde u ohýnku. Ale nadechněte se, povím vám o rajčáku.

Dlouho mě to na cestách s rodinou nenechalo v klidu. Od Honzy Rychtaříka, který vyrábí vestavby a provozuje půjčovnu dodávek, jsem slyšel jednu děsivou historku: že tou dírou do podlahy, která je kvůli odvětrávání u propanbutanové bomby, někdo někdy někde někomu naplnil v noci auto rajským plynem, posádku uspal a v klidu ji pak obral o všechny cennosti.

Ráno se vzbudili a kromě obřích hlav a pytlů pod očima neměli jiných zavazadel. „My to nikdy nezažili. Ale slyšel jsem, že se to děje mezi Montpellierem a Barcelonou. Tam bych se spaní na odpočívadle nebo pumpě vyhnul, lepší je určitě sjet na venkov a tam v klidu přespat třeba podle Park4night,“ dodal Honza. Ale i tuto aplikaci už chmatáci začali využívat a jdou pak najisto. A to tu teď fakt nevyzrazujeme státní tajemství.

POZOR NA KABELY

Co bohužel není urban legend, to je trik s odpojenými kabely. Zažil to kamarád Vojen Smíšek, který cestoval s transporterem po Srbsku. „Nenastartuješ, hned se objeví chlap, co rád pomůže, co má kámoše se servisem… A než se rozhlídneš, máš rozebranou půlku auta a chtějí po tobě tisíc eur. Nechceš zaplatit? Tak to máš blbý, to asi neodjedeš ze servisu, kamaráde!“ (https://www.lidovky.cz/svet/poskodili-auto-pak-chteli-penize-za-opravu-cesti-cestovatele-chystaji-trestni-oznameni-na-srbske-sme.A190720_142731_ln_zahranici_rkj).

Zastavíte a hned spíte

A ten plyn? Zeptal jsem se na populární skupině Spaní v autě na Facebooku, co si o tom sami vanlifeři myslí. Zavalila mě lavina komentářů. Voněla rajským plynem a chvílemi dost jiskřila. Za týden se mi sešlo hned 220 příspěvků, z toho půlka byly historky!

Jenže téměř všechny byly plné uvozovek u slov, která my novináři nenávidíme – „údajně“. Rajským plynem se podle diskutujících uspávají odnepaměti kamioňáci, v posledních letech i kempeři. A nejen ve Španělsku a ve Francii, ale taky v Senci na Slovensku, v Německu na dálnici, v Portugalsku na pláži. V Belgii prý narkotizačními plyny uspávají celá parkoviště. V podstatě kdekoli zastavíte, jste nedobrovolně v limbu.

Svědci žádní

Lidi, kteří mají zálibu spát kdekoli v autě, se rozdělili na dva tábory. Jeden říkal, že je to běžný problém a že se to stalo kamarádovi, manželovi, kolegovi. Ale nikomu napřímo! Napsal jen jeden kamioňák, který po Evropě jezdí dvacet let. Ráno hlava jak střep. Jenže pak z něj vylezlo, že se mu jen někdo ve čtyři ráno dobýval do auta. Což je asi bohužel normální. Druhá parta bere uspávání lidí v autech za městskou legendu a černou historku. Neexistují prý důkazy, policejní protokoly, zprávy z médií ani přímí svědci.

Efekt krátkodobý

I odborníci vesměs kroutí hlavou. Obrátil jsem se na kamaráda Lukáše Bílka, který 14 let pracuje na anesteziologii IKEM a ví, jak se uspávají lidi. „K tomu, aby uspali posádku, by museli naplnit celý objem karavanu relativně vysokým procentem rajského plynu. A navíc ten efekt rychle odeznívá: vydýcháš to a je pryč. Myslím, že se ani moc neakumuluje. Rajský plyn jde koupit jen v podobě bombiček na šlehačku. Ale nikdy jsme nepátrali, jestli má rajčák i nějaké průmyslové využití, že by byl dostupný i ve velkých bombách. Ovšem baví mě představa, jak někdo někde naplňuje hermeticky uzavřený karavan z bombiček na šlehačku.“ Takže tak.

Partnerem rubriky je online půjčovna obytných aut www.campiri.cz.