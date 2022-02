Škola karavanování: ponorka je skvělá pro otestování nápadníka

Čtěte zážitky ze života zkušených karavanistů, společně s praktickými radami, jak si výlet v obytňáku co nejlépe užít. Vždyť sezona za chvíli začíná!

Idyla domova

Loňský lockdown: místo ve škole výuka z domova, místo práce home office, kroužky zrušené, vše zavřené. A rodina spolu doma. Ráno, v poledne, večer. Pro někoho ideál, pro jiného noční můra. Pro nás to však byla naprosto perfektní příprava na cestu. Můj úkol matky na rodičovské zněl jasně – péče o dítě v čerstvě běhacím, poznávacím a dosti hlučném věku, dohlížení na bezpečí psa před batoletem (nikoliv naopak) a snaha vytvořit klidné a příjemné prostředí pracujícímu manželovi.

Ten mezitím „zařezával“ na plné obrátky v tom veselém hluku, a to s klidem zenového mistra. Věřte nebo ne, byl to pro nás krásný čas. Když jsme se později přesunuli na chalupu, byl to další otužovací protiponorkový stupeň, neboť dům má pouze jednu jedinou velkou místnost. V největší nouzi se Tom na konferenční hovor odstěhoval do auta.

Až jsme se tam nakonec přemístili všichni. A několik měsíců brázdili Evropu.

Čas pro sebe

Nebudu lhát, že jsem během naší velké cesty ani jednou nesháněla nejbližší spoj do jiné galaxie. Ale Kirk, Picard ani Janewayová nikde, tak jsem si holt musela vystačit s otázkou: „Co bych pro sebe potřebovala?“ No bylo to jednoduché až banální, být chvíli sama! I kdyby jen deset, patnáct minut (ano, hodinka je lepší). Můj muž se také časem v muzeu rád „zapomněl“ i na několik hodin. Ze srdce jsem mu to přála.

Vycházka, trek, cvičení, běh, kolo, kajak. Jakýkoliv pohyb venku. Co nejčastěji, ideálně denně. Kromě způsobu, jak poznat novou krajinu, to pro nás znamená univerzální zlepšovač nálady, posilovač imunity, vzor pro syna, zdroj kondice.

Dva v ponorce

Kdysi se říkalo, že kdo si chce otestovat vztah, má vyrazit na vodu. My s Tomem říkáme, jeďte obytným autem! Pro začínající pár to může být skvělý akcelerátor otázky, zda má budoucnost. Pro partnerství na hranici krachu pak strůjce definitivního rozhodnutí: zůstat, či odejít?

Pro každého pak katalyzátor toho, co vás štve. Protože pokud vás vytáčel nějaký (zlo)zvyk, vězte, že tady mu prostě neutečete. A jestliže má partner nějakou zamčenou třináctou komnatu, během cesty ji zřejmě otevře. A to je dobře! Ve výsledku to váš vztah upevní a posílí. Stačí jen přidat na toleranci a nebrat si nic osobně. Aneb to nejtěžší na konec, že? Jojo, vím, dělám na tom.

Oddělená domácnost

Doma po hádce třísknete dveřmi, v obytňáku prásknete tak akorát bublinu ze žvýkačky. Dost hádek v sousedních autech jsme slyšeli (ne, vozy nejsou zvukotěsné, a to ani při následném vášnivém usmiřování), viděli jsme sedačky zády k sobě, uprostřed auta pověšené prostěradlo místo zdi, i chlápka bivakujícího raději venku. Ale láska zvítězila, všichni vždy odjeli spolu.