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Seznamte se s Wildou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí

Autor:
Wilda je karavan, seznamte se. Zhmotněný cestovatelský neo-punk. Nebo ještě jinak: zvenku soumar v posledním tažení, zevnitř hogo-fogo bejvák. Neláká zloděje, pohostí rodinu. Petrovi přesně takový styl sedí, Wilda je jeho cestovatelský kámoš. Pojďte na návštěvu. Ve videoreportáži se dozvíte o Wildovi vše.
Karavan Wilda postavený na základech Fiatu Ducato.
Karavan Wilda postavený na základech Fiatu Ducato.
Karavan Wilda postavený na základech Fiatu Ducato.
Karavan Wilda postavený na základech Fiatu Ducato.
Karavan Wilda postavený na základech Fiatu Ducato.
46 fotografií

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Témata: Karavan

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