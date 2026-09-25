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Máte auto jako letní byt? Pochlubte se jak cestujete a přespáváte v autě
Seznamte se s Waldou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí
Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán
Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil...
Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby
Výskyt medvědů je hlášen nejen na Moravě, nedávno byla pro změnu rodinka těch nových automobilových viděna i v centru Prahy. Pocházejí z Německa, mají ve znaku hvězdu a mají políčeno na peněženky...
Otestovali jsme elektrické polo, jedno z nejočekávanějších aut. Dáme vale benzinu?
Taková hloupost, a kolik dokáže udělat radosti! Když se posadíte do nové, v pořadí již sedmé generace Volkswagenu Polo, můžete si na displeji přepnout přístrojovou desku do retro grafiky. Rázem se...
Seznamte se s Waldou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí
Walda je karavan, seznamte se. Zhmotněný cestovatelský neo-punk. Nebo ještě jinak: zvenku soumar v posledním tažení, zevnitř hogo-fogo bejvák. Neláká zloděje, pohostí rodinu. Petrovi přesně takový...
Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz
Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...
Konec nekonečného konfigurování. BAIC X55 nabízí plnou výbavu bez skrytých příplatků
Výběr nového vozu se často mění v úmorné studování dlouhých ceníků a zvažování, zda si připlatit za vyhřívaná sedadla, chytřejší světlomety nebo bezpečnostní asistenty. Nakonec si objednáte balíček...
Seznamte se s Waldou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí
Walda je karavan, seznamte se. Zhmotněný cestovatelský neo-punk. Nebo ještě jinak: zvenku soumar v posledním tažení, zevnitř hogo-fogo bejvák. Neláká zloděje, pohostí rodinu. Petrovi přesně takový...
Říje trápí řidiče. S podzimem pozor na zamilované jeleny
Právě v těchto dnech pomalu, ale jistě začíná jelení říje, ale také podzim, který je z pohledu srážek se zvěří velmi nebezpečný. Během říje zvěř ztrácí veškerou opatrnost a je potřeba se na to za...
Technické muzeum získalo poklad. K vítězné motorce přidal šampion i zlatou
Národní technické muzeum získalo motocykl ČZ 125, na kterém závodník Miloslav Souček v roce 1956 odjel jako člen vítězného československého týmu Mezinárodní motocyklovou šestidenní v německém...
Klenot monacké promenády osiřel. Zemřel sběratel nejvzácnějších italských aut
Lamborghini Marzal patří k nejslavnějším konceptům všech dob. Majitel toho nádherného futuristického sporťáku ze skicáku Marcella Gandiniho zemřel. Švýcarský podnikatel a sběratel automobilů Albert...
Strategie, nebo ztráta smyslu pro realitu? Odboráři VW v Německu chtějí přidat
Německý odborový svaz IG Metall požaduje po automobilovém koncernu Volkswagen pětiprocentní zvýšení mezd u zhruba 130 000 německých zaměstnanců. Informovala o tom agentura DPA.
Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán
Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil...
Otestovali jsme elektrické polo, jedno z nejočekávanějších aut. Dáme vale benzinu?
Taková hloupost, a kolik dokáže udělat radosti! Když se posadíte do nové, v pořadí již sedmé generace Volkswagenu Polo, můžete si na displeji přepnout přístrojovou desku do retro grafiky. Rázem se...
Mercedes varuje, že zavře dvě německé továrny. Dělníci jsou moc drazí
Výroba německé automobilky Mercedes-Benz v Německu není z mezinárodního hlediska konkurenceschopná, a to zejména kvůli vysokým nákladům na pracovní sílu. Uvedla to sama firma.
Tesla slaví. Přesvědčila české úřady a aktivuje svým autům poloautonomní řízení
Na českých silnicích je nově možné používat asistenční systém Tesla FSD Supervised, který nabízí částečnou automatizaci řízení. Systém druhé úrovně autonomie zvládá část řízení sám, řidič má ale...
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Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby
Výskyt medvědů je hlášen nejen na Moravě, nedávno byla pro změnu rodinka těch nových automobilových viděna i v centru Prahy. Pocházejí z Německa, mají ve znaku hvězdu a mají políčeno na peněženky...
Na třicítce jel padesátkou. Za řidítky platí pravidla jako za volantem
Dohlížet na dodržování rychlosti obvykle znamená sledovat spěchající řidiče osobních aut, kladenští strážníci se však při nedávné kontrolní akci nestačili divit. Místem s omezením na 30 km/h projel...