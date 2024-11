Shánějte informace a nevařte za jízdy kafe, zdůrazňuje karavanový harcovník

Nejde jen o odlišné maximální povolené rychlosti, ale každá země může požadovat něco, co je ve srovnání s ostatními, především s Českem, výjimečné. „Díky internetu je jednoduché si informace najít, i když ne všechny jsou pravdivé. Ale existují ověřené zdroje a velmi dobré informace má o každé zemi na svém webu ministerstvo zahraničí. Tam zjistím také to, jestli si do dané země můžu dovézt například čerstvé maso,“ poznamenal Moravec.

Mezi netradiční odlišnosti patří například na jihu Itálie zákaz jezdit v létě na zimních pneumatikách. V některé zemi je povinnou součástí výbavy hasicí přístroj či testy na alkohol. „A zatímco v Česku stačí reflexní vesta pro řidiče, mnohde musí být v autě tolik vest, kolik má sedadel,“ řekl Moravec. Víc se na cestu musí připravit ti, jejichž obytné auto váží přes 3,5 tuny, protože takových už se týká řada omezení a výjimek.

Pro ty, kteří cestují s karavanem, má i několik rad, které jsou na první pohled samozřejmé, ale řada řidičů se jimi neřídí a drží se nebezpečných zlozvyků. „Před jízdou je potřeba nahustit pneumatiky na správný tlak, protože ovlivňují ovladatelnost. Častý a nebezpečný je zlozvyk, že si jde někdo z posádky za jízdy lehnout a spát. I malá nehoda pak může mít velké následky. Stejně jako když si spolujezdec dá nohy na palubní desku. Obytné auto také svádí k tomu, že jsme doma a někteří řídí v pantoflích, což je taky nebezpečné,“ vyjmenoval Moravec.

Důležité je i správné rozmístění věci ve vozidle, které musí být zabezpečené proti pohybu v případě prudkého brzdění, či dokonce nárazu. „Člověk by se také divil, kolik lidí za jízdy vaří kafe. Taková letící konvice s horkou vodou může také udělat velké škody,“ řekl Moravec.

Když už jsou lidé na místě, je potřeba jen auto důkladně zabrzdit. Přístup ke karavanistům je podle Moravce v Evropě víceméně přívětivý, i když doby, kdy se dalo kempovat „nadivoko“, jsou pryč.

Je to logické kvůli tomu, kolik lidí s obytným autem do přírody vyráží. „Země pak chtějí karavanisty někam dostat, ale ve většině z nich jsou alternativy a velké sítě míst, kde lze přespat. A tam, kde není kempování nadivoko zakázáno, tak když se člověk chová slušně a neprovokuje, dá se přespat leckde,“ řekl Moravec.

O cestování rád také přednáší, cestování formou karavaningu se věnuje 15 let a mezi jeho tři destinace, kam se rád vrací, patří Toskánsko, sever Norska a Skotsko. Na sever Itálie se vrací nejméně jednou ročně aspoň na týden. „Je to nádherná oblast, kde je malebná krajina, olivy, víno a historie a zároveň jsou zde přívětiví ke karavanistům. Sever Norska nabízí úžasnou divočinu a hory,“ popsal Moravec. Do Skotska jezdí rád i kvůli whisky. „Ale je tam tak hezky, že si to tam užije i abstinent,“ řekl Moravec.