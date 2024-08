Obytňák pro rodiny akčních nomádů. Etrusco má pohon 4x4 a šuplík na nohy

Všichni moderní nomádi by ji chtěli, málokdo ji vyzkoušel a ještě méně šťastlivců ji vlastní. Řeč je o obytné dodávce s pohonem všech kol. Důvodů je několik. Tím hlavním, jak to tak bývá, je cena. Užitkové vozy ve verzi s pohonem všech kol jsou dražší. Takových aut je na trhu mnohem méně.

Navíc ne všichni výrobci čtyřkolky prodávají. Například Fiat Ducato a jeho klony, donedávna dominantní model v segmentu obytných aut, nabízí úpravu na pohon všech kol jen od externího dodavatele. Takže i ojetiny s kouzelnou zkratkou 4x4 drží cenu až nepříjemně vysoko.

Na druhou stranu, všechna poháněná kola dostanou posádku mnohem dál od asfaltových cest. Poskytují řidiči mentální komfort na zasněžených horských silnicích. Při výpadech k divokým plážím a k neregulovaným vodním plochám – oblíbená místa motorizovaných nomádů – jsou k nezaplacení. A zkušený šofér off-roadu by dodal ještě starý, ale stále platný cynický postřeh: „Pohon všech čtyř kol způsobuje, že zapadnete dál. A cesta pro traktor, který vás vytáhne, tak bude o to delší.“

Etrusco CV 600 DF 4x4 připravený pro kempování s vysunutou markýzou Thule

„Obecně se dá říct, že vozy s pohonem 4x4 jsou v hledáčku především aktivních zákazníků, kteří mají rádi zimní sporty a potřebují tak mít vůz pro jízdu na zasněžených cestách,“ popisuje Vladimír Záhorec z Karavan Centra Morava.

Etrusco CV 600 DF 4x4 délka: 598 cm

šířka: 206 cm

výška: 279 cm

výška interiéru: 199 cm

motorizace: 2.0 I TDiCi

výkon: 126 kW / 170 HP

pohotovostní hmotnost: 2957 kg

doložnost: 543 kg

topení + ohřev vody: Truma Combi 4 – plyn

zadní postel: 192–189×147 cm

chladnička: 62 litrů

nádrž na čistou vodu: 100 l

nádrž na odpadní vodu: 90 l

palivová nádrž: 70 l

Cena testovaného modelu v kroměřížském Karavan Centru Morava: 1 999 999 Kč (1 652 892 Kč bez DPH)

Pro rodinu

Dodávku ford s pohonem 4x4 si pořídil Zdeněk Mauer. Původně cestoval malým off-roadem Suzuki Jimny. Ale přišly děti a rodina se rozhlížela po novém dopravním prostředku. „Jimny projede strašně moc, všude se vejde a snadno se schová. Dával nám volnost, které jsme se nemohli úplně vzdát. Rozhodli jsme se proto pro dodávku s pohonem 4x4. Náš Transit jen ve variantě L2 (5,5 m délky). Kratší rozvor náprav zaručuje na dodávku neobvykle dobrou manévrovatelnost a lepší přechodový úhel,“ popisuje Zdeněk Mauer.

Předloni testoval Transit v písečných dunách v Polsku a také v severní Itálii. Loni i s rodinou zamířil na Balkán včetně Albánie, která je tolik populární mezi nezávislými cestovateli. Letos si vyhlédnul západní Alpy s jejich starými vojenskými šotolinovými cestami.

Hladu po čtyřkolkách si nemohli nevšimnou ani výrobci obytných aut a vestaveb. A do tohoto segmentu míří italské Etrusco CV 600 DF 4x4. Italové sáhli po Fordu Transit, který má již tradičně i tovární pohon 4x4. U Fordu jej označují jako inteligentní systém AWD.

Automobilka slibuje, že auto samo dokáže určit, kolik točivého momentu je potřeba dodat na každou z náprav, aby dodávka zvládla špatné podmínky. Kdo by v kabině hledal páky, kterými se čtyřkolka zapíná, pohoří. Systém se aktivuje stisknutím tlačítka nebo v reakci na jízdní podmínky. Ford totiž již v roce 2009 opustil u modelu Transit mechanický systém připojování 4x4 a zvolil elektronický se spojkou Haldex, proto ta absence pák u pracoviště řidiče.

Etrusco CV 600 DF 4x4 má pracoviště řídiče totožné jako ostatní dodávky Ford Transit

Etrusco má na délku šest metrů. Spaní museli designeři situovat příčně. A aby nediskvalifikovali vyšší cestovatele, instalovali na vozidlo na jeho levém boku výklopný šuplík na nohy. Ovládá se manuálně a je překvapivě hluboký. Rozšíření boků dodávky není u obytných dodávek ničím neobvyklým, anglicky se označují jako „flare space“ nebo „side flares“ a stavitelé aut si je často montují sami.

„Šestistovka“ sice uveze čtyři cestující, ale na spaní nabízí dvě plnohodnotná místa v zadní části, kde je dvoulůžko široké 147 centimetrů.

Následuje tradiční rozložení prostoru v obytné vestavbě. Střední část vozu obsadil kuchyňský kout a protilehlá koupelna s WC. Lednice, která má objem 62 litrů, se nachází v nejužším místě interiéru a pod úrovní kuchyňské linky. Kuchyňská plocha se směrem k posuvným dveřím zužuje, získala tak téměř trojúhelníkový tvar. Drží dodávkářský standard: dvouhořákový vařič a umyvadlo s vodovodní baterií.

Koupelna je na malou dodávku až překvapivě velká. Na stropě cestovatelé najdou vodící lišty pro závěsy, kterými se prostor „přemění“ na sprchový kout. Zcela jistě je to nejjednodušší a nejlevnější řešení, ostatně máme jen v naší obytné dodávce také, ale uživatelé by měli počítat s tím, že závěsy je potřeba po osprchování vysušit. V letním provozu je to banalita, schnou bleskově. V zimě to znamená další vlhkost na palubě. Bonusem koupelny je větrací okénko a velké umyvadlo.

Etrusco CV 600 DF 4x4 s tradičním chemickým WC, které cestující najdou v koupelně

V přední části je pak sezení tvořené tradiční lavicí a dvěma otočnými kapitánskými sedačkami. Ty jsou v bílé kůži a s logem značky Etrusco na opěrkách hlavy. Stylizovaného koníka s pozvednutou přední nohou najdete i na masce vozidla. Interiér testovaného vozu je vyveden v kombinaci bílé a šedé barvy. Celý přední prostor osvětluje velké střešní okno, které obytné dodávce dodává potřebnou vzdušnost.

Lavice dostala systém Isofix pro uchycení dětských sedaček, který se i v obytných autech stává standardem. Příjemným doplňkem, který cestovatelé ocení v letních měsících, představovala moskytiéra u posuvných dveří. Nad nimi našla místo markýza od renomovaného výrobce Thule. Kompaktní vůz má podle oficiálních údajů slušnou doložnost 543 kilogramů pří pohotovostní hmotnosti vozu dosahující téměř tří tun.

Majitelé čtyřkolek musí počítat s vyššími provozními náklady. „Rozdíl mezi předokolkou a čtyřkolkou je v případě Fordu Transit téměř 200 kilogramů. Navíc kvůli pohonu zadní nápravy je podlaha o 10 centimetrů výše, takže v provedení 4x4 se standardní střechou (H2) se vzpřímeně nepostavíš. Proto máme vysokou střechu (H3), která zase zvyšuje odpor vzduchu. No a valivý odpor všech hřídelí a soukolí, které vezeme navíc, to taky spotřebu nezlepšuje. Každý by si tak měl dobře rozmyslet, jestli vlastně 4x4 využije,“ popisuje svoje zkušenosti Zdeněk Mauer. Jeho průměrná spotřeba se pohybuje mezi 12-14 litry nafty na sto kilometrů.