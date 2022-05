Průzkumnice bez garde. Odvážné nomádky brázdící silnice samy

Řidičák dnes vlastní každá emancipovaná žena. A dokonce jsme se naučily i couvat! Ve chvíli, kdy jste single a nechcete se ochudit o dobrodružství, je možnost vyrazit na ně ve složení 1 plus 0 nasnadě.

Přesně tak to měla i německá nomádka Vantastic Yve. Po takovém životě toužila dlouho, a když stále nepřicházel ten správný partner, pořídila si staré auto a prostě odjela. Prý to bylo to nejlepší rozhodnutí!

Východisko z potíží

Silnou motivací bývá životní krize, touha po změně. Na cestě se totiž musíte spoléhat jen na sebe, řídit a starat se o auto, hledat bezpečná místa na přespání, řešit problémy… To každého vanlifera zocelí, křehké pohlaví dvojnásob.

Je to totální vystoupení nebo spíše vyjetí z komfortní zóny, jak potvrzuje i Klára Medek alias Malá cestovatelka. Ta strávila několik měsíců ve svém sprinteru poté, co se ocitla na životní křižovatce, a označuje to za velký osobní posun vpřed. Musela překonávat strach a černé scénáře ve své hlavě, co všechno by se mohlo stát. Nepřihodilo se ovšem nic zásadního, a navíc by se jí s ohledem na vstřícnost okolí nejspíše dostalo pomoci.

Míň sama než jinde

To je další aspekt poznávání bez parťáka. Lidé si vás více všímají, dávají se s vámi do řeči, nabídnou radu, vodu či ruku se šroubovákem. Zdá se, že každý oceňuje tu odvahu a zajímá ho, co je tato holka zač, jak s úsměvem poznamenává Jana Bejčková. Sama strávila půl roku ve své dodávce jménem Koloděj v Řecku a na Sardinii.

Jana Bejčková a každodenní pracovní rutina v obytné dodávce.

Přestože zažila i dramatický okamžik v podobě silné bouře na Chalkidiki, jež stála život několik lidí a napáchala značné škody, nikdy nelitovala. Jak dodává, ač svůj příbytek na kolech obývala jen ona, vlastně byla méně sama než doma.

Vyhýbat se nebezpečí

Bezpečnosti lze jít také trochu naproti. Počasí ovlivnit nelze, ale sledovat předpověď a podle ní neparkovat pod stromy nebo na písčité krajnici ano. V rumunských či slovenských horách nebo ve Skandinávii je vhodné pamatovat na medvědy a nenechávat venku žádné jídlo nebo odpadky. Nejčastější nepříjemností ovšem bývá jiný živočišný druh. Člověk.

Zejména partičky opilých pánů. Řešením je vyhnout se v pátek a sobotu večer odstavným plochám ve větších městech a letoviscích, stát tak, aby se dalo případně odjet, a vždy se zamykat. Kdo má osobního strážce v podobě čtyřnohého nejvěrnějšího přítele člověka – velikost čivavy s dovolením nepočítám – má vyhráno.

CITÁTY NA KURÁŽ Postoj k cestování karavanem mohou krásně vystihnout i motta, jež si většina posádek vybírá. To naše zní: „Kde je vůle, tam je cesta.“ A jaká hesla zvolily další poustevnice? „Tady a teď!“ Vantastic Yve „Buď odvážná, ale statečná!“ Jana Bejčková „Na pankáče!“ Klára Medek

Úplně jiný člověk

A jak je to s tou osobní transformací? Vrátí se domů stejná holka, která odjížděla? Rozhodně ne, jak potvrzují výše zmíněné dámy i mnohé další. Cesta je takový akcelerátor osobního rozvoje. Posilovna sebevědomí a víry ve vlastní schopnosti. Zdroj mnoha uvědomění a tužeb, celkového postoje k životu. Žít tak, aby nám to vždy dávalo smysl, a nepromarnit ani jeden den, jak shrnula Jana Bejčková. Co myslíte, půjdete do toho taky?

Malá cestovatelka alias Klára Medek na cestách s bílou dodávkou Mercedes-Benz Sprinter.

Autorka je lékařka. Spolu se svým mužem a malým synkem Adamem cestovala v obytné dodávce osm měsíců po Evropě: od Španělska, přes Laponsko až po řeckou Lefkadu. Zážitky sdílí na Facebooku ve skupině Adamova velká cesta/ Adam´s Big Journey a na Instagramu.

