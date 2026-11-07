Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Boom karavaningu neutichá, přestal být komunitní záležitostí, říká šéf asociace

,
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Cestování s karavanem a obytným vozem stále nabírá na oblibě, přestalo být komunitní záležitostí. Boom, který tento způsob trávení volného času nabral za covidu, podle předsedy Asociace kempování a karavaningu ČR Jana Bordovského neutichá.

V Česku je aktuálně v provozu 67 000 obytných aut či karavanů, ovšem asociace odhaduje, že vozidel s různými vestavbami a úpravami se ke karavaningu využívá až 150 000, řekl.

Iveco Daily 4x4 by VejnyWood
Iveco Daily 4x4 by VejnyWood
Iveco Daily 4x4 by VejnyWood
Iveco Daily 4x4 by VejnyWood
Iveco Daily 4x4 by VejnyWood
137 fotografií

„Karavaning pomáhá rozšířit zájmy a koníčky lidí, kteří tráví volný čas aktivně. Nabaluje na sebe jiná odvětví, jako jsou cyklisté, vodní turisté či pejskaři, kteří mají leckde problém se ubytovat,“ řekl Bordovský. Karavany také využívá velké množství rodin s dětmi.

Seznamte se s Waldou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí

Proti roku 2010 jezdí v Česku dvojnásobek obytných aut a karavanů a při započtení prodeje ojetin se denně prodá zhruba deset aut. „Nových aut se letos prodá zhruba 1800 a karavanů zhruba 500, což je jeden z nejvyšších ročních prodejů,“ řekl Bordovský. V celé Evropě roční prodeje dosahují zhruba 220 000, z čehož polovinu tvoří německý trh.

Dodávka pro dobrodruhy, minikaravan i dakarské tatry. Hity výstavy Caravaning Brno

Na rozvoj karavaningu podle Bordovského zareagovali i velcí výrobci a prodejci outdoorového vybavení, jako je například Decathlon, už nejde jen o specializované prodejce. „Vliv karavaningu na ekonomiku roste. V souvislosti s tím také roste poptávka po infrastruktuře. Ta v Česku zatím příliš rozvinutá není, i proto roste poptávka po přenocování mimo kempy. Hodně se rozvíjí využívání služby Bez kempu, karavanisté jezdí také často na různé farmy, do minizoo. Roste zájem podnikatelů o karavanisty,“ řekl Bordovský.

Zatímco v minulosti se z nákupu obytného auta stávala investice na celý život, v současnosti lidé vymění aut či karavanů za život více. „Jak dlouho lidé auto mají, informace nemáme, ale často začínají s menším ve dvou, pak si pořídí větší, když mají děti, a pak se buď vrací zase k menšímu, nebo naopak chtějí ještě větší komfort, tak si koupí ještě větší,“ řekl Bordovský.

S cenou čtvrt milionu korun konkuruje malý Micro mnohem větším karavanům

Autotesty

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Dodávka pro dobrodruhy, minikaravan i dakarské tatry. Hity výstavy Caravaning Brno

Iveco Daily 4x4 by VejnyWood

Dnes začíná veletrh Caravaning Brno 2026, pro který si vystavovatelé připravili hned několik tuzemských premiér. Kromě obytných aut, přívěsů a vybavení se na výstavišti v moravské metropoli objeví i...

Pražský festival aut překvapil zapomenutou legendou. Dorazil totiž bájný Vector

Prague Car Festival 2026

Opravdový autosalon už se v Česku nekonal dobrých dvacet let. Milovníky aut ovšem dobře uspokojí Prague Car Festival. Největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a...

Nová jawa přijela z Indie. Lehké cestovní enduro si veze dobrou cenu

JAWA 350 Adventure

Na nádrži nese tradiční logo české značky, původ této novinky je však v Indii. Vyjíždí totiž z továren společnosti Classic Legends, která patří do koncernu Mahindra & Mahindra. Právě tam se vyrábějí...

Nejdražší pohřebáky světa jsou vrcholem přepychu. Mají V12 i elektropohon

Biemme Rolls-Royce Phantom

Památka zesnulých vybízí ke skromnosti a pokoře, svět luxusních pohřebních aut je ale jejich pravým opakem. Věhlasné karosárny staví opulentní kreace – ať už třeba s poctivým V12 pod kapotou, nebo s...

Rebel z dobré rodiny. Ikonický pětiválec Audi světly evokuje chod motoru

Audi RS3 Competition Limited

Kašle, chraptí, prská a hrozí, že vás nakazí svým závodním virem. Audi RS3 Competition Limited, které oslavuje padesát let výroby pětiválcových motorů značky se čtyřmi kruhy ve znaku, je přesně tím...

Výrobce autodílů propustí v Evropě 3460 zaměstnanců, zavře pět závodů

Také společnost Schaeffler vstupuje do sektoru humanoidní robotiky s cílem...

Německý výrobce automobilových součástek Schaeffler plánuje ve svých závodech v Evropě zrušit 3460 pracovních míst, z toho zhruba 2660 v Německu. Uzavře také pět výrobních závodů, z toho čtyři v...

7. listopadu 2026

Boom karavaningu neutichá, přestal být komunitní záležitostí, říká šéf asociace

LifeStyleCamper X-RID

Cestování s karavanem a obytným vozem stále nabírá na oblibě, přestalo být komunitní záležitostí. Boom, který tento způsob trávení volného času nabral za covidu, podle předsedy Asociace kempování a...

7. listopadu 2026

Hranice 500 km/h na běžné silnici padla. Čínský hypersport přežil i děsivou havárii

Yangwang U9 Xtreme při rekordní jízdě po dálnici v poušti Al Dhafra. Čínský...

Čínská automobilka BYD dosáhla s luxusní značkou Yangwang historického milníku. Elektrický hypersport U9 Xtreme uháněl po dálnici v Emirátech rychlostí 503,17 km/h. Získal čtyři oficiální rekordy,...

7. listopadu 2026

Autozápisník: Nafukovací honda, létající tesla a ponorková škoda

Autozápisník říjen 2026

Automobilový svět se v říjnu změnil na cirkus. Auta létala, potápěla se a trhala všelijaké rekordy. Na říjnové události v branži na čtyřech kolech jsme se podívali s lehkou nadsázkou, a mnohdy...

6. listopadu 2026,  aktualizováno  16:20

Stočený tachometr má až 40 procent ojetých vozů na trhu

ilustrační snímek

Na trhu ojetých aut je 33 až 40 procent vozů se stočeným tachometrem. Počet ujetých kilometrů je nejčastěji snížený o 100 000 až 115 000 kilometrů.

6. listopadu 2026

Europoslanci podpořili mírnější emisní cíle aut. Spalováky vyhráno nemají

První plenární zasedání nového europarlamentu ve francouzském Štrasburku (16....

Europoslanci z výboru EP pro životní prostředí (ENVI) podpořili zmírnění emisních cílů pro nová osobní auta a dodávky. V roce 2035 by výrobci museli snížit emise CO2 u osobních aut o 87,5 procenta a...

6. listopadu 2026

Test dětských sedaček. Dvě selhaly v crashtestu, další obsahují jedy

Premium
Německý autoklub ADAC testoval dětské autosedačky

Nový podzimní test dětských autosedaček, který připravily německý autoklub ADAC, rakouský ÖAMTC a jejich partnerské organizace, ukázal, že ani dražší výrobek nemusí automaticky znamenat bezpečnou...

5. listopadu 2026

Pneuservisy čekají nápor. Čínské gumy zdražily, prémiové naopak zlevnily

ilustrační snímek

Na zimní nebo celoroční pneumatiky mělo na konci října přezuto 54,7 procenta řidičů, což je o 7,5 procentního bodu méně než loni. Z toho 43,7 procenta řidičů má přezuto na zimní a 11 procent na...

5. listopadu 2026

Dodávka pro dobrodruhy, minikaravan i dakarské tatry. Hity výstavy Caravaning Brno

Iveco Daily 4x4 by VejnyWood

Dnes začíná veletrh Caravaning Brno 2026, pro který si vystavovatelé připravili hned několik tuzemských premiér. Kromě obytných aut, přívěsů a vybavení se na výstavišti v moravské metropoli objeví i...

5. listopadu 2026

Automobilky vyzývají zákonodárce v USA k trvalému zákazu čínských aut

ilustrační snímek

Skupina reprezentující významné automobilky působící ve Spojených státech vyzvala americké zákonodárce, aby příští týden schválili trvalý zákaz čínských automobilů v USA.

4. listopadu 2026

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Nová jawa přijela z Indie. Lehké cestovní enduro si veze dobrou cenu

JAWA 350 Adventure

Na nádrži nese tradiční logo české značky, původ této novinky je však v Indii. Vyjíždí totiž z továren společnosti Classic Legends, která patří do koncernu Mahindra & Mahindra. Právě tam se vyrábějí...

4. listopadu 2026  11:30

Rebel z dobré rodiny. Ikonický pětiválec Audi světly evokuje chod motoru

Audi RS3 Competition Limited

Kašle, chraptí, prská a hrozí, že vás nakazí svým závodním virem. Audi RS3 Competition Limited, které oslavuje padesát let výroby pětiválcových motorů značky se čtyřmi kruhy ve znaku, je přesně tím...

4. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×