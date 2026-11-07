Boom karavaningu neutichá, přestal být komunitní záležitostí, říká šéf asociace

V Česku je aktuálně v provozu 67 000 obytných aut či karavanů, ovšem asociace odhaduje, že vozidel s různými vestavbami a úpravami se ke karavaningu využívá až 150 000, řekl.
„Karavaning pomáhá rozšířit zájmy a koníčky lidí, kteří tráví volný čas aktivně. Nabaluje na sebe jiná odvětví, jako jsou cyklisté, vodní turisté či pejskaři, kteří mají leckde problém se ubytovat,“ řekl Bordovský. Karavany také využívá velké množství rodin s dětmi.
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Proti roku 2010 jezdí v Česku dvojnásobek obytných aut a karavanů a při započtení prodeje ojetin se denně prodá zhruba deset aut. „Nových aut se letos prodá zhruba 1800 a karavanů zhruba 500, což je jeden z nejvyšších ročních prodejů,“ řekl Bordovský. V celé Evropě roční prodeje dosahují zhruba 220 000, z čehož polovinu tvoří německý trh.
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Na rozvoj karavaningu podle Bordovského zareagovali i velcí výrobci a prodejci outdoorového vybavení, jako je například Decathlon, už nejde jen o specializované prodejce. „Vliv karavaningu na ekonomiku roste. V souvislosti s tím také roste poptávka po infrastruktuře. Ta v Česku zatím příliš rozvinutá není, i proto roste poptávka po přenocování mimo kempy. Hodně se rozvíjí využívání služby Bez kempu, karavanisté jezdí také často na různé farmy, do minizoo. Roste zájem podnikatelů o karavanisty,“ řekl Bordovský.
Zatímco v minulosti se z nákupu obytného auta stávala investice na celý život, v současnosti lidé vymění aut či karavanů za život více. „Jak dlouho lidé auto mají, informace nemáme, ale často začínají s menším ve dvou, pak si pořídí větší, když mají děti, a pak se buď vrací zase k menšímu, nebo naopak chtějí ještě větší komfort, tak si koupí ještě větší,“ řekl Bordovský.
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