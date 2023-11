Karavany táhnou. V Brně ukázali, co frčí v bydlení na kolech

Po čtyři dny se ve třech halách prezentovalo 107 vystavovatelů, letošní ročník zabral s ohledem na vysokou poptávku po obytných autech a karavanech rekordních 20 000 metrů čtverečních výstavní plochy.

Řada exponátů měla na veletrhu premiéru, představily se značky s mnohaletou tradicí i zcela nové firmy a startupy. Nechyběl bazar karavanů, kde si zájemci vybírali ze stovky vozidel za příznivější ceny, ani doprovodný program s řadou přednášek, besed, tipů na výlety a poradenstvím. „Velký progres byl vidět i v segmentu offroad přívěsů a příslušenství, který oslovuje nejen dobrodružné cestovatele, ale také běžné karavanisty. Vystavovatelé se předháněli v nabídce a přivezli to nejlepší, co dnes na trhu existuje,“ uvedl ředitel projektu Petr Maliňák.

Lidé si mohli prohlédnout například stále kompaktnější obytné vestavby, a to jak v klasických dodávkách, tak stále častěji na podvozcích s náhonem 4×4. Některé z nich si co do interiéru a ceny nezadaly s luxusní jachtou, jiné nabízely cenově dostupný standard a nabídka byla i pro kutily, kteří si vestavby doladili po svém. Vystavené byly i nové značky velkých i malých obytných přívěsů, nechyběl také nejlehčí minipřívěs váhové kategorie do 123 kilogramů pro milovníky veteránů.

I čeští výrobci nabídli své produkty, ať už šlo o terénní elektromobil 4×4, minicampery, vestavby, střešní stany či pick-upové nástavby ze sklolaminátu. Tématem byla opět energetická nezávislost, na akci byly k mání komponenty počínaje bateriovými stanicemi až po solární panely.

Souběžně se konaly i veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour s nabídkou zájezdů cestovních kanceláří, oblíbených destinací a výletních cílů. Návštěvníci si přicházeli vybrat zájezdy na celý rok, jak zimní lyžařské, tak letní k moři a kratší či delší poznávací. Zájem byl podle pořadatelů například i o interaktivní expozice regionů s ukázkami starých řemesel, živou hudbou nebo ochutnávkami lokálních specialit.