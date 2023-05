EU chystá zvýšit hmotnost auta na osobákový řidičák. Má to elektrický háček

O změnách vyplývajících z nové směrnice Evropské unie jsme vás už informovali. Součástí změn má být také zvýšení maximální povolené hmotnosti pro řidičák skupiny B z 3 500 kilogramů na 4 250 kilogramů. Zní to jako fajn nápad, který by vyřešil problémy se správnou skupinou řidičáku pro milovníky karavanů nebo třeba ty, kteří čas od času využijí velký přívěs. Ale jak už to tak u některých návrhů EU bývá, má i tento malý háček.

Zvýšení hmotnostního limitu je totiž dle návrhu určeno jen pro vozidla s alternativním pohonem. Základním důvodem pro to je fakt, že elektromobily jsou oproti vozidlům se spalovacími motory výrazně těžší. Limit 3,5 tuny by pro ně mohl být problém. Krom toho komise EU, která má návrh na svědomí, tvrdí, že některé členské státy se proti zvýšení hmotnostního limity pro všechna auta ohradily. Hlavně z důvodu, že by se tak zvýšilo riziko nehod, a tedy i negativní dopady na bezpečnost provozu.

Nové pravidlo by tedy například fanouškům dovolených v karavanu nijak zvlášť nepomohlo. V prvé řadě je prostým faktem, že řada lidí své karavany a přívěsy tahá za vozidly se spalovacími motory. A často ne těmi nejnovějšími. A v druhé je potřeba si uvědomit, že elektrická auta, na které novinka cílí, mají možnosti tažného hmotnostně často velmi omezené. Některá elektrická auta tažné vůbec nemají schválené.

Problematiku dlouhodobě sleduje také Asociace kempování a karavaningu, která upozornila: „Možnost zaslat připomínku je pak dána pravidly celého procesu legislativní změny a nyní se již jedná o celkově třetí kolo celého procesu. Poslední, kdy může veřejnost vyjádřit svůj názor a karavanistické asociace z celé Evropy se snaží povzbudit své členy k zaslání připomínek. Jasných požadavků na zvýšení hmotnosti se v minulých dvou kolech sešlo hodně, ale z předloženého návrhu komise se zdá, že nebyly vůbec vzaty do úvahy. Značná část karavanistů tak již na další zaslání připomínek rezignovala.“

K návrhu komise se může vyjádřit každý. Až do 31. května přijímá komise jakékoliv názory a připomínky zde. „Evropská komise všechny obdržené připomínky zanalyzuje, vytvoří shrnutí a předloží ho Evropskému parlamentu a Radě k legislativní diskusi. Obdržené připomínky budou zveřejněny na těchto internetových stránkách, a proto musí být v souladu s pravidly pro zpětnou vazbu,“ popsala komise na svém webu.

A první připomínky z celé Evropy už se tam začínají objevovat. Jeden z přispěvovatelů souhlasí s tím, že limit 3,5 tuny je právě kvůli karavanům potřeba zvýšit. Zároveň zdůrazňuje, že omezit jej pouze pro auta s alternativními hmotnostmi je hloupost, protože pořízení nových karavanů nebo aut pro jejich odtah by bylo zbytečnou investicí. Navíc dost vysokou.

Další komentující má velmi podobný názor, když říká, že stále ještě neexistují cenově dostatečně dostupná auta s alternativním pohonem. A vzhledem k tomu, že karavany často jezdí po místech, kde není dostatečná dobíjecí infrastruktura, bude trvat ještě hodně dlouho, než by měl návrh komise nějaké reálné pozitivní dopady.