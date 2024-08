Kanadská soda. 100% cla na čínská elektroauta se ekologům nelíbí

Země javorového listu následuje vzor svých jižních sousedů, protože v zemi medvědů grizzly a javorového sirupu bude od října platit na čínská elektroauta dovozní clo ve výši 100 procent. To znamená, že elektromobily vyrobené v této zemi jsou efektivně vyřazeny z trhu. V říjnu navíc Kanada zavede také 25% cla na čínskou ocel a hliník.

Může to ovšem trochu působit, jako když někdo vyrazí s kulometem na komára. Nová ochranářská opatření ohledně elektroaut totiž přicházejí v situaci, kdy se do Kanady žádná od čínských značek nedovážejí. Z říše středu do země medvědů grizzly a javorového sirupu směřují pouze elektromobily od americké značky Tesla (Model 3). Na její vozidla z továrny v Šanghaji se zatím vztahovalo šestiprocentní clo. Kanadu tedy bude nejspíš výhledově obhospodařovat továrna Tesly v Texasu.

Kanadský premiér Justin Trudeau nová opatření oznámil v pondělí s tím, že „každý ví, že Čína nejedná podle stejných pravidel“. Rozhodnutí přišlo po výjezdním zasedání kanadské vlády v Halifaxu v provincii Nové Skotsko. V neděli se tam Trudeau setkal s americkým poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem, který vyzval Kanadu k zavedení cel. Kanada je velmi blízkým obchodním partnerem USA, každoročně tam směřuje značná část z 1,5 milionu vozidel vyrobených v zemi javorového listu.

Kanadský ministr financí ovšem již dříve podle agentury Reuters prohlásil, že „čínští výrobci automobilů záměrně vytvářejí globální přebytek elektromobilů, který podkopává výrobce elektromobilů ve zbytku světa, včetně Kanady“.

Opatření, které Kanada zavádí, přichází po podobném kroku ze strany Spojených států a Evropské unie. Evropská komise na začátku července uvalila na dovoz elektromobilů z Číny nad rámec běžných desetiprocentních cel prozatímní dodatečná cla až 37,6 procenta platná po dobu maximálně čtyř měsíců. Návrh konečných cel zveřejněný minulý týden předpokládá, že by měla maximální sazba činit 36,3 procenta.

Spojené státy v květnu oznámily zvýšení cel na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent. Zvýšily také cla na dovoz počítačových mikročipů, zdravotnických produktů, některých výrobků z oceli a hliníku a na další položky.

Ekologové rozhodnutí kritizují

Čínské ministerstvo obchodu se bezprostředně proti novým kanadským clům ohradilo. Opatření podle jeho mluvčí naruší stabilitu dodavatelských řetězců a globální ekonomický systém. Zároveň agentura Reuters Kanadu vyzval, aby od cel ustoupila. „Čína naléhavě vyzývá Kanadu, aby okamžitě napravila své chybné kroky,“ řekl mluvčí. Peking také míní, že ochranářská opatření porušují pravidla mezinárodního obchodu.

Proti vysokým clům na elektrická auta z Číny jsou někteří ekologové, kteří naléhali na kanadskou vládu, aby zvážila další způsoby, jak udržet domácí výrobce konkurenceschopné. Argumentují tím, že cla zpomalí rozšiřování vozidel s nulovými emisemi tím, že bude držet jejich ceny příliš vysoko.

„Kanada dnes učinila rozhodnutí, které povede k menšímu počtu dostupných elektrických vozidel pro Kanaďany, menší konkurenci a většímu znečištění klimatu,“ uvedla v pondělí v prohlášení Joanna Kyriazisová, ředitelka pro veřejné záležitosti výzkumné skupiny pro politiku čisté energie Clean Energy Canada. Podle ní má Kanada následovat Evropu a navržená cla snížit.

Od Číny mohou Kanaďané očekávat reciproční opatření. Obchodní napětí mezi ní a dalšími západními zeměmi se zvyšuje a hrozí vyústit ve velkou obchodní válku. Čínští výrobci navíc patrně využijí pro vstup na severoamerický trh Mexiko, kde již největší světový výrobce elektrických vozidel BYD plánuje stavbu továrny pro výrobu svých elektromobilů.