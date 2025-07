Když jste sama v kamionu, spíte s basebalovou pálkou pod hlavou?

Máma mě vybavila pepřovými spreji, mám rovnou tři. Jeden hned po ruce za volantem, druhý v kabelce a třetí u postele, abych po něm mohla rychle sáhnout, když spím. Zakázané jsou zbraně. Kdyby přišla policejní kontrola, nesměla by u mě najít nic, čím bych mohla někoho zranit. Ten pepřák je asi to jediné, co u sebe můžu mít.

To je hodně nepříjemná stránka naší profese. Zároveň je její součástí, takže s tím musíte počítat. Nemůžete začít jezdit s kamionem a fňukat, že nemáte čisté záchody.