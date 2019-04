Volvem už jen 180 km/h a s kamerami hlídajícími řidiče

Limit 180 až 200 km/h bude standardem KOMENTÁŘ AUTORA Podle některý reakcí se zdá, že limitem 180 km/h seveřané kopli do vosího hnízda. Copak to jde, takhle omezovat rychlost, svobodu a kdovíco ještě? Jenže situace to vyžaduje, a to nejen kvůli bezpečnosti. Nejspíš ještě podstatnějším důvodem je technika nových aut, která kvůli emisím dostávají menší či větší (a těžké či ještě těžší) akumulátory. Problémem se stává takové vozy ubrzdit, dalším motivem může být tepelný management elektrických soustav: baterie nesmí být ani horké, ani studené, a čím vyšší rychlost přichází v úvahu, tím větší mohou nastat teplotní extrémy. Ne náhodou k omezení rychlosti dávno před Volvem přistoupil hybridní specialista Lexus u svých SUV a nyní třeba Jaguar či Audi u jinak divokých elektrovozů – jejich maximum je navzdory opulentním výkonům stanoveno na 200 km/h. Volvo se však rozhodlo o limitu mluvit nahlas a spíše symbolicky jej ještě snížilo. Také ostatní kroky nejsou výstřelkem firmy, která si stanovila ambiciózní cíl zabránit vážným nehodám, ale krokem, který má smysl. Hlídání pozornosti řidiče zní možná troufale, ale podívejte se kolem sebe, kolik lidí v době dostupných handsfree souprav telefonuje za jízdy. Ruku na srdce: až za pár let pojedete s dětmi na hory a takový esemeskový střelec se proti vám zjeví v zatáčce, přáli byste si, aby měl v autě systém hlídající pozornost, nebo ne?