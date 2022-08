Kalifornie chce od roku 2035 jen auta na elektřinu či vodík

Kalifornie tedy plánuje požadovat, aby nová auta, kamiony a terénní vozidla prodávaná v tomto státu jezdila od roku 2035 na elektřinu či vodík, uvedla agentura AP s tím, že jde o ambiciózní odklon od vozidel poháněných motory spalujícími benzin či naftu.

Požadavky se budou stupňovat ve fázích od roku 2026, odkdy třetina nově prodaných vozidel v Kalifornii má být bezemisních. Potrvá tedy 13 let, než budou plně účinné. Jejich splnění ale vyžaduje překonat mnoho problémů. Elektrická auta jsou nyní citelně dražší než vozidla se spalovacími motory. Nedostává se drahých kovů potřebných pro elektrické baterie. USA také mají malou výrobní kapacitu baterií. Za 13 let se ale toho může mnoho změnit, poznamenala AP.

„Rychlé zvýšení počtu vozidel s nulovými emisemi na našich silnicích a dálnicích dramaticky sníží emise a znečištění pro všechny obyvatele Kalifornie,“ uvedla v prohlášení Liane Randolphová, která stojí v čele kalifornského úřadu pro kvalitu ovzduší. Dokument zakotvuje cíle stanovené v září 2020 demokratickým guvernérem státu Gavinem Newsomem, připomněla agentura AFP.

Newsom opatření uvítal. Snížení počtu znečišťujících vozidel na silnicích představuje ekvivalent „emisí způsobených 915 miliony barelů ropy“, poznamenal.

Kalifornie s více než 40 miliony spotřebitelů je největším trhem ve Spojených státech a její normy ovlivňují výrobu v celé zemi. Koncern General Motors již v lednu 2021 oznámila záměr od roku 2035 nevyrábět automobily vypouštějící znečišťující emise. Krok Kalifornie přichází týden poté, co prezident Joe Biden podepsal zákon o rozsáhlých investicích do klimatu a zdravotnictví. Klimatický balíček pošle 369 miliard dolarů (8,9 bilionu korun) do obnovitelných zdrojů energie a na snížení emisí o 40 procent do roku 2030.

V posledních letech se mnoho zemí snažilo omezit znečištění z automobilového odvětví. Británie, Singapur a Izrael se zavázaly ukončit prodej nových benzinových a naftových vozidel do roku 2030 a Norsko přijalo tento závazek do roku 2025, připomněla AFP.

Zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory na fosilní paliva po roce 2035 - případně výrazné zpoplatnění jakýchkoliv emisí - chystá i Evropská unie, ale zřejmě s výjimkou pro auta, která budou jezdit na syntetická paliva s výrazně čistšími emisemi. Ve hře je také revize emisních cílů v roce 2026 podle reálného rozvoje elektromobility s případným odkladem cílů na pozdější dobu.