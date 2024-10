Policie řeší každé ráno případ „kachna“. Gang mlsných opeřenců zdržuje řidiče

Běžně tak ráno prostojíte i v třísetmetrové koloně několik minut navíc tam, kde nikdy žádná kolona nebyla. Situace už dospěla tak daleko, že si vyžaduje asistenci policie.

Opeřenci se totiž projíždějících aut vůbec nebojí, troubení nepomůže a tak si klidně padesát kachen stoupne před přijíždějící auto a zastavení provozu si vynutí.

Na jedné straně silnice je totiž revitalizovaná retenční nádrž Slatina, kde se kačenám prostě daří. Na druhé straně silnice je lesík a v něm spousta dobrot, které mlsný kachní žaludek potřebuje.

Zvlášť teď před zimou se opeřenci snaží sežrat i trávu u silnice, včetně všech pochutin, co tam vyhodí řidiči z aut.

Šoféři chvíli postávají, pomalu najíždějí auty do hejna, až nakonec musí vystoupit, udělat rojnici a kachny tleskáním a dupáním vyhnat alespoň ke kraji. Rychle naskočit do auta a projet, než se zase na silnici vrátí. Když máte štěstí, zvládne projet i pět, šest aut. Pak se celý rituál opakuje.

Například v tomto týdnu se místem nedalo projet plynule ještě ani jednou.

U výlezu z rybníka, který kachny používají nejradši, byla instalována síť, aby putování opeřencům znepříjemnila. To jim ale ve vstupu do silnice na jiném místě vůbec nebrání. Ve středu si vybraly nejnebezpečnější místo v prudké zatáčce asi 150 metrů od instalovaných sítí se rozhodly protáhnout nohy i křídla. To už si vyžádalo spolupráci čtyř policistů. Dva městští strážníci a hlídka státní policie přemlouvali šéfa kachního gangu, aby vyklidil pozice. Sotva se jim to povedlo, projelo pár aut, hlídka zmizela za zatáčkou a kachny byly zpátky na asfaltu. Nutno dodat, že řidiči to berou celkem sportovně.

Vyskakují z aut a hlasitého tleskání, dupání a výkřiky, zahánějí vzpurné ptáky alespoň do příkopů. Taková lehká rozcvička po ránu určitě nikomu neuškodí. Pokud vám tedy nepraskne žilka z toho, že na vás o kus dál už čeká mnohem výživnější kolona u Štěrbohol. Tentokrát už bez ptáků a rozcvičky.