Kabaň po sporech se šéfem končí, bude kreativním ředitelem koncernu VW

V rámci nové funkce bude Kabaň připravovat pro značku Volkswagen řešení budoucí mobility ve spolupráci se střediskem Volkswagen Group Future Center Europe. „Jozef Kabaň jako šéfdesignér značky Volkswagen ukázal, že design je víc než jen tvarové řešení jednotlivých modelů. Svým designovým stylem již významně ovlivnil celou naši produktovou řadu. Ve své nové roli kreativního uměleckého ředitele bude úzce spolupracovat se střediskem Future Center v Postupimi,“ uvedl člen představenstva odpovědný za technický rozvoj Kai Grünitz.

Mindt (53) bude podle Grünitze utvářet designový styl značky Volkswagen v nadcházející, rozhodující fázi transformace. Svou kariéru v koncernu Volkswagen zahájil v roce 1996 po studiu designu na vysoké odborné škole v Pforzheimu. Do roku 2014 zaujímal různé pozice u značky Volkswagen.

Andreas Mindt

Přitom se podílel mimo jiné na designu první generace modelu Tiguan a vnějším designu modelu Golf 7. V letech 2014 až 2021 nesl odpovědnost za nové směřování vnějšího designu vozů Audi od modelu A1 až po Audi e-tron GT1 a od Audi Q3 až po Audi Q8. Od roku 2021 utvářel jako ředitel designu značky Bentley její nový designový styl, který byl představen loni v létě s modelem Bentley Batur.

Kabaň vystudoval produktový a průmyslový design na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a v roce 1997 získal titul Master of Arts v oboru automobilový design na londýnské Royal College of Art. Už v roce 1993 zahájil kariéru v designérském oddělení značky Volkswagen a mimo jiné se podílel na tvorbě designu modelu Bugatti Veyron. V roce 2003 přešel jako vedoucí vnějšího designu ke značce Audi. V letech 2008 až 2017 byl šéfdesignérem značky Škoda. Po třech letech v roli šéfdesignéra BMW a Rolls-Royce se v roce 2020 vrátil zpět ke značce Volkswagen. Podle informací ze zákulisí stojí za náhlou změnou spory mezi Kabaněm a od loňska novým šéfem značky Volkswagen Thomasem Schäferem. S manažerem, který do Wolfsburgu přišel v loňském roce z pozice šéfa značky Škoda, si Kabaň podle informací iDNES.cz „nepadli do oka“.

Podle původní zprávy renomovaného magazínu z prostředí autoprůmyslu Automotive News Europe Schäfer opakovaně prohlásil, že budou potřeba výrazné změny.

Kabaň měl mimo jiné za úkol přepracovat design konceptu ID Life představeného na autosalonu IAA v Mnichově v roce 2021. Automobilka po analýze ohlasů publika požadovala, aby vůz, z něhož má vzejít nový nejmenší elektromobil značky, dostal jiný modernější a emotivnější vzhled.

Schäfer také po Kabaňovi požadoval, aby jeho designérský tým přepracoval styling chystané elektrické vlajkové lodi značky VW Trinity tak, aby místo vzhledu sedanu získal vzhled crossoveru.