Kabaňovo první čínské auto vyjíždí. Vypadá jako audi a je levnější než fabia

Vladimír Löbl
Roewe M7 DMH je prvním sériově vyráběným čínským autem, které při svém působení v koncernu SIAC Motor vytvořila slovenská designérská hvězda Jozef Kabaň. Jedná se o výrazně přepracovanou verzi téměř pětimetrového sedanu s plug-in hybridním pohonem. Vypadá trochu jako Audi A6, ale v Číně i nejvybavenější verze vyjde na necelých 340 tisíc korun, tedy levněji než u nás základní Škoda Fabia.

Loni se slovenský designér Jozef Kabaň usídlil v Číně, a to přímo u největší státní čínské automobilky SAIC Motor, kde se stal jejím viceprezidentem pro globální design. Již letos o sobě dal vědět na šanghajském autosalonu prostřednictvím studií MG Cyber X a Roewe Pearl a nedávném autosalonu v čínském Čcheng-tu měl premiéru jeho první produkční čínský model Roewe M7 DMH, který je zajímavý nejen po designové, ale i po technické stránce.

Jozef Kabaň propůjčil téměř pět metrů dlouhému vozu s předním pohonem lehký nádech německých prémiových značek.
Design interiéru je podobně unifikovaný jako i u dalších čínských modelů. Dvouramenný multifunkční volant trochu připomíná ten u škodovek.
Jedná se o přepracovanou verzi modelu Roewe D7, který se vyrábí od roku 2023. Na od základu navržené produkční auto od Jozefa Kabaně si tak ještě musíme počkat.
Pohonné ústrojí DMH 6.0 Super Hybrid je založeno na 1,5litrovém atmosférickém čtyřválci s výkonem 82 kW (111 koní) a tepelnou účinností až 43 %, a elektromotoru s výkonem 137 kW (86 koní).
„Otec“ moderních škodovek Jozef Kabaň je považován za jednoho z nejvlivnějších automobilových designérů současnosti. Je známý pro svůj smysl pro detail a schopnost kombinovat funkčnost s estetikou. Jeho kariéra ukazuje, jak důležitou roli hraje design při utváření identity automobilových značek, ale také, jak moc záleží na prostředí a spolupracovnících. Ne vždy si s vedením sedl, a tak nakonec prošel více štací, než asi původně plánoval. Proslavil se svými návrhy pro Bugatti, Audi, Volkswagen, Škodu, BMW či Rolls-Royce.

O tom, jak si žije designérům v Číně, a jak velké je tam pracovní tempo, se dozvíte v našem podcastu V Autě, jehož hostem byl talentovaný český automobilový designér Vojtěch Stránský.

