Loni se slovenský designér Jozef Kabaň usídlil v Číně, a to přímo u největší státní čínské automobilky SAIC Motor, kde se stal jejím viceprezidentem pro globální design. Již letos o sobě dal vědět na šanghajském autosalonu prostřednictvím studií MG Cyber X a Roewe Pearl a nedávném autosalonu v čínském Čcheng-tu měl premiéru jeho první produkční čínský model Roewe M7 DMH, který je zajímavý nejen po designové, ale i po technické stránce.
Vše podstatné o něm se dozvíte ve velké fotogalerii.
„Otec“ moderních škodovek Jozef Kabaň je považován za jednoho z nejvlivnějších automobilových designérů současnosti. Je známý pro svůj smysl pro detail a schopnost kombinovat funkčnost s estetikou. Jeho kariéra ukazuje, jak důležitou roli hraje design při utváření identity automobilových značek, ale také, jak moc záleží na prostředí a spolupracovnících. Ne vždy si s vedením sedl, a tak nakonec prošel více štací, než asi původně plánoval. Proslavil se svými návrhy pro Bugatti, Audi, Volkswagen, Škodu, BMW či Rolls-Royce.
