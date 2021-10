Na tak splašené koloběžce jsme ještě nejeli. Není to nic pro začátečníka

Když se řekne elektrokoloběžka, zpravidla se nám vybaví stroje pro nenáročné uživatele, které je odvezou do práce a z práce, případně po cyklostezce na nějaký ten kratší výlet. Mají malá kolečka, celkem slabý výkon a dojezd mnohdy také není žádný zázrak. O těch sdílených pak ani nemluvě. Kaabo Mantis 10 Plus je však naprostý opak všeho zmíněného.

Jméno této značky původem z Číny se už mezi nadšenci skloňuje nějakou dobu. Je to jedna z těch lepších, byť stále to není úplná špička (zkuste si dát do Googlu značky jako Dualtron nebo Nami) a leckdo na modely této značky dosáhne, pokud si trochu připlatí. Obzvláště teď, když už má i oficiální české zastoupení a prodej se tak od nadšeneckého dovozu přenesl k větším obchodním řetězcům.

Ačkoli se tak dá říct, že Kaabo se i se svou nabídkou méně výkonných modelů posouvá do mainstreamu, v jeho portfoliu najdete modely, které ujedou i průměrnému skútru a začátečníkům bych je nedoporučil ani náhodou. Ukázkovým příkladem je dvoumotorová bestie Kaabo Mantis 10 Plus, která dovede vyvinout výkon až 3 200 W a pelášit přes 60 km/h. Strávil jsem s ní dva týdny a musím uznat, že na to jen tak nezapomenu.

Je to ještě vůbec koloběžka?

Když si Mantis 10 Plus poprvé prohlédnete, zjistíte, že splňuje všechny požadavky, které bychom na koloběžku mohli mít. Je optimálně dimenzovaná na dospělého jezdce: má vysoká řídítka, širokou nášlapnou plochu, terénní desetipalcové pneumatiky a velice solidní systém odpružení. Jet na ní s pomocí odrážení se jde, ale to je asi tak stejný požitek, jako popojíždění sportovním autem v koloně na dálnici.

České zákony jsou k elektrickým koloběžkám na jednu stranu v porovnání třeba s Německem celkem benevolentní, ovšem stále mají jasné hranice: na silnici či cyklostezku nepatří nic, co má motor výkonnější než 1 000 W a jede rychleji než 25 km/h. Tak jak to, že se zcela legálně prodává taková mašina, jako je mantis? Prodejci zpravidla využívají kličku, kdy se omezí maximální rychlost a vypne jeden motor, což i model Mantis 10 Plus zkrotí na požadovaných 25 km/h.

Kaabo Mantis 10 Plus Hmotnost: 30 kg

30 kg Maximální nosnost: 120 kg

120 kg Dojezd: až 75 km

až 75 km Nejvyšší rychlost: >60 km/h, s omezovačem do 25 km/h



>60 km/h, s omezovačem do 25 km/h tři jízdní režimy, LED osvětlení, stojánek, brzdová světla, skládací konstrukce, režim dvou motorů, hydraulické brzdy, zámek na klíč



Doporučená cena: 39 990 korun s DPH

Technicky vzato tedy tato koloběžka je zcela oprávněný ekvivalent třeba nějakého 300W Xiaomi. Abyste ovšem nebyli ochuzeni o opravdové ždímání výkonu na soukromém pozemku, je zde možnost koloběžku vyhnat až na její samotné maximum. To zařizují dvě přepínací tlačítka: jedno (Eco/Turbo) upravuje výkony motorů, druhé (Single/Dual) zase zapíná nebo vypíná motor v předním kole.



Dále si také můžete nastavit jeden ze tří rychlostních režimů, opět však jde v podstatě o škrcení výkonu. Zjednodušeně řečeno: jednička na Eco režim s jedním motorem je na pohodovou jízdu okolo 20 km/h, trojka s Turbem a dvěma motory je naopak takový závodní režim, kdy koloběžka mrštně akceleruje na rychlosti i přes 60 km/h. Největší rozdíl každopádně pocítíte přepínáním provozu jednoho a dvou motorů.

Hned přidám příhodu z první jízdy: koloběžku jsem převzal v základu s vypnutým předním motorem a dlouhou chvíli mne nenapadlo si hrát s nastaveními. Koloběžka tak při sepnutí páčky pro akceleraci (je na ukazováčku, podobně jako třeba na dříve testovaném modelu EV Viper) začala postupně zrychlovat a po nějaké chvíli už velice pěkně uháněla. Ale asi nic, co by mne překvapilo.



Až poté jsem si všiml onoho Dual režimu a zapnul ho. Koloběžka najednou nabrala ohromnou sílu: akcelerace je v tu chvíli tak divoká, že doporučuji se při tom nahnout dopředu přes řídítka a jednou nohou se zapřít o stupátko na konci nášlapné plochy. Jinak vás mantis klidně i shodí, pokud na to nejste připraveni. Silnou akceleraci si navíc v takovém případě zachová koloběžka i do prudkého kopce a opravdu jsem během testování nenašel nic, co by nevyjela a ještě při tom nezrychlovala. Oproti režimu jednoho motoru je to zkrátka ohromný rozdíl.

Zde by se slušelo zmínit dvě věci: zaprvé Kaabo Mantis 10 Plus bych v žádném případě nesvěřoval jinak než s úplně nejvíc omezeným režimem jízdy nezkušeným jezdcům a obecně dětem. Jízda okolo 50 nebo i 60 km/h už je pro ty, co si budou myslet, že je to „jen koloběžka“, opravdu nebezpečná. Dále rozhodně doporučují jak helmu na motorku, tak i aspoň základní chrániče na lokty a kolena, ideálně však nějakou bytelnější motorkářskou ochranu. Pád v tak vysokých rychlostech už může být i smrtelný.

Zadruhé nepodcenit údržbu. K běžné kontrole tlaku vzduchu k pneumatikám je vhodné také kontrolovat utažení skládacího mechanismu a obecně všech viditelných šroubu a imbusů. A také pravidelně navštěvovat servis, aby vše důležité překontroloval i profesionál. Obecně se dá říct, že takto silným strojům už by prospěla i pravidelná technická kontrola, stejně jako motorkám.

A co pohodlí a dojezd?

Vzhledem k celkové povaze koloběžky pro dospělé a zkušené jezdce má širokou nášlapnou plochu, kam se opravdu pohodlně vejdete a ještě můžete v klidu přešlapovat. Nosnost koloběžky je do 120 kilogramů, takže uveze i statnější jedince. Jen si samozřejmě dejte pozor na to, že čím více vážíte, tím větší nároky kladete na motory i celkový dojezd a vaše dojmy z jízdy se tak mohou lišit od lehčích jezdců.

V případě levnějších městských koloběžek se vždy jako jedna z jejich výhod uvádí skladnost a možnost je přenášet v ruce. U tohoto mantise však takových výhod moc nečekejte. Ano, stonek se dá sklopit a koloběžku naložit třeba do auta, ale nic moc víc s koloběžkou asi nevymyslíte. Je totiž dost těžká (přes 30 kilogramů) a nemá sklopitelná řídítka. Naložit ji do autobusu za předpokladu, že vám vůbec řidič dovolí nastoupit, bude opravdu výzva pro siláky.

Mantis 10 Plus dál láká i na velice propracovaný systém tlumičů. Obě kola jsou zavěšená na pružinách a velice dobře chrání před nejrůznějšími nerovnostmi na cestě. Ovšem zatím jsem ještě neměl tu čest s koloběžkou, která by učinila jízdu po kočičích hlavách alespoň trochu snesitelnou a bohužel ani mantis neumí takové zázraky. Ano, kus cesty s kostkami zvládne, i tak vám ovšem pořádně naklepe celé tělo. Jinak ale hodnotím tlumení koloběžky jako povedené.

Ovládání je řešeno pomocí jedné páčky na ukazováčku pro akceleraci a dále dvou pák pro hydraulické brzdy. Ty fungovaly opravdu dobře, opravdu jen těžko se mi pak zvyká na jiný model s horší kotoučovou brzdou mechanického typu. K dispozici je pak ještě zvoneček, dvojice tlačítek pro jízdní režimy, dále klíček, kterým zamknete elektroniku koloběžky a druhý displej s ukazatelem napětí.

Zmíněný klíček mi přišel trochu zbytečný. Pokud má totiž sloužit jako ochrana proti krádeži, tak věřte, že zloděj stále může na koloběžce ujet pomocí odrážení se a nebo ji odnést či naložit do auta. Ve výsledku jej tak zkrátka necháte neustále klíček zastrčený a je to tak jen jeden krok navíc, který musíte udělat při zapínání motorů. V nejhorším případě jej můžete i ztratit.

Zato ukazatel napětí (voltmetr) je celkem šikovná věc, pokud se jej naučíte číst. Ukazatel stavu baterie na displeji, kde vedle něj najdete také aktuální rychlost, ujeté kilometry a podobně je totiž často celkem k ničemu, čárky na něm skáčou podle aktuálního stylu jízdy. Voltmetr je o něco přesnější a stačí si jen v hlavě spojit konkrétní hodnoty se stavem akumulátoru a hned víte, jak na tom jste.

Když je řeč o baterii, najdete zde 1 092Wh akumulátor při napětí 60 V. To není málo, ale hodně záleží na stylu jízdy. Výrobce uvádí dojezd až 75 kilometrů, ale rovnou dodám, že to je pouze za ideálních podmínek: lehký jezdec, úsporný režim, rovinky. Já jsem spíše testoval, jak si baterie poradí s opaky: maximum výkonu, sem tam nějaké to stoupání při mých zhruba 85 kilogramech. A pokud tedy koloběžku ždímáte opravdu na maximum, pak počítejte spíše s 30–35 kilometry dojezdu. Stačí ovšem vypnout jeden motor (a jinak se moc neomezovat) a dostanete se na dojezd okolo už slušných 45–50 kilometrů.

Baterii každopádně nabíjíte dlouho, mezi 6–9 hodinami v závislosti na tom, zda vám ještě něco zbylo, anebo se vám koloběžku povedlo vyždímat do prázdna. Vždy je však lepší nabíjet kdykoli máte příležitost, ať se pak nemusíte omezovat. Oceňuji, že přiložený zdroj je tichý, v některých případech je totiž zdroj osazený celkem hlučným ventilátorem.

Zážitek pro náročnější

Kaabo Mantis 10 Plus je elektrokoloběžka, ke které musíte přistupovat s respektem. Jasně, stále se se najdou i třeba dvojnásobně výkonné modely, ovšem pro spoustu příležitostných jezdců už bude tento model něco, na co se raději ani neodváží stoupnout. Zkrátka to není už žádné lehoučké pomalé a líné vozítko, ale něco, co už má daleko blíž klasické motorce.

Také se tato koloběžka nedá označit jako levná. Aktuálně v oficiálním prodeji stojí 40 tisíc korun, přičemž dříve v neoficiálním dovozu stála ještě víc. Aktuálně navíc koloběžek z Číny kvůli problémům s rostoucí cenou dovozu chodí méně a hrozí další zdražování. V podstatě se dá říci, že 40 tisíc je vlastně na poměry toho, co Mantis 10 Plus umí, docela příznivá cena.

I tak ale je jasné, že pro běžného zákazníka, který kouká hlavně po modelech do 15 tisíc, je Mantis 10 Plus naprostá utopie a nesmysl. Určený je totiž hlavně pro zkušené uživatele, kteří už na pár modelech stáli a ví, jak se koloběžka chová v různých situacích, jak ji správně ovládat, na co si dát pozor a hlavně jak se správně chránit před zraněním. A vůbec ideální je, když má k tomu i řidičský průkaz.

Koloběžka se vám ovšem odmění parádní mrštností, vůbec si neláme hlavu s jakýmkoli stoupáním a je skvěle stabilní. Stále je to model, který se vejde i do menšího auta a je jako dělaný na výlety. Limity má leda v nějakém extrémním off-roadu a také ve zmíněných cestách s kočičími hlavami. No a na nějaké klidové dojíždění do práce by klidně stačilo i něco slabšího (třeba lehčí jednomotorový model, který se také prodává).



Pokud na Mantis 10 Plus přecházíte z nějakého slabšího modelu, na hbitost a celkovou kvalitu koloběžky se hodně snadno zvyká. A pokud pak zase stoupnete najednou na něco slabšího, budete si připadat jako na nějakém dětském modelu. Mantis 10 Plus zkrátka umí jezdce pořádně „namlsat“ a jak si na něj jednou zvyknete, už není cesty zpět.