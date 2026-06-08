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Rollsy jsou hitem u dvacetiletých Číňanů. Slevu nedostane nikdo, říká manažer

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Rolls-Royce Ghost | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

František Dvořák
Rolls-Royce je v extrémně silné pozici. Máme za sebou úspěšně čtvrtý rekordní rok v prodejích v celé naší 120leté historii, chlubí se Julian Jenkins, ředitel prodeje a značky a člen představenstva Rolls-Royce Motor Cars. A jak je to možné? Je potřeba podívat se směrem na východ.

„Samozřejmě vnímáme určité geopolitické a ekonomické výzvy, se kterými se v současnosti potýká Čína nebo Blízký východ, a ani my nejsme vůči globálním vlivům stoprocentně imunní. Naší obrovskou výhodou je však vyvážený globální prodej,“ vysvětlil při své první návštěvě v Praze, na oslavě deseti let působení značky na českém trhu.

Rolls-Royce nyní masivně investuje do domovského závodu v Goodwoodu. „Investujeme více než 300 milionů liber do rozšíření výroby o přibližně 40 000 metrů čtverečních. Chci ale zdůraznit jednu věc: neděláme to proto, abychom vyráběli více aut. Rolls-Royce nikdy neusiloval a nebude usilovat o objem. V tom jsme jedineční – chráníme tím investice našich klientů a hodnotu jejich vozů. Tuto expanzi realizujeme proto, abychom dokázali uspokojit stále rostoucí poptávku po individualizaci a personalizaci, tedy programu Bespoke.“

Lidé už netouží po obřích garážích plných desítek různých aut, ale staví se za jednu značku, která nejlépe reprezentuje jejich osobní hodnoty. A v tom má Rolls-Royce obrovskou výhodu.

Julian Jenkins

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