„Samozřejmě vnímáme určité geopolitické a ekonomické výzvy, se kterými se v současnosti potýká Čína nebo Blízký východ, a ani my nejsme vůči globálním vlivům stoprocentně imunní. Naší obrovskou výhodou je však vyvážený globální prodej,“ vysvětlil při své první návštěvě v Praze, na oslavě deseti let působení značky na českém trhu.
Rolls-Royce nyní masivně investuje do domovského závodu v Goodwoodu. „Investujeme více než 300 milionů liber do rozšíření výroby o přibližně 40 000 metrů čtverečních. Chci ale zdůraznit jednu věc: neděláme to proto, abychom vyráběli více aut. Rolls-Royce nikdy neusiloval a nebude usilovat o objem. V tom jsme jedineční – chráníme tím investice našich klientů a hodnotu jejich vozů. Tuto expanzi realizujeme proto, abychom dokázali uspokojit stále rostoucí poptávku po individualizaci a personalizaci, tedy programu Bespoke.“
Lidé už netouží po obřích garážích plných desítek různých aut, ale staví se za jednu značku, která nejlépe reprezentuje jejich osobní hodnoty. A v tom má Rolls-Royce obrovskou výhodu.