Nenařizujte, jaké auto si mají lidé kupovat, apeluje šéf automobilky na Brusel

Autor: ,
Evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud Evropská unie nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne automobilkám větší volnost. Uvedl podle agentury Reuters předseda představenstva evropsko-americké automobilové skupiny Stellantis John Elkann.

Evropská komise by příští měsíc měla představit revizi emisních předpisů, které nyní počítají mimo jiné s ukončením prodeje automobilů se spalovacími motory do roku 2035.

Evropský automobilový průmysl podle Elkanna připravil soubor návrhů, které by měly poskytnout automobilkám větší flexibilitu při plnění emisních cílů a pomoci odvrátit hrozící pokles v odvětví. „Existuje jiná cesta, jak snížit emise v Evropě konstruktivním a dohodnutým způsobem, obnovit růst, o který jsme přišli, a uspokojit potřeby lidí,“ uvedl Elkann při příležitosti zahájení výroby nové hybridní verze malého automobilu Fiat 500.

Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy

Podle prezidenta Stellantisu „realita ukazuje“, že pravidla EU „jsou špatná: to znamená, že nejsou vhodná pro účel, pro který byla napsána, tedy pro efektivní a sociálně a ekonomicky udržitelnou transformaci, kterou mohou evropští občané přijmout. Prostě si neuvědomují realitu v praxi.“

„Z tohoto důvodu jsme spolu s italskou vládou trvali na tom, aby tato pravidla byla rychle změněna,“ cituje Elkanna magazín Quattroruote. „Ne proto, abychom zpomalili elektrifikaci, ale abychom zavedli realistický plán, který nám umožní dosáhnout cílů způsobem, který posílí Evropu jako výrobce, spíše než, aby ji redukoval na trh pro ostatní.“

Nalevo John Elkann, předseda představenstva Stellantisu, vpravo Antonio Filosa, výkonný ředitel koncernu

„Naše důvěra v elektrickou budoucnost zůstává nezměněna. Když nastal čas vydat se na cestu k nulovým emisím, odpověděli jsme na výzvu. Udělali jsme vše pro to, abychom byli připraveni na budoucnost, stejně jako naši kolegové z evropského průmyslu,“ ujistil. „Ale zatímco my jsme připraveni, trh rozhodně ne. A trhem myslím lidi, zákazníky. Většina našich zákazníků vyslala jasný signál: nechtějí si nechat říkat, jaké auto si mají koupit. Chtějí zpět svou svobodu vybrat si auto, které jim nejlépe vyhovuje.“

Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík

„Jako odvětví jsme vypracovali balíček konkrétních , snadno dosažitelných a rozumných pozitivních návrhů, které společně mohou začít vytahovat evropský automobilový průmysl z rizika nevratného úpadku a zároveň pokračovat v plnění environmentálních cílů Komise v oblasti dekarbonizace,“ pokračoval Elkann.

Návrhy zahrnují například povolení prodeje plug-in hybridních vozů, které umožňují dobíjení baterie z elektrické sítě, i po roce 2035. Jejich součástí je také zavedení systému šrotovného či úprava regulace ve prospěch výroby malých vozů, píše Reuters.

Von der Leyenová volá po malých a cenově dostupných evropských autech

Výkonný ředitel Stellantisu Antonio Filosa uvedl, že rozhovory s evropskými úřady trvají již dlouhou dobu a jsou důkladné, automobilový průmysl však nyní podle něj potřebuje „bezodkladná a rozhodná opatření“. „Pokud dostaneme možnost získat zpět zákazníky pomocí skvělých produktů, jako je hybridní vůz Fiat 500, budeme určitě schopni obnovit růst, který je nezbytný pro budoucí investice a inovace,“ dodal.

„Všichni víme, že evropský automobilový sektor prochází těžkým obdobím; stal se symbolem krize v evropském průmyslu,“ okomentoval italský ministr podnikání Adolfo Urso. „Nepotřebujeme paliativní opatření, ale radikální reformy. Dost s ideologiemi pravidel, které nepatří do naší Evropy a které realita již vyvrátila. Nechceme se stát muzeem pod širým nebem, ať je jakkoli krásné,“ cituje Ursa magazín Quattroruote, který připomíná, že rozhodnutí Bruselu o přehodnocení zákazu spalovacích motorů od roku 2035 má padnout 10. prosince.

Filosa letos v červnu v čele společnosti Stellantis nahradil Carlose Tavarese. Ten z firmy odešel loni v prosinci, když pokles zisků a tržeb vyvolal pochybnosti ohledně jeho způsobu řízení.

Stellantis má šéfa z Neapole. Korunního prince Fiatu, experta na jižní Ameriku

Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. V letošním prvním pololetí se firma propadla do ztráty 2,3 miliardy eur (přes 55 miliard Kč) po zisku 5,6 miliardy eur před rokem. Tržby se meziročně snížily o 13 procent na 74,3 miliardy eur.

Boj o zákaz spalováků. Brusel tlaku automobilek nechce ustoupit
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

Porsche Cayenne Electric

Opravdu lidé chtějí a potřebují rodinné SUV s výkonem 1 150 koní, které stejně jako 911 Turbo S zvládne sprint na stovku za 2,5 sekundy? U Porsche si myslí, že ano. Do nové generace modelu Cayenne...

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

Past na řidiče fungovala skvěle, ale bylo z toho demoliční derby

Šířka jízdních pruhů je v Británii možná větším problémem pro řidiče než pro...

S průjezdnou šířkou 213 centimetrů by se měli umět popasovat řidiči většiny osobních automobilů. Jenže jak názorně ukazoval omezovač v anglickém Watfordu, bez úhony to tu často nezvládaly ani malé...

Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří

Exkluzivně
Zeekr 007 GT

Ta auta jsou navržená ve Švédsku a jezdí na čínském základu. Mají blízko k vozům Volvo, ale též Lynk & Co a Geely. Je to celé trochu zamotané. Spolupracovník iDNES.cz Jiří Duchoň se tedy vydal do...

27. listopadu 2025

Americký drsňák pro budoucnost. Slavný teréňák jako futuretro elektromobil

Do designérské soutěže nám podle očekávání chodí spousta návrhů sporťáků. Společná práce Milana Votrubce a Daniela Nováka je jiná. Zaměřená na konkrétní značku, jejíž DNA je extrémně silná. Jeep...

27. listopadu 2025

Nenařizujte, jaké auto si mají lidé kupovat, apeluje šéf automobilky na Brusel

Antonio Filosa a John Elkann, úřadující předseda představenstva Stellantisu

Evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud Evropská unie nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne automobilkám větší volnost. Uvedl podle agentury Reuters předseda...

27. listopadu 2025

Šetřete čas na benzince. Mytí i tankování zvládnete bez pokladny, jen s mobilem

Advertorial
Mobilní platba Shell SmartPay mění způsob, jak se staráte o auto

Určitě jste to už někdy zažili. Auto je samá šmouha, nutně potřebujete do myčky, ale lidí máte za celý den dost nebo se vám prostě jen nechce chodit až k pokladně. Proč byste měli? Mobilní platba...

26. listopadu 2025

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

26. listopadu 2025

Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy

Tourer, jeden z pěti konceptů Nissanu nové řady Hyper pro vzdálenější...

Počet nově vyrobených aut se spalovacími motory začne klesat už příští rok, řadě zákazníků zůstanou po krachu čínských automobilek nefunkční „zombie auta“ a do roku 2030 se bude až 40 procent nových...

26. listopadu 2025

Nový Mercedes-Benz CLA je extra chytré auto nové éry

Advertorial
Mercedes-Benz CLA

Svým tvarem čtyřdveřového kupé nový Mercedes-Benz CLA jasně navazuje na předchozí dvě generace tohoto kompaktního modelu. Technika je ale zbrusu nová, vlastně revoluční. Díky ní nabízí novinka v...

25. listopadu 2025

Katedrály zvuku, betonové jeskyně. Tunely pro fandy dunících motorů

Do těchto tunelů se nejezdí jen kvůli tomu, že zkracují cestu silnicím pod...

Tunely nejsou jen součástí infrastruktury. Pro mnohé jsou to místa, kde se jízda mění v neskutečný zážitek. Teprve zde umí řev motoru nebo burácení upraveného výfuku, odrážející se od betonových stěn...

25. listopadu 2025

Luxusní auto značí malé přirození? Studie zkoumala, zda je to opravdu tak přímočaré

Premium
ilustrační snímek

Po generace se tvrdí, že muži s menší výbavou mají potřebu „přidat si pár centimetrů“ alespoň v garáži. Tradovaná zmínka, kulturní klišé a nepovedený vtip, který přerostl přes kapotu, chtělo by se...

25. listopadu 2025

Poptávku po elektroautech v Německu uměle navyšují nucené registrace

Volkswagen ID.6 Crozz

Údaje o poptávce po elektromobilech v Německu jsou zkreslené. Ve skutečnosti je zájem slabší, než se uvádí. Na svém webu to tvrdí Centrální svaz německého automobilového průmyslu (ZDK). Na vině je...

25. listopadu 2025

Americký drsňák ze spaghetti westernu. První jízda novým Jeepem Compass

Jeep Compass

Jeep jménem Compass přijíždí ve své třetí generaci. Pořád se tváří jako americký drsňák, ale je ušitý přímo na míru Evropě, tady ho vyvinuli na evropském „železe“ a tady ho i vyrobí. Pro Jeep je to...

24. listopadu 2025

Past na řidiče fungovala skvěle, ale bylo z toho demoliční derby

Šířka jízdních pruhů je v Británii možná větším problémem pro řidiče než pro...

S průjezdnou šířkou 213 centimetrů by se měli umět popasovat řidiči většiny osobních automobilů. Jenže jak názorně ukazoval omezovač v anglickém Watfordu, bez úhony to tu často nezvládaly ani malé...

24. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.