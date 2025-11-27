Evropská komise by příští měsíc měla představit revizi emisních předpisů, které nyní počítají mimo jiné s ukončením prodeje automobilů se spalovacími motory do roku 2035.
Evropský automobilový průmysl podle Elkanna připravil soubor návrhů, které by měly poskytnout automobilkám větší flexibilitu při plnění emisních cílů a pomoci odvrátit hrozící pokles v odvětví. „Existuje jiná cesta, jak snížit emise v Evropě konstruktivním a dohodnutým způsobem, obnovit růst, o který jsme přišli, a uspokojit potřeby lidí,“ uvedl Elkann při příležitosti zahájení výroby nové hybridní verze malého automobilu Fiat 500.
Podle prezidenta Stellantisu „realita ukazuje“, že pravidla EU „jsou špatná: to znamená, že nejsou vhodná pro účel, pro který byla napsána, tedy pro efektivní a sociálně a ekonomicky udržitelnou transformaci, kterou mohou evropští občané přijmout. Prostě si neuvědomují realitu v praxi.“
„Z tohoto důvodu jsme spolu s italskou vládou trvali na tom, aby tato pravidla byla rychle změněna,“ cituje Elkanna magazín Quattroruote. „Ne proto, abychom zpomalili elektrifikaci, ale abychom zavedli realistický plán, který nám umožní dosáhnout cílů způsobem, který posílí Evropu jako výrobce, spíše než, aby ji redukoval na trh pro ostatní.“
„Naše důvěra v elektrickou budoucnost zůstává nezměněna. Když nastal čas vydat se na cestu k nulovým emisím, odpověděli jsme na výzvu. Udělali jsme vše pro to, abychom byli připraveni na budoucnost, stejně jako naši kolegové z evropského průmyslu,“ ujistil. „Ale zatímco my jsme připraveni, trh rozhodně ne. A trhem myslím lidi, zákazníky. Většina našich zákazníků vyslala jasný signál: nechtějí si nechat říkat, jaké auto si mají koupit. Chtějí zpět svou svobodu vybrat si auto, které jim nejlépe vyhovuje.“
„Jako odvětví jsme vypracovali balíček konkrétních , snadno dosažitelných a rozumných pozitivních návrhů, které společně mohou začít vytahovat evropský automobilový průmysl z rizika nevratného úpadku a zároveň pokračovat v plnění environmentálních cílů Komise v oblasti dekarbonizace,“ pokračoval Elkann.
Návrhy zahrnují například povolení prodeje plug-in hybridních vozů, které umožňují dobíjení baterie z elektrické sítě, i po roce 2035. Jejich součástí je také zavedení systému šrotovného či úprava regulace ve prospěch výroby malých vozů, píše Reuters.
Výkonný ředitel Stellantisu Antonio Filosa uvedl, že rozhovory s evropskými úřady trvají již dlouhou dobu a jsou důkladné, automobilový průmysl však nyní podle něj potřebuje „bezodkladná a rozhodná opatření“. „Pokud dostaneme možnost získat zpět zákazníky pomocí skvělých produktů, jako je hybridní vůz Fiat 500, budeme určitě schopni obnovit růst, který je nezbytný pro budoucí investice a inovace,“ dodal.
„Všichni víme, že evropský automobilový sektor prochází těžkým obdobím; stal se symbolem krize v evropském průmyslu,“ okomentoval italský ministr podnikání Adolfo Urso. „Nepotřebujeme paliativní opatření, ale radikální reformy. Dost s ideologiemi pravidel, které nepatří do naší Evropy a které realita již vyvrátila. Nechceme se stát muzeem pod širým nebem, ať je jakkoli krásné,“ cituje Ursa magazín Quattroruote, který připomíná, že rozhodnutí Bruselu o přehodnocení zákazu spalovacích motorů od roku 2035 má padnout 10. prosince.
Filosa letos v červnu v čele společnosti Stellantis nahradil Carlose Tavarese. Ten z firmy odešel loni v prosinci, když pokles zisků a tržeb vyvolal pochybnosti ohledně jeho způsobu řízení.
Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. V letošním prvním pololetí se firma propadla do ztráty 2,3 miliardy eur (přes 55 miliard Kč) po zisku 5,6 miliardy eur před rokem. Tržby se meziročně snížily o 13 procent na 74,3 miliardy eur.
