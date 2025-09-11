V konceptu Škoda Vision O chtělo publikum vidět náznak podoby nástupce modelu Octavia, který dostane elektrický pohon. Nakonec je to trochu jinak. Ani o nové elektrické platformě, na které auto vznikne a na níž teď pracuje koncern Volkswagen, se nakonec při premiéře studie nemluvilo. Johannes Neft ovšem přece jen pro iDNES.cz něco prozradil. Mluví také o tom, jak se mění přístup nastupujících generacím k autům.
Koncept Škoda Vision O měl představit novou platformu pro elektromobily, na které koncern Volkswagen pracuje...
O platformě nechceme příliš mluvit, protože je stále ve fázi vývoje a není uzavřená. Proto nová elektrická architektura není tím, o čem bychom dnes chtěli mluvit.
Ale přece jen snad existuje nějaký časový rámec, ne?
Ano, konec této dekády. Mluvíme o konci tohoto a začátku příštího desetiletí. Kolem roku 2030.
Jdeme stále více a více směrem k tomu, že auto je jako mobilní telefon.