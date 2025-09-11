Škoda se spalováky nekončí, hlásí člen vedení. Kvůli Asii zrychlí vývoj

Johannes Neft, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za technický vývoj

František Dvořák
  10:00
„Budeme mnohem rychlejší než v minulosti,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Johannes Neft, člen vedení Škody Auto. Člen představenstva mladoboleslavské automobilky, který je zodpovědný za technický vývoj, slibuje, že mnoho věcí z nového konceptu výrazného kombíku Škoda Vision O uvidíme v reálných autech.

V konceptu Škoda Vision O chtělo publikum vidět náznak podoby nástupce modelu Octavia, který dostane elektrický pohon. Nakonec je to trochu jinak. Ani o nové elektrické platformě, na které auto vznikne a na níž teď pracuje koncern Volkswagen, se nakonec při premiéře studie nemluvilo. Johannes Neft ovšem přece jen pro iDNES.cz něco prozradil. Mluví také o tom, jak se mění přístup nastupujících generacím k autům.

Koncept Škoda Vision O měl představit novou platformu pro elektromobily, na které koncern Volkswagen pracuje...
O platformě nechceme příliš mluvit, protože je stále ve fázi vývoje a není uzavřená. Proto nová elektrická architektura není tím, o čem bychom dnes chtěli mluvit.

Ale přece jen snad existuje nějaký časový rámec, ne?
Ano, konec této dekády. Mluvíme o konci tohoto a začátku příštího desetiletí. Kolem roku 2030.

Jdeme stále více a více směrem k tomu, že auto je jako mobilní telefon.

