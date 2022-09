Corvettář Biden zahájil autosalon v Detroitu, potvrdil miliardy na elektro

Prezident už dřív řekl, že podpoří snahu automobilek zaměřit se na elektrické modely. „Bílý dům uvolní prvních devět set milionů dolarů (dvacet dva miliard korun) na vybudování dobíjecích stanic v pětatřiceti státech,“ řekl Biden. Půjde o první část financování z celkem zamýšlených pěti miliard dolarů, s nimiž na tyto účely počítá zákon na podporu infrastruktury schválený loni v listopadu. Celkové investice do modernizace americké infrastruktury mají dosáhnout jednoho bilionu dolarů (asi dvaceti pěti bilionů korun).

Biden sám sebe označuje za automobilového nadšence a vlastní vůz Corvette Stingray z roku 1967. Na autosalonu navštívil i stánek automobilky Chevrolet, kde ho přivítala ředitelka automobilové skupiny General Motors (GM) Mary Barraová a prezident GM Mark Reuss, neboť Chevrolet je součástí skupiny. Hned nato se Biden usadil do vozu Corvette Z06 oranžové barvy. „Vyzkoušel si i elektrická auta Chevrolet Silverado EV, Ford E-Transit a Cadillac Lyriq. Z předního sedadla elektrického Lyriqu nicméně novinářům sdělil: „Je to krásné auto, ale miluji Corvettu,“ všímá si magazín Autoweek.

„Říkal, že s tím odjede domů,“ zavtipkovala Barraová, se kterou Biden vyzkoušel i nový elektrický model Chevrolet Silverado. Výrobu tohoto plně elektrického pick-upu General Motors zahájí začátkem příštího roku.

„Věřím, že můžeme mít pod kontrolou budoucnost automobilového trhu. Věřím, že můžeme mít pod kontrolou budoucnost výroby. Americká výroba je zpět. Detroit je zpět. Amerika je zpět a my dokazujeme, že nikdy, nikdy, nikdy není dobrá sázka sázet proti americkému lidu,“ cituje Bidena Autoweek. „Rozhodli jsme se vybudovat lepší Ameriku, Ameriku, která bojuje s klimatickou krizí s americkými dělníky, kteří vedou tuto cestu,“ dodal.

Většina nových aut, která největší výrobci z Detroitu uvádějí na trh, jezdí na benzin či naftu.

Trhu elektromobilů dominuje Tesla, která prodává víc elektrických aut než tři největší americké tradiční automobilky, tedy GM, Ford a Chrysler, respektive Stellantis. Bílý dům ale v poslední době neskrýval spokojenost nad investicemi do továren na výrobu baterií či do nabíjecí infrastruktury, které ve Spojených státech plánují americké i zahraniční firmy.

Autoweek připomíná, že cílem je vytvořit celostátní síť půl milionu dobíjecích stanic. Biden k tomu dodal: „Skvělý americký road trip bude plně elektrifikovaný, ať už jedete podél pobřeží nebo tady v Michiganu po I-75.“

Poradce Bílého domu pro otázky ochrany klimatu Ali Zaidi agentuře Reuters řekl, že automobilky a firmy na výrobu baterií v letošním roce oznámily investice za třináct miliard dolarů (319 miliard korun) do výroby elektromobilů a souvisejících doplňků. Podle něj tyto firmy urychlují plány na investice v USA.

„Ta odpověď je teď jednoznačná a jasná – že budoucí, plně elektrické odvětví dopravy se bude utvářet v Americe,“ řekl Zaidi.

Americký prezident připomněl, jak od jeho nástupu velké společnosti jako Toyota, Honda, Ford, General Motors nebo Panasonic oznámily investice do elektra, baterií a nabíječek ve výši zhruba osmdesáti pěti miliard dolarů. Mimo jiné došlo v roce 2022 ke zrychlení, kdy třináct miliard bylo investováno pouze do elektromobility (trojnásobek oproti roku 2020), dvacet tři miliard na baterie (skoro třicetkrát víc) a přes sedm set milionů na dobíjecí systémy. Jen investice do výrobních činností souvisejících s elektřinou přesáhly v rozmezí tří let třiceti šesti miliard, u akumulátorů čtyřiceti osmi miliard. Biden také zdůraznil další silný závazek své administrativy: ve srovnání s rokem 2020 se nákupy elektřiny různými státnimi organizacemi v roce 2021 víc než zdvojnásobily a v roce 2022 vzrostly pětinásobně. Navíc loni sám prezident podepsal zákaz nákupu spalovacích aut pro státní zprávu od roku 2027.

Americké ministerstvo energetiky v červenci oznámilo, že je připraveno půjčit dva a půl miliardy dolarů společnosti Ultium Cells, která je společným podnikem GM a firmy LG Energy Solutions. Ultium chce peníze využít na výstavbu závodu na výrobu lithium-iontových bateriových článků.

Loni v srpnu Biden stanovil cíl, aby ze všech nových aut prodaných ve Spojených státech do roku 2030 byla polovina elektrických nebo dobíjecích (plug-in) hybridů. Tento cíl podporují i tři největší výrobci aut z Detroitu. Starosta města Mike Duggan řekl, že letošní ročník detroitského autosalonu – kvůli pandemii první od roku 2019 – zdůrazní posun amerických automobilek od spalovacích motorů k elektromobilitě.

„Myslím, že uvidíte, jak automobilky z Detroitu předstihnou Teslu a jak budou konkurovat čínským výrobcům, kteří už jsou s elektrickými automobily také hodně daleko,“ řekl starosta novinářům na zahájení autosalonu.

U stánku automobilky Ford Motor se Biden setkal s ředitelem Billem Fordem mladším, který je pravnukem zakladatele automobilky Henryho Forda. Hlavní – a vlastně jedinou opravdovou a nejzářivější – novinkou na autosalonu v Detroitu je ovšem nová generace Fordu Mustang. Ikona nabídky značky patří k nejslavnějším „pony car“, velkým svalnatým americkým kupé, i tetokrát dorazil s osmiválcem pod kapotou a pohonem zadních kol.

Pak zavítal i ke stánku automobilové skupiny Stellantis, kde mu generální ředitel Carlos Tavares předvedl SUV Jeep Grand Cherokee.

Detroitský autosalon potrvá do 25. září. „Logicky by to mělo do Michiganu přilákat víc novinek a vystavovatelů, než tomu bylo ve dnech lednových mrazů, tedy svého historického data. Pořadatelé navíc přidali spoustu nových akcí aby přitáhli návštěvníky a pobavili je,“ dodává Autoweek. Upozorňuje ovšem, že seznam výrobců automobilů, kteří představí své produktové novinky, je strašidelně krátký. „V seznamu jsou pouze čtyři velcí výrobci a v plánu je jediná skutečně významná premiéra. Evropští výrobci se neobjeví s výjimkou Stellantisu, který ale vystaví jen své americké značky,“ píše automagazín. Hlavní role tedy hrají Chrysler, Jeep, Chevrolet, Lincoln a Ford.

General Motors, Ford Motor a Stellantis se označují jako velká trojka z Detroitu, tedy tři významní a tradiční výrobci aut. Původně byl mezi nimi Chrysler, ten se ale spolu s italskou automobilkou Fiat a francouzskou PSA Group stal součástí skupiny Stellantis.

„Ještě předtím, než udeřil covid, asociace autodealerů pracovala na ‚regeneraci‘ detroitského autosalonu,“ píše Autoweek. „NAIAS 2022 se chce vrátit ke svým kořenům jako výstava zaměřená na spotřebitele s cílem je povzbudit k nákupu auta. Pořadatelé uvádí, že pokud autosalon navštíví půl milionu návštěvníků, budou bohatě spokojeni. V roce 2019 návštěvnost dosáhla naposled sedmi set tisíc, což bylo mnohem méně než ve skvělých letech.“