Česko odhalilo falešné filtry částic. Varuje před nimi Evropu, víc nezmůže

Test filtru z druhovýroby pro Škodu Octavii 2,0 TDI zadalo ministerstvo dopravy akreditované laboratoři v Česku loni v dubnu. V protokolu, který má redakce iDNES.cz k dispozici, je uvedeno jako označení výrobku „JMJ SERIA DPF009“. Test označil daný filtr za nevyhovující jako náhradu za originální. V RAPEXu se ovšem varování objevilo až po roce, letos v průběhu dubna a je v něm označen jako produkt „Seria DPF009“ neznámého výrobce. Označení JMJ je podle zápisu v databázi padělkem.



„Na žádost ministerstva dopravy ČR byl 9. prosince 2019 proveden společností TÜV SÜD Czech, s. r. o., nezávislý test filtru pevných částic polské společnosti JMJ spolka z organiczona, odpowiedzialnoscia S.K.A. Výsledkem testování je rozhodnutí, že testovaný produkt, JMJ SERIA DPF009, není v souladu s požadavky regulace ECE R103 k certifikaci výměnných filtrů pevných částic,“ uvedl 10. ledna letošního roku v otázce Evropské komisi europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se problematikou dlouhodobě zabývá.



„Výměnný filtr pevných částic není v souladu s emisními požadavky na sloučeniny CO, NOx a HC+NOx. Test potvrdil, že filtr pevných částic dodávaný na český trh, který má homologaci E24, je absolutně nefunkční. Z důvodu své nefunkčnosti automobily vybavené tímto filtrem vypouštějí do ovzduší jemné, vysoce karcinogenní částice, které ničí české ovzduší a životní prostředí,“ dodal Zdechovský.

Několik měsíců prodlevy podle zdrojů iDNES.cz měla irská zkušebna, která výrobku od polské firmy JMJ na náhradní filtr DPF udělila homologaci, zkoumat, proč se nově měření české zkušebny liší od původních schvalovacích testů. Mezi Irskem a Českem měly putovat dokumentace a fotografie zkoumaných filtrů. Irská zkušebna měla teoreticky též provést šetření přímo u výrobce.

Ten se k testovanému výrobku nehlásí. Firma JMJ dlouhodobě zkoušky zpochybňující funkčnost jejích filtrů odmítá s tím, že v testech nejsou její produkty. Označuje to jako pokusy o zdiskreditování firmy JMJ a vyhrožuje soudy. K žádnému ovšem nikdy nedošlo. Redakce iDNES.cz poté, co se v RAPEXU upozornění na nefunkční filtry označené jako JMJ objevilo, napsala do firmy žádost o reakci včetně dotazu, zda zvažuje právní kroky vůči padělateli filtru. Zástupce JMJ od 5. května dosud redakci neodpověděl.

„Už dříve se objevily pochybnosti o kvalitě DPF filtrů od polské firmy JMJ, kde akreditované státní testy prokázaly, že výrobek nesplňuje homologaci pro emisní limity a neobsahuje žádné z deklarovaných vzácných kovů. Problematické mají být však až padělky těchto filtrů. Prodejci proto teď musí typy s neprokazatelným původem stáhnout z trhu. Zatím se tak nestalo všude a zákazníci proto musí být obezřetní,“ uvádí nyní opatrněji Tomáš Zdechovský.

Zdroj obeznámený s problematikou pod podmínkou anonymity pro iDNES.cz vysvětluje, že v tomto případě se víc dosáhnout pravděpodobně nedá. Polská firma může stále tvrdit že daný výrobek není její, filtry nemají žádné identifikátory, podle kterých by se dal původ bezpečně určit.

Irská zkušebna, která udělila homologaci, má dokumentaci, podle které výrobek který při zkouškách ověřovala, fungoval. Vzhledem k tomu, že má statut mezinárodní homologační autority, je její tvrzení nezpochybnitelné. Myslet si o tom můžeme cokoliv, faktem je, že různé laboratoře v mnoha případech měří odlišné hodnoty, a netýká se to jen problematiky emisí vozidel.

Nejmenovaný odborník v této souvislosti připomíná případ z roku 2016, kdy česká zkušebna odhalila nevyhovující kotel na domácí vytápění, který neplnil emisní předpisy. Slovenský výrobce se ovšem zaštítil atestem z polské laboratoře, která ho označila za vyhovující. Potíž je v tom, že laboratoře fungují na komerční bázi, mají ovšem „kulaté razítko“, jehož otisk firmy na výrobky často podle předpisů bezpodmínečně potřebují.

„Kvalitní filtry pevných částic se prodávají v cenové relaci od 20 000 do zhruba 60 000 Kč, kvůli nutnému obsahu vzácných kovů to není levná záležitost. Nedivím se proto, že se na českém trhu objevují i padělané výrobky s cenou i méně než 5 000 Kč. Tyto filtry ale nesplňují homologaci, klíčové vzácné kovy ani neobsahují a zákazník tak vlastně kupuje jen kus plechu,“ komentuje Zdechovský.

„Nemluvíme tu o nějakém celkově neškodném doplňku stravy, ten padělaný filtr je vysoce nebezpečný. Kromě negativních emisních vlivů má dopad i na technický stav vozidla, kdy jeho montáž může způsobit poškození motoru,“ vysvětluje Josef Förster, odborník na náhradní díly českého zastoupení automobilky Ford.

Prodej pokračuje

„Všechny filtry s neprokazatelným původem by teď měli kvůli zmiňovanému záznamu v databázi RAPEX prodejci stáhnout. Co jsme ale projížděli nabídky na různých e-shopech, ještě se tak zdaleka nestalo a doporučuji tak všem maximální opatrnost. Dobrým varováním je ta až podezřele nízká cena,“ upozorňuje europoslanec Zdechovský.

Filtr, který ministerstvo dopravy nechalo v certifikované laboratoři TÜV-SÜD v Roztokách u Prahy otestovat, měl být určen pro Škodu Octavii, automobilka k celému případu poskytla jen obecnou reakci: „Škoda si je jako lídr trhu plně vědoma ekologické i spotřebitelsky ekonomické závažnosti problematiky servisu a výměn filtrů pevných částic. Proto již od roku 2017 nabízí zákazníkům výrazně cenově zvýhodněná DPF, konkrétně pro vozy starší čtyř let filtry řady Economy za cenu 12 900 Kč,“ komentuje situaci Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika

„I přes zápis v RAPEXu tak bohužel stále dochází k podvodům na zákaznících a naše silnice brázdí více a více vozů s nefunkčním emisním systémem,“ komentuje Förster.

Česká televize se dostala k frýdecko-místeckému distributorovi filtrů od firmy JMJ pro ČR, její zástupce tvrdí, že za devět let prodeje má minimum stížností. Měsíčně prý prodá až 200 filtrů, reklamací má prý pod jedno procento.